Южная Корея не брала Кубок Азии с 1960-го. Как так?

Сейчас одни из фаворитов.

Южную Корею записывают в пятерку главных фаворитов Кубка Азии-2023. Приехали все звезды: Ким Мин Чжэ из «Баварии», Ли Кан Ин из «ПСЖ» и лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Здесь же – Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона».

Корея считается топовой сборной на уровне Азии. Но с главным турниром на континенте что-то не ладится: не побеждали уже 64 года.

Корейцы выиграли только два первых турнира – там было всего по четыре участника

Последняя победа Южной Кореи в Кубке Азии случилась в далеком 1960-м, когда турнир состоял всего из четырех сборных: корейцы убрали Южный Вьетнам (5:1), Израиль (3:0) и Тайвань (1:0). Первый Кубок Азии-1956 тоже выиграла Южная Корея.

Дальше – четыре серебра (1972, 1980, 1988, 2015), четыре бронзы (1964, 2000, 2007, 2011), три четвертьфинала (1996, 2004, 2019) и один вылет на групповой стадии (1984). Еще трижды корейцы не попали на Кубок Азии.

То есть корейцы брали турнир только в старом формате, когда было всего четыре участника и три матча, как в современной группе.

При этом второй бомбардир в истории Кубка Азии – Ли Дон Гук из Южной Кореи (был в «Мидлсбро» и «Вердере»). Он играл за сборную с 1998-го по 2017-й и забил 10 мячей за четыре турнира. Впереди только Али Даеи из Ирана (14).

Южная Корея почти взяла Кубок Азии-2015. «Восстановить гордость» помешали экстра-таймы с Австралией

Корейцы обидно проиграли финал в 1988-м – в серии пенальти Саудовской Аравии. Последнее серебро брали в 2015-м, победа ушла австралийцам в дополнительное время (2:1), хотя в группе Южная Корея их обыграла. Причем Сон в том финале сравнял счет на 91-й минуте. Но даже этого не хватило.

Тогда корейцы сильно упали в рейтинге ФИФА: летом 2014-м было только 69-е место, исторический минимум для Южной Кореи. Сейчас уже на 23-м, из азиатских команд выше только Иран (21-й).

Южная Корея провалила ЧМ-2014: впервые с 1998-го не выиграли ни одного матча. Тогда была только ничья 1:1 со сборной России и трагедия Игоря Акинфеева. Болельщики в аэропорту держали плакат с надписью «Корейский футбол мертв» и бросали в футболистов конфеты.

После победы над Ираком в полуфинале Кубка Азии-2015 капитан сборной Ки Сун-Юн заявил: «Причина номер один, по которой мы должны выиграть этот турнир, – восстановление нашей гордости. Если мы не выиграем его в этот раз, то будем чувствовать себя уничтоженными». Все-таки не получилось.

Сейчас главный тренер корейцев Юрген Клинсманн говорит, что любой результат кроме победы на турнире будет провалом. «64 года – это долгий срок для Кореи. Пришло время сделать это», – немец настроен серьезно.

Пока после двух туров у Южной Кореи победа над Бахрейном и ничья и Иорданией. Путевку в плей-офф должны забронировать в игре с аутсайдерами из Малайзии.

Фото: East News/PETER PARKS / AFP; Cao Can/XinHua/Global Look Press; Gettyimages.ru/Brendon Thorne, Stuart Franklin