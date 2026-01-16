  • Спортс
  • Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Молодежь не хочет ждать. И в клубе не могут ждать. Проблема в том, что штаб Семака редко бывает на футболе в академии»
64

Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Молодежь не хочет ждать. И в клубе не могут ждать. Проблема в том, что штаб Семака редко бывает на футболе в академии»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о том, что воспитанники клуба не уживаются в основной команде.

– Для меня самым талантливым был Илья Родионов, когда они разрывали ЮФЛ-2. Честно: казалось, что он будет лучше, чем я (сейчас Родионову 21 год, играет за «Черноморец» – Спортс’’).

Даня Козлов (20 лет, «Краснодар»), Леха Барановский (20 лет, «Уфа») – точно топ. Они с 2005 годом возили батраковых и кисляков – и вообще не заморачивались. Считаю, что Барановский и Козлов не слабее Батракова и Кисляка

Из 2003 года нравился Ярик Михайлов (22 года, «Зенит», 1 минута в этом сезоне РПЛ). Из 2004-го – вратарь Богдан Москвичев (21 год, «Зенит», восстанавливается после разрыва крестов). Из 2007-го отметил бы Мотю Иванова (18 лет, «Зенит-2»). 

В 2008-м у нас плеяда – Шилов, Кондаков, Амир Мусаев, Иван Терентьев, вратарь Зайцев (всем по 17 лет, Шилов и Кондаков заиграны в главной команде, остальные – в «Зените-2» – Спортс’’). Если посмотрим по продажам, надо выделить 2006-й. Может, не самая сильная команда, но игроки индивидуально хорошие. Обонин (19 лет, в аренде в «Балтике-2», шесть матчей за основу в Кубке), Бордачев (19 лет, в аренде в «Урале»), Хохлов (19 лет, «Зенит-2»), Базилевский (19 лет, «Акрон») уже востребованы во взрослом футболе. 

– Почему почти все они – не в главной команде?

– Ярик Михайлов – в главной команде, Москвичев после выздоровления тоже останется в основе. Бардачев принадлежит «Зениту» – думаю, уже сейчас он способен заменить кого-то из основы. 

Проблема такая: из молодых игроков никто не хочет ждать. И в «Зените» не могут ждать. Нужно время, чтобы работать с ними и подводить к главной команде. 

Шилов и Кондаков должны это переломить. Напрямую зайти в основной состав.

– Вас беспокоит, что многие раскрываются уже в других клубах?

– Академия выпускает футболистов, они играют на высшем уровне. Просто «Зениту» через какое-то время придется воспитанников скупать.

Например, я рад, что Коледин (21 год, воспитанник академии «Зенита» – Спортс’’) дебютировал за «Пари НН». Он давно должен играть в Премьер-лиге. Коледин [последние годы] принадлежал «Спартаку» – на мой взгляд, он не слабее Даниила Денисова.

Вильям Оливейра сказал нам в интервью: главная команда каждый год берет воспитанников, но они не готовы сражаться, проседают психологически. Что думаете?

– С половиной футболистов – это точно так. Одна из ментальных проверок, которую непросто пройти. Психология в этот переходный период – общая проблема и не зависит от страны. Но это только одна из причин. 

Да, кого-то надо погладить по головке – но должна быть заинтересованность тренеров. Я же не могу подойти к каждому из штаба главной команды и проинструктировать: «Вот на этого кричите. А с этим помягче». Они сами смотрят, как влиять и поддерживать мотивацию. 

– Вы на связи со штабом Семака?

– Мы перезваниваемся, но редко. Я могу сам позвонить Семаку. Но проблема в том, что они редко бывают на футболе в академии.

– Вас это деморализует? 

– Нет, просто я считаю, что такого происходить не должно.

– От основы есть человек, который постоянно просматривает команды академии и делает отчеты?

– Я такого не знаю, – заявил Аршавин в интервью Спортсу’‘. 

Как живет академия «Зенита» и нужна ли она команде? Мы поговорили со всеми – от Аршавина до Семака

Вы в шоке?8439 голосов
Да!!!Кубок Африки
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс”
