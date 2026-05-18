Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории

Сборную Украины впервые возглавил иностранный тренер.

УАФ объявила о назначении Андреа Малдеры на пост главного тренера сборной Украины.

Итальянский специалист, работавший в тренерском штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год, сменил в должности Сергея Реброва . Контракт рассчитан на два года с возможностью продления.

Таким образом, Малдера стал первым иностранным тренером, возглавившим сборную Украины .