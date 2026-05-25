МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 6:4 с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука уступила «Коламбусу»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.
В МЛС в ночь на воскресенье «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2).
В ночь на понедельник «Атланта» Алексея Миранчука в гостях не справилась с «Коламбусом» (0:2), «Интер Майами» Лионеля Месси победил дома «Филадельфию» (6:4).
МЛС
Регулярный чемпионат
Elías de Jesús Báez Sotelo
Коламбус Крю
Шульте, Камашо, Морейра, Sean Gregory Zawadzki, Хабрун, Андре Гомеш, Бангура, Арфстен, Farsi, Росси, Газдаг
Запасные: Хаген, Owen Presthus, Морейра, Арфстен, Farsi, Cesar Ruvalcaba Perez, Хабрун, Бангура, Ахундзаде
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Tomás Jacob, Муюмба, Бреннан, Торрес, Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Миранчук
Запасные: Лобжанидзе, Edwards, Эрнандес, Грегерсен, Бреннан, Амадор, Хибберт, Reilly, Тогаси
Bruno Damiani Píriz Philippe Ndinga Ossibadjouo
Francis Westfield Aedon Orion Sundstrom
Geiner Arleyson Martínez Turner Rafanello
Cavan Ayaz Sullivan Бедойя
Анелльо Ezekiel Kwame Alladoh
Geiner Arleyson Martínez Turner
Интер Майами
Сент-Клэр, Регилон, Силва, Лухан, Фрэй, Сеговия, Брайт, Де Поль, Суарес, Бертераме, Месси
Запасные: Фалькон, Фрэй, Сеговия, Брайт, Риос, Месси, Dániel Pintér, Регилон, Preston Plambeck
Филадельфия Юнион:
Блэйк, Харриэл, Geiner Arleyson Martínez Turner, Francis Westfield, Bender, Жан-Жак, Лукич, Cavan Ayaz Sullivan, Анелльо, Bruno Damiani Píriz, Илоски
Запасные: Kellan Jack LeBlanc, Cavan Ayaz Sullivan, Анелльо, Буэно, Geiner Arleyson Martínez Turner, Francis Westfield, Bruno Damiani Píriz, Andrew Vincent Rick
Валенсия Julián Andrés Bazán Medina
Rafael Antonio Mosquera Díaz Harper
Коуэлл Rafael Antonio Mosquera Díaz
Спортинг Канзас Сити
Кливленд, Reid, Wyatt Thomas Meyer, Ian Alexander James, Davis, Бассонг, Йонсен, Харрис, Капита, Йовелич, Taylor Calheira
Запасные: Davis, Taylor Calheira, Ethan Andrew Bartlow, Бассонг, Капита, Macielo Tschantret, Пулскамп, Jacob Bartlett, Боржес
Нью-Йорк Ред Буллс:
Хорват, Валенсия, Нилис, Че, Маршалл-Ратти, Бергрен, Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Рувалькаба, Холл, Коуэлл
Запасные: Бергрен, Коуэлл, Rafael Antonio Mosquera Díaz, Валенсия, Рохас, Рувалькаба, Маккарти, Паркер, Mohammed Sofo
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
