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  4. Мостовой об экспертах на ТВ: «Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, сидят и Испанию обсуждают! Совсем что ли? В Европе бы такого не было»

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Мостовой об экспертах на ТВ: «Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, сидят и Испанию обсуждают! Совсем, что ли? В Европе бы такого не было»
Мостовой раскритиковал футбольных экспертов на ТВ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен футбольными экспертами, которых приглашают на ТВ. 

«К слову скажу, что смотрел я футбол на чемпионате мира, а затем была студия после матча Испании. Там разбор игры делал человек, который не играл в футбол, а второго я вообще не знаю. Они еще сидят и Испанию обсуждают! Совсем, что ли?

В Европе бы такого не было. Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, но сидят и рассказывают. У вас совесть есть?» – сказал Мостовой. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Мостовой
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
телевидение

Комментарии

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Так их Саня)))
Ответvova88
Так их Саня)))
Не Саня, а Царь!
Эксперты, кстати, и правда, на ТВ никакие
А царя, царя и не позвали, ироды окаянные!
В чужом глазу соринку увидел, а у себя бревно не замечает))
Так приятно каждый раз видеть, как у него горит с этого.
Но послематчевые студии Матча действительно какие-то унылые. Правда, независимо от того, сидят там заслуженные футболисты или блогеры - выглядит уныло в обоих случаях.
Другое дело Мостовой: футбольный до костей мозга человек предпочитает двадцать лет на диване лежать и пузо греть вместо того чтоб работать, отличный пример будущему поколению, ничего не скажешь.
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