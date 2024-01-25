Чичарито красиво заканчивает: вернулся в родную «Гвадалахару» спустя 14 лет. Хотя в ноябре думал о СА

Взял любимый 14-й номер и получил поздравления от Фергюсона.

Хавьер Эрнандес снова там, где начинал: «Гвадалахара» объявила о возвращении одного из самых известных воспитанников.

Фабрицио Романо сообщал, что Чичарито будет получать 2,5 млн долларов в год. Срок контракта неизвестен, но в заявлении о переходе «Гвадалахара» сообщила, что звездный воспитанник возвращается на Клаусуру-2024.

Все довольны.

Чичарито не играл с лета – порвал кресты. «Гвадалахара» представила его в стиле Майкла Джордана

Последние четыре сезона Чичарито играл за «Лос-Анджелес Гэлакси»: 39 голов и семь ассистов в 83 играх, участвовал в Матчах звезд МЛС. Но 2023-й сложился совсем неудачно: начало сезона Хавьер пропустил из-за мышечной травмы, затем сыграл девять матчей и порвал кресты. На поле Хавьера не было с июня, а в ноябре «Гэлакси» подтвердил расставание – с ним не продлили контракт.

Тогда же Чичарито ответил на вопрос Фабрицио Романо о будущем: «Я оцениваю варианты в МЛС, Европе, Мексике и Саудовской Аравии. Вернусь сильнее. Очень хочу продолжать наслаждаться футболом. Мое колено в полном порядке».

С начала января активно заговорили о возвращении Эрнандеса домой. И вот подтверждение: объявление с отсылкой к знаменитому факсу Майкла Джордана «Я вернулся» – уже привычный прием. Но «Гвадалахара» сделала это более креативно – с видео.

«Мой дом, моя семья, моя команда, мое все. До скорой встречи!» – написал мексиканец в соцсетях.

С видеообращением выступил даже сэр Алекс Фергюсон:

« Чичарито! Это твой давний босс. Прежде всего хочу поздравить тебя с возвращением в родной клуб – в Мексику, откуда все началось, где я нашел тебя и подписал. У тебя была отличная карьера, и я думаю, что теперь, когда ты возвращаешься в родной клуб, ты передашь всем игрокам накопленный опыт. Желаю наилучшего твоей семье, проведи хорошо время и забей еще больше голов!»

Мексиканец молниеносно ответил: «Босс, нет слов, чтобы описать, как много вы для меня значите. То, что я был вашим игроком – одно из самых больших достижений. Спасибо! И спасибо остальной семье «Манчестер Юнайтед». Спасибо, что позволили мне стать частью истории. Всегда буду любить вас. Красный однажды – красный навсегда».

Гвадалахара – родной город Чичарито. Там получил прозвище и начал играть под №14

Хавьер родился в Гвадалахаре, еще в детстве получил прозвище Чичарито (в переводе с испанского – «горошек», так как его отца за зеленые глаза звали Чичара – «горох»).

В 1997-м девятилетний Эрнандес попал в академию «Гвадалахары». В 2005-м добрался до основы, а через год стал чемпионом Мексики. Покорять Европу отправился только после пяти лет в основе «Гвадалахары» (29+9 в 79 матчах).

И вот 14 лет спустя Эрнандес снова в Мексике – и с любимым 14-м номером. Под ним он играл в «Гвадалахаре», «МЮ», «Реале», «Гэлакси» и сборной. В «Вест Хэме» любимый номер был занят, пришлось пояснять: «У меня всегда будет 14-й номер в голове и в сердце, даже если я не надену эту футболку».

Болельщики «Гвадалахары» уже раскупили лимитированную партию футболок с автографом Чичарито и №14, а клуб заработал на них более 700 тысяч песо (около 40 тысяч долларов).

Теперь Чичарито ждет идеальный финал карьеры. Презентация – уже 27 января.