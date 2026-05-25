  • МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 6:4 с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука уступила «Коламбусу»
В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В МЛС в ночь на воскресенье «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2).

В ночь на понедельник «Атланта» Алексея Миранчука в гостях не справилась с «Коламбусом» (0:2), «Интер Майами» Лионеля Месси победил дома «Филадельфию» (6:4).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
24 мая 21:00, Lower.com Field
Коламбус Крю
Завершен
2 - 0
1.72xG1.48
Атланта Юнайтед
Матч окончен
90’
+4’
Муюмба
Камашо
90’
+3’
90’
+3’
Михай
Бангура   Сейдич
82’
Farsi   Эррера
78’
69’
Лобжанидзе   Сержио Сантос
Хабрун   Шамбос
69’
Морейра   Чеберко
69’
Арфстен   Пикар
69’
Бангура
64’
60’
Бреннан   Альмирон
50’
Elías de Jesús Báez Sotelo
2тайм
Перерыв
  Росси
45’
+2’
  Бангура
24’
Sean Gregory Zawadzki
23’
Коламбус Крю
Шульте, Камашо, Морейра, Sean Gregory Zawadzki, Хабрун, Андре Гомеш, Бангура, Арфстен, Farsi, Росси, Газдаг
Запасные: Хаген, Owen Presthus, Морейра, Арфстен, Farsi, Cesar Ruvalcaba Perez, Хабрун, Бангура, Ахундзаде
1тайм
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Михай, Tomás Jacob, Муюмба, Бреннан, Торрес, Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Миранчук
Запасные: Лобжанидзе, Edwards, Эрнандес, Грегерсен, Бреннан, Амадор, Хибберт, Reilly, Тогаси
МЛС. Регулярный чемпионат
24 мая 23:00, Nu Stadium
Интер Майами
Завершен
6 - 4
5.12xG4
Филадельфия Юнион
Матч окончен
Аллен
90’
+7’
  Де Поль
90’
+3’
Лухан
90’
+2’
Фрэй   Аллен
88’
Брайт   Руис
88’
83’
Bruno Damiani Píriz   Philippe Ndinga Ossibadjouo
83’
Francis Westfield   Aedon Orion Sundstrom
  Суарес
81’
75’
Жан-Жак
Месси   Сильветти
73’
Регилон   Мура
68’
Сеговия   Айяла
67’
67’
Geiner Arleyson Martínez Turner   Rafanello
66’
Cavan Ayaz Sullivan   Бедойя
57’
Анелльо   Ezekiel Kwame Alladoh
Регилон
49’
2тайм
Перерыв
Сеговия
45’
+11’
45’
+8’
  Илоски
  Суарес
44’
  Бертераме
41’
Фрэй
38’
  Суарес
29’
24’
Лукич
20’
  Bruno Damiani Píriz
16’
Geiner Arleyson Martínez Turner
  Бертераме
13’
10’
  Илоски
Сент-Клэр
10’
3’
  Илоски
Интер Майами
Сент-Клэр, Регилон, Силва, Лухан, Фрэй, Сеговия, Брайт, Де Поль, Суарес, Бертераме, Месси
Запасные: Фалькон, Фрэй, Сеговия, Брайт, Риос, Месси, Dániel Pintér, Регилон, Preston Plambeck
1тайм
Филадельфия Юнион:
Блэйк, Харриэл, Geiner Arleyson Martínez Turner, Francis Westfield, Bender, Жан-Жак, Лукич, Cavan Ayaz Sullivan, Анелльо, Bruno Damiani Píriz, Илоски
Запасные: Kellan Jack LeBlanc, Cavan Ayaz Sullivan, Анелльо, Буэно, Geiner Arleyson Martínez Turner, Francis Westfield, Bruno Damiani Píriz, Andrew Vincent Rick
МЛС. Регулярный чемпионат
24 мая 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Завершен
1 - 2
1.7xG0.85
Нью-Йорк Ред Буллс
Матч окончен
87’
Nehuén Benedetti
Капита   Сулейманов
82’
80’
Валенсия   Julián Andrés Bazán Medina
79’
Rafael Antonio Mosquera Díaz   Harper
Taylor Calheira   Африфа
76’
73’
Рувалькаба   Mitchell
73’
Бергрен   Nehuén Benedetti
Йонсен
70’
  Харрис
64’
Davis   Reynolds
58’
Бассонг   Ману Гарсия
58’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Рувалькаба
45’
+1’
Маршалл-Ратти
19’
Коуэлл   Rafael Antonio Mosquera Díaz
3’
  Рувалькаба
Спортинг Канзас Сити
Кливленд, Reid, Wyatt Thomas Meyer, Ian Alexander James, Davis, Бассонг, Йонсен, Харрис, Капита, Йовелич, Taylor Calheira
Запасные: Davis, Taylor Calheira, Ethan Andrew Bartlow, Бассонг, Капита, Macielo Tschantret, Пулскамп, Jacob Bartlett, Боржес
1тайм
Нью-Йорк Ред Буллс:
Хорват, Валенсия, Нилис, Че, Маршалл-Ратти, Бергрен, Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Рувалькаба, Холл, Коуэлл
Запасные: Бергрен, Коуэлл, Rafael Antonio Mosquera Díaz, Валенсия, Рохас, Рувалькаба, Маккарти, Паркер, Mohammed Sofo
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Месси в порядке,форма под ЧМ заточена ! Поэтому гол плюс ассист на подходе
В этом матче важно одно - чтобы обошлось без травмы, а голы и результат игры в целом не имеют никакого значения.
А ты как знал и заранее соломку постелил
забавно конечно как тут народ mls с фнл сравнивает)) Вот бы и из фнл столько народу по разным европейским лигам разъезжались, а в условный енисей Мюллер приехал бы доигрывать
В МЛС зарплаты на уровне ФНЛ у тех кто под исключение не попадает(до 3х игроков в команде).
жирно чувак
Удачи величайшему:)
LM10🐐🇦🇷
удачи в лиге Крс особенно козлу Месси)
4-4 в первом тайме.. Удачно мы на рекордный матч залетели..
Типичный млс где защита уровня двора. Криштиану в этой лиге уже 1200 голов успел бы наколотить
А чего в СА столько не наколотил ?МЛС выше по уровню СА ,и на пенки скупая,ему бы там оказалось несладко.
у лео травма вроде. этого ещё не хватало перед чм
Месси, в отличии от Авейру, ещё очень хорош.. Во всём.. ☝️
Комментарий скрыт
Где?. На ЧМ??. Не?.. Тады я угарал.. 🤭
Главное чтобы Месси избежал травм. Желаю ему удачи во всех турнирах. Хороший парень. Отличный футболист.
Аталанта Миранчука слабая конечно
За Интер Майами 👋👋👋
Интер играет по бразильской системе , "вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим".
