Тюремный кризис в Нидерландах – слишком мало заключенных! Тюрьмы закрывают, сдают соседям или делают из них отели

Действующие камеры тоже похожи на гостиницы.

Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, там его недавно заочно приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина.

Повод поговорить о тюремной системе в стране! И сравнить с нынешними условиями Квинси в Дубае: футболист сидит в шестиместной камере, но на деле в ней живут около 20 человек, Промес спит на одной из двухъярусных кроватей, еще 10-20 сокамерников спят на полу.

За 20 лет количество тюрем сократилось почти втрое. Для заполняемости камеры сдавали Бельгии и Норвегии

Бывшая тюрьма. Ее переформатировали в офисы и развлекательные заведения

Вот уже много лет в Нидерландах падает число заключенных. По данным тюремной базы данных World Prison Brief, в стране 65 заключенных на 100 тысяч человек (всего около 11,5 тысяч). Для сравнения: во Франции – 107, Англии и Уэльсе – 145, России – 300, Беларуси – 345, США – 531.

У платформы Prison Insider еще более позитивные данные по Нидерландам: 54 заключенных на 100 тысяч человек (всего на 2023-й – 9 415 заключенных). Пока многие страны сталкиваются с переполненностью тюрем, у голландцев обратная ситуация. Не хватает заключенных!

Сейчас тюрьмы в Нидерландах заполнены на 88% – и это при том, что количество постоянно сокращается. В 2005-м было 85 тюрем, теперь осталось только 30. Здания, где когда-то сидели, часто переоборудуют в центры содержания беженцев.

Но иногда на месте тюрем появляется нечто неожиданное: культурный центр, школа, баня или даже тематический отель. Например, в городке Рурмонд из тюрьмы 1863 года сделали «Дом арестов» – отель с решетками на окнах и тюремными дверями в номерах, самые дорогие назвали «Адвокатский», «Судейский» и «Апартаменты директора тюрьмы».

Вот атмосфера из репортажа «Настоящего времени»*

Не все в стране рады закрытию тюрем, ведь это еще и сокращение рабочих мест. Голландцы нашли нетривиальный выход: до недавнего времени они сдавали камеры в аренду соседним странам! Тем, кому не хватает мест для заключенных.

Первыми на такой эксперимент пошли бельгийцы – они арендовывали тюрьмы в Нидерландах с 2009-го по 2016 годы. С 2015-го по 2018-й эту же схему опробовали норвежцы.

А сейчас такой вопрос обсуждает правительство Великобритании, там тоже дефицит мест лишения свободы.

Почему в Нидерландах падает число заключенных?

Это намеренная политика, по ней в тюрьмы попадают только самые опасные преступники. В остальных случаях голландские судьи выбирают альтернативные методы наказаний: условные сроки, общественные работы, комендантский час, электронные браслеты.

В Нидерландах считают, что это дает больше возможностей для перевоспитания. Правонарушители сохраняют работу, учатся, а государство не тратит на их содержание.

«Иногда людям лучше оставаться на работе, в кругу семьи, а наказание понести иным способом, – говорила BBC директор пенитенциарной системы Нидерландов Анхелина ван Дайк. – Сроки у нас становятся короче, а уровень преступности снижается, поэтому тюрьмы пустеют».

В рейтингах Нидерланды регулярно среди стран с очень низкой преступностью.

Как выглядят тюрьмы в Нидерландах? ТВ в камере, скайп-звонки, максимальное доверие заключенным

То, как у голландцев устроены тюрьмы, удивляло Илью Варламова* (признан в РФ иностранным агентом) еще в 2011-м.

«Аккуратные газончики, клумбы, спортивные площадки и здания, спроектированные известными архитекторами, – это голландская тюрьма. Она напоминает больше загородный клуб или базу отдыха, но только не исправительное учреждение. Здесь есть все необходимое для полноценной жизни.

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Все как в недорогом отеле. Умывальник, туалет, кровать, кнопка вызова охраны, доска для рисования. Решеток на окнах нет, вмето этого бронированные стекла. Тюрьма должна напоминать дом, чтобы человек не обозлился окончательно.

В каждой комнате есть радио и ТВ-розетка. За телевизор (в своей комнате) нужно платить. В особых случаях могут разрешить даже игровые приставки.

Провинившимся выдают специальную форму. Остальные заключенные могут ходить в своей одежде.

Заключенные могут сами готовить себе еду. Продукты можно купить в тюремном магазине. Надзиратели говорят, что приготовление пищи делает заключенных добрее.

Кухня для тех, кого не устраива­ет стандартное меню, хотя оно достаточно сытное и разнообразное. Завтрак обычно легкий – булочка, тосты, джем, омлет, кофе, чай и соки. Обед из трех блюд, плюс салат и фрукты. Любопытно, но в некоторых тюрь­мах можно заказать некоторые блюда из ресторана. Евреи часто заказывают кошерные блюда, например, фаршированную рыбу. В неко­торых тюрьмах есть общие столовые, но ча­ще всего пищу развозят на тележках по ка­мерам.

Чем ближе к концу срока – тем мягче режим содержания. Под конец заключенные могут на выходные уезжать домой. Можно свободно гулять по территории, в некоторых корпусах даже нет забора. Все сделано для того, чтобы после отбывания срока заключенный мог нормально влиться в привычную жизнь, а не быть изгоем».

В голландских тюрьмах делают большой упор на самостоятельность и ответственность заключенных. Они сами себе готовят еду, без сопровождения ходят в библиотеку, столовую или больницу. По замыслу это помогает приспособиться к жизни на свободе после отбывания наказания.

Некоторые вещи удивляют даже заключенных из Норвегии, хотя в их тюрьмах созданы не менее благоприятные условия. Например, их привлекла комната для переговоров по скайпу. Иностранные заключенные из Норвегии выбирали голландскую тюрьму, так как у них была возможность видеть родных по видеосвязи.

«Моя жена воспитывает четырех детей и боится потерять работу, да и в любом случае у нее нет денег, чтобы приехать повидаться со мной, – говорил BBC поляк Михаил, который в свое время перевелся из норвежской тюрьмы в голландскую. – Так что я сам выбрал эту тюрьму, чтобы иногда можно было увидеть их, а не только слышать голоса по телефону».

Автор на сайте Quora Кас Ван Дам тоже впечатлен технологичностью голландских тюрем: «Это совсем не то, что ты привык видеть в кино. Конечно, все зависит от того, какая это тюрьма и сколько ей лет. Но там, где был я, все было очень современно. Каждая вещь управлялась дистанционно с помощью электронных замков, камер. Персонала почти не видно».

Квинси Промес, судя по всему, пока в дубайской.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?

*Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом – каналом «Настоящее Время»

Фото: AFP/EAST NEWS /EMMANUEL DUNAND; Atiwat Silpamethanont/Keystone Press Agency, Albert Nieboer/dpa/Global Look Press ; Фото: AFP /NILS VAN HOUTS/ANP/ANP via AFP