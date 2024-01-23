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Южная Корея не брала Кубок Азии с 1960-го. Как так?

Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
Кубок Азии Кубок Азии
ЧМ-2014 ЧМ-2014
Ли Дон Гук Ли Дон Гук
Футбол Футбол

Сейчас одни из фаворитов.

Южную Корею записывают в пятерку главных фаворитов Кубка Азии-2023. Приехали все звезды: Ким Мин Чжэ из «Баварии», Ли Кан Ин из «ПСЖ» и лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Здесь же – Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона».

Корея считается топовой сборной на уровне Азии. Но с главным турниром на континенте что-то не ладится: не побеждали уже 64 года.

Корейцы выиграли только два первых турнира – там было всего по четыре участника

Последняя победа Южной Кореи в Кубке Азии случилась в далеком 1960-м, когда турнир состоял всего из четырех сборных: корейцы убрали Южный Вьетнам (5:1), Израиль (3:0) и Тайвань (1:0). Первый Кубок Азии-1956 тоже выиграла Южная Корея.

Дальше – четыре серебра (1972, 1980, 1988, 2015), четыре бронзы (1964, 2000, 2007, 2011), три четвертьфинала (1996, 2004, 2019) и один вылет на групповой стадии (1984). Еще трижды корейцы не попали на Кубок Азии.

То есть корейцы брали турнир только в старом формате, когда было всего четыре участника и три матча, как в современной группе.

При этом второй бомбардир в истории Кубка Азии – Ли Дон Гук из Южной Кореи (был в «Мидлсбро» и «Вердере»). Он играл за сборную с 1998-го по 2017-й и забил 10 мячей за четыре турнира. Впереди только Али Даеи из Ирана (14).

Южная Корея почти взяла Кубок Азии-2015. «Восстановить гордость» помешали экстра-таймы с Австралией

Корейцы обидно проиграли финал в 1988-м – в серии пенальти Саудовской Аравии. Последнее серебро брали в 2015-м, победа ушла австралийцам в дополнительное время (2:1), хотя в группе Южная Корея их обыграла. Причем Сон в том финале сравнял счет на 91-й минуте. Но даже этого не хватило.

Тогда корейцы сильно упали в рейтинге ФИФА: летом 2014-м было только 69-е место, исторический минимум для Южной Кореи. Сейчас уже на 23-м, из азиатских команд выше только Иран (21-й).

Южная Корея провалила ЧМ-2014: впервые с 1998-го не выиграли ни одного матча. Тогда была только ничья 1:1 со сборной России и трагедия Игоря Акинфеева. Болельщики в аэропорту держали плакат с надписью «Корейский футбол мертв» и бросали в футболистов конфеты.

После победы над Ираком в полуфинале Кубка Азии-2015 капитан сборной Ки Сун-Юн заявил: «Причина номер один, по которой мы должны выиграть этот турнир, – восстановление нашей гордости. Если мы не выиграем его в этот раз, то будем чувствовать себя уничтоженными». Все-таки не получилось.

Сейчас главный тренер корейцев Юрген Клинсманн говорит, что любой результат кроме победы на турнире будет провалом. «64 года – это долгий срок для Кореи. Пришло время сделать это», – немец настроен серьезно.

Пока после двух туров у Южной Кореи победа над Бахрейном и ничья и Иорданией. Путевку в плей-офф должны забронировать в игре с аутсайдерами из Малайзии. 

Главное о Кубке Азии: какой формат, за кем следить, где смотреть?

Фото: East News/PETER PARKS / AFP; Cao Can/XinHua/Global Look Press; Gettyimages.ru/Brendon Thorne, Stuart Franklin

11 комментариев
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азиатская Англия))
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+21
Ответ Ellaijio Bateman
Какой-то глупый заголовок. А почему должна была?
Потому что одна из сильнейших азиатских сборных, единственная в полуфиналах ЧМ и победительница трех последних Азиатских игр.
+18
0
+18
Ответ Manchot
Все любят пинать сборную Южной Кореи за якобы предвзятое судейство на ЧМ 2002, а я влюбился в эту сборную на том турнире. Команда без единого известного игрока в составе рубилась на равных с напичканными суперзвездами того времени Португалией, Италией, Испанией и Германией. Да, были пара спорных решений, но систематически никто хозяев не "тащил". Это была фантастическая самоотдача и отлаженный до автоматизма механизм командных взаимодействий. Еще одна гениальная работа Гуса Хиддинка. Удачи им на нынешнем турнире - пришла пора что-то выиграть!
Никто не тащил? Нужно быть слепым что бы не видеть убийство Италии в игре с Кореей на том чм
+9
-3
+6
Думаю и сейчас не возьмут. Не верю в Клинсманна, очень серо корейцы сыграли в первых двух турах. Корейские 4-4-2 смотрятся даже иронично)
+4
0
+4
Клинсманн в сравнении с Пауло Бенту вообще тренер ниже среднего. Из группы им бы выйти
+2
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+1
Ответ Владислав Севастьянов
Потому что одна из сильнейших азиатских сборных, единственная в полуфиналах ЧМ и победительница трех последних Азиатских игр.
и которая с трудом спаслась в матче с Иорданией)
+1
0
+1
Ответ Ellaijio Bateman
Какой-то глупый заголовок. А почему должна была?
Команда стабильно квалифицируется на ЧМ, топовый, по азиатским меркам, состав. В самом деле, почему это должны?
+1
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+1
если не возьмут , то пусть хотя бы квартет Кимов в обороне вернут ))
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Ответ Aleksandr Dubovik
Никто не тащил? Нужно быть слепым что бы не видеть убийство Италии в игре с Кореей на том чм
ну, итальянцам за это воздалось на ЧМ-2006, а за ЧМ-2006 воздаётся до сих пор - пропустить два ЧМ для такой сборной, как Италия - это просто катастрофа!
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