  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о Соболеве: «Я его по делу критиковал, но весной он прибавил. Есть футболисты, которых Бог одарил талантом, а Александр взял запредельной самоотдачей»
0

Орлов о Соболеве: «Я его по делу критиковал, но весной он прибавил. Есть футболисты, которых Бог одарил талантом, а Александр взял запредельной самоотдачей»

Орлов о Соболеве: нужно похвалить его за запредельную самоотдачу.

Комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Зенита» Александра Соболева за самоотдачу.

В матче 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0) Соболев забил победный гол «Зенита» с пенальти. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом России, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла по итогам сезона.

«Соболев реализовал 11-метровый. Все сделал хладнокровно. Посмотрел на вратаря и спокойно катнул мяч в угол. Так и надо!

Не спорю, я его нередко критиковал. Причем, считаю, по делу. Но весной, признаю, Александр прибавил. Знаете, есть футболисты, которых Бог одарил большим талантом. А Соболев взял другим. Запредельной самоотдачей, старанием, заряженностью на борьбу. В итоге забил 10 мячей. Его, конечно, нужно за это похвалить!» – сказал Орлов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27079 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
logoГеннадий Орлов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы так похвалить, но одновременно и обо#рать
Зато умом Сашку бог обделил
Качать гения!))
Золотой мяч этому дельфину
Молодец, добился своего запердельной самоотдачей! 😁
русский Криштиану
Самоотдачи не беспредельны...
Кажись корчился в чемпионском матче? Дельфинариум так и не выветрился
Вот вроде бы дядя Гена сам играл в футбол. И должен понимать, как сложно забивать сходу нерабочей ногой, да когда еще и пас идет с этого же фланга. Для тех, кто лишь кнопки в ФИФЕ давит поясню - это оочень сложно и ни о какой случайности тут и речи идти не может. Чистое мастерство пусть и не без удачи.
А его разрезающие пасы через пол поля. Да, так он играет не то чтобы часто, но и не так редко.
Есть у него достаточно много огрехов базовых умений закладываемых еще в детской школе и он сильно зависим от психологичесого состояния, но вот футбольное мастерство у него однозначно есть. Это все уровень. У Соболева он реально высок.
Тут дядя Гена уперся. Нужно уметь признавать свои ошибки. Старость..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Карпин: «Мне приятно, что Соболев выиграл конкуренцию у Дурана»
16 мая, 15:09
Ерохин о Соболеве: «Голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется»
13 мая, 06:23
Президент РПЛ Алаев о Соболеве: «Действительно плохой мальчик. Выдает яркий перфоманс»
8 мая, 16:55
Рекомендуем
Главные новости
«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
9 минут назад
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
27 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
43 минуты назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
46 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
52 минуты назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
сегодня, 14:38
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем