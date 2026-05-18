Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
Сборную Украины впервые возглавил иностранный тренер.
УАФ объявила о назначении Андреа Малдеры на пост главного тренера сборной Украины.
Итальянский специалист, работавший в тренерском штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год, сменил в должности Сергея Реброва. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления.
Таким образом, Малдера стал первым иностранным тренером, возглавившим сборную Украины.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27078 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
его отец выигрывал кубок европейских чемпионов с "Миланом", а дядька Альдо Мальдера 2 скудетто (с "Миланом" и "Ромой").
Вроде старенький, а не хуже всяких "Колец власти" или "Гомотронов".