Зырянов о воспитанниках «Зенита»: «Мы все делаем правильно. Ждем, что академия даст игроков, которые смогут конкурировать с иностранцами и приносить золото. Чемпионство – на первом месте»

Зырянов о ситуации с воспитанниками: «Зенит» все делает правильно.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о политике клуба в отношении игроков академии.

– Вильям Оливейра с Сергеем Семаком здесь работают восьмой год – представляете, какой пласт футболистов прошел через них? Если бы кто-то был конкурентоспособным, он бы уже играл в «Зените».

Возьмем Даню Козлова, который ушел в «Краснодар», мотивируя тем, что ему не дают время. Разве в «Краснодаре » он получает много времени? Поэтому я не скажу, что «Зенит» во вред себе отправляет сильных футболистов в другие команды.

Мы все делаем правильно. Ждем. Ждем от нашей академии, что они дадут игроков, которые смогут зайти в основу, конкурировать с иностранцами и приносить золото. Потому что другого пути у «Зенита» нет. Мы каждый год ставим задачу бороться за чемпионство. Параллельно есть другая задача – воспитывать своих игроков. Но на первом месте – чемпионство.

– Рифмуются ли эти задачи? Воспитанникам нужны время и опыт, а от Семака каждый год требуется золото.

– Нужно искать компромисс. Но здесь не все будет зависеть от меня или Сергея Семака. В первую очередь все зависит от футболистов академии. Им предоставляют шансы. Сейчас – Кондакову , Шилову и Москвичеву, раньше – Козлову и Лобову.

Нельзя говорить, что они не получают возможностей.

– Аршавин говорил, что продажа Козлова – прокол «Зенита».

– Андрей Сергеевич говорит со стороны академии, а не основной команды. Смотря, в чем заключается провал: в том, что продали за маленькие деньги? Или в том, что не оставили в «Зените»?

– Он считает, что в будущем «Зениту» придется покупать воспитанников и тратить б́́́о́льшие деньги.

– Это нормальная практика. Но если они не выстрелят, то мы и не будем их покупать. Пока дело обстоит так: и Козлов не получает игровую практику, и тот же Никита Лобов в «Рубине» (20 лет, пять матчей в этом сезоне – Спортс’’).

Но есть и хорошие примеры – Сутормина, Чистякова, Миши Кержакова. Они прошли все стадии в нетоповых командах, а потом возвращались. Им было не по 18 лет – они уже состоялись как футболисты.

– Но вас беспокоит, что «Зенит» на юношеском уровне – это успешная структура, которая много побеждает, при этом ее воспитанники не достигают главной команды?

– Не то чтобы беспокоит. У нас занимается две тысячи детей – и это наш главный успех. Мы рады, что дети побеждают на своем уровне. И мы не переживаем, что они потом не попадают в основной состав. Мы их не теряем, а даем возможность проявить себя в других командах в аренде.

Вы видите: мы не отдаем их в топ-клубы, где им, возможно, было бы сложно выделяться. Как только они проявят себя, может быть, захотят вернуться обратно.

– Должен ли между академией и основой быть кто-то вроде скаута? Человек, который просматривает игроков и докладывает об их прогрессе.

– Им должен быть человек из академии. Или старший тренер об этом должен говорить, или Андрей Сергеевич [Аршавин]. Они должны общаться и давать обратную связь тренерам основной команды. Так должно работать. И уже работает.

– Есть ли у академии задача каждый год выпускать определенное количество игроков для главной команды?

Это утопическая задача. Когда я был тренером молодежки, у нас был шаблон – 3, 5, 7 человек. Но это невозможно. Мы не цех, который делает болванки. Условно, 30 единиц в месяц. Здесь – живые люди.

Я буду только счастлив, если большинство попадет в основную команду. Как был бы, например, счастлив Сергей Галицкий, который сказал, что своими воспитанниками станет чемпионом. Но получилось так, что «Краснодар» стал чемпионом с тремя воспитанниками (Сперцяном, Агкацевым и Черниковым – Спортс’’).

Парни должны понимать, что в России есть другие команды. И они должны быть конкурентоспособными там. Чтобы, если они не попали в «Зенит», их жизнь не заканчивалась. Чтобы они стремились побеждать, стремились попасть в сборную.

Не всем достанется счастливый билет заиграть в РПЛ, но есть еще другие лиги. И там тоже нужно быть успешными.

– То есть у академии нет строгой цели растить игроков для «Зенита»? Глобальная цель – вырастить игрока для профессионального футбола?

– Конечно. Мы хотим, чтобы они выросли нормальными, высокообразованными людьми. И хорошими профессионалами в сфере футбола. Если станут игроками «Зенита» – супер. Если пройдут через другие команды и вернутся – тоже супер. Если не вернутся, заиграют в других командах – и это отлично.

У нас около 30 воспитанников в Премьер-лиге. Может, академия работает не супер, но точно работает отлично.

– Почти 30 воспитанников в РПЛ – но не в «Зените». Это как раз тревожит академию.

– Мы переживаем вместе. Но это означает одно: чтобы футболисты попадали в основную команду, академии надо работать еще лучше, – сказал Зырянов Спортсу’’.

