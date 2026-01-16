Никита Иосифов: «Думал, Риера уйдет в «Спартак». Он топ-специалист, который однозначно будет работать в больших клубах»
Иосифов: думал, Риера уйдет в «Спартак».
Вингер «Целе» Никита Иосифов предполагал, что тренер словенского клуба Альберт Риера примет предложение «Спартака».
«Риера — топ-специалист, который однозначно будет работать в больших клубах. Я ему этого желаю. Своими требованиями, менталитетом и страстью Риера сплотил команду, и в том числе за счет этого мы выигрываем матчи. Не только игровые моменты, но и психологические.
Слухи об интересе «Спартака» к Риере не вызывали никакого удивления. Я даже думал, что он уйдет из «Целе», но Альберт переподписал контракт. Для нас это только в плюс», — сказал Иосифов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
