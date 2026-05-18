Орлов о Соболеве: «Я его по делу критиковал, но весной он прибавил. Есть футболисты, которых Бог одарил талантом, а Александр взял запредельной самоотдачей»

Орлов о Соболеве: нужно похвалить его за запредельную самоотдачу.

Комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Зенита» Александра Соболева за самоотдачу.

В матче 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0) Соболев забил победный гол «Зенита » с пенальти. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла по итогам сезона.

«Соболев реализовал 11-метровый. Все сделал хладнокровно. Посмотрел на вратаря и спокойно катнул мяч в угол. Так и надо!

Не спорю, я его нередко критиковал. Причем, считаю, по делу. Но весной, признаю, Александр прибавил. Знаете, есть футболисты, которых Бог одарил большим талантом. А Соболев взял другим. Запредельной самоотдачей, старанием, заряженностью на борьбу. В итоге забил 10 мячей. Его, конечно, нужно за это похвалить!» – сказал Орлов.