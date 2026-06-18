Мостовой об экспертах на ТВ: «Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, сидят и Испанию обсуждают! Совсем, что ли? В Европе бы такого не было»
Мостовой раскритиковал футбольных экспертов на ТВ.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен футбольными экспертами, которых приглашают на ТВ.
«К слову скажу, что смотрел я футбол на чемпионате мира, а затем была студия после матча Испании. Там разбор игры делал человек, который не играл в футбол, а второго я вообще не знаю. Они еще сидят и Испанию обсуждают! Совсем, что ли?
В Европе бы такого не было. Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, но сидят и рассказывают. У вас совесть есть?» – сказал Мостовой.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
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Но послематчевые студии Матча действительно какие-то унылые. Правда, независимо от того, сидят там заслуженные футболисты или блогеры - выглядит уныло в обоих случаях.