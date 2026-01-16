Семак о том, что его штаб мало взаимодействует с академией «Зенита»: «Сегодня тренер работает – завтра нет, а академии берут игроков с прицелом на 5 лет»

Семак высказался о взаимодействии с академией «Зенита».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак объяснил, почему тренерский штаб команды не работает плотно с клубной академией.

По словам Андрея Аршавина , представители штаба Семака редко бывают на футболе в академии сине-бело-голубых.

– Взаимодействие академии с тренерским штабом – исключительный случай. Потому что средняя продолжительность работы главного тренера – один год. Как может строиться взаимодействие, если академия воспитывает игроков с прицелом на пять лет и больше?

– Но вы работаете долго.

– Это исключение. Сегодня тренер работает – завтра нет. Взаимосвязь между тренером и работой академии не подразумевает четкой структуры. Это две разные планеты. Если я вижу, что в академии есть перспективные игроки, могу посмотреть молодежку или «Зенит-2».

Нюанс в том, что «Зенит-2 » играет не в ФНЛ , а во Второй лиге . Взять игрока из Второй лиги в команду, которая борется за чемпионство… Уровень – пропасть. Игрокам крайне сложно оттуда перепрыгнуть.

Не думаю, что в большинстве клубов есть выстроенная коммуникация между академией и главной командой, – сказал Семак в интервью Спортсу’‘.

Как живет академия «Зенита» и нужна ли она команде? Мы поговорили со всеми – от Аршавина до Семака