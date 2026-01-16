«Локомотив» показал вес Веры – 68,3 кг при росте 1,64 м: «Будем держать в курсе»
«Локомотив» показал вес Веры – 68,3 кг при росте 1,64 м.
«Локомотив» показал вес хавбека Лукаса Веры.
Сообщалось, что новичок красно-зеленых за время отпуска набрал несколько лишних килограммов.
«Локо» выложил в соцсетях фото с Верой, на котором видно, что весы показывают 68,3 кг, при этом рост аргентинца составляет 1,64 м.
«Будем держать в курсе», – говорится в сообщении железнодорожников.
Вы в шоке?8445 голосов
Да!!!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости