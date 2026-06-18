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  4. Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы – с 3-го или со 2-го места, но, возможно, и с 1-го. Мы сильны командной игрой»

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Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы – с 3-го или со 2-го места, но, возможно, и с 1-го. Мы сильны командной игрой»
Ирисметов считает ,что Узбекистан может выйти из группы на ЧМ.

Экс-футболист сборной Узбекистана Жафар Ирисметов считает, что узбекская национальная команда способна выйти из группы на ЧМ-2026 с первого места.

В первом матче на чемипонате мира сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3. В оставшихся матчах группового этапа команда сыграет с Португалией и ДР Конго.

«Каннаваро, наверное, не будет менять состав и тактику. Мы очень хорошо выходим в контратаку, у нас есть кому сохранять мяч, есть хорошие нападающие, например, Шомуродов. У нас есть хорошие футболисты, которые могут дополнять из глубины.

Сдержать Роналду? Не знаю, в какой он форме. Больше будет опасности от Бруну Фернандеша и других футболистов. Но Роналду – это Роналду. Все-таки он может не так ярко выглядеть и забить, это он умеет делать. Я не думаю, что персонально с ним кого-то надо ставить.

Мы сильны командной игрой. Думаю, если мы не дадим им много пространства и плотно сыграем, то можем и обыграть, и с хорошим результатом уйти с поля. Как говорится, уже нечего бояться, нечего терять – мы должны при любых обстоятельствах брать очки. Главное – не проиграть, а там уже в третьей игре брать очки. Хотя Конго – тоже не слабый соперник.

Будет вполне достаточно взять четыре очка и выйти из группы. Или с третьего места, или со второго места. Но, возможно, и с первого», – сказал Ирисметов.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСборная Узбекистана по футболу
logoКриштиану Роналду
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЭльдор Шомуродов
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoФабио Каннаваро
Жафар Ирисметов
logoСборная Колумбии по футболу
logoБруну Фернандеш

Комментарии

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Будьте реалистами. Выход в ЧМ уже небывалое достижение для вас братья, узбеки. Если хотите выйти из группы, то надо рубиться с ДР Конго за третье место. Португалы выйдут мотивированные, колумбийцы уйдут в отрыв, останется единственный конкурент Конго
ОтветJamshed Zokirov_1117110581
Будьте реалистами. Выход в ЧМ уже небывалое достижение для вас братья, узбеки. Если хотите выйти из группы, то надо рубиться с ДР Конго за третье место. Португалы выйдут мотивированные, колумбийцы уйдут в отрыв, останется единственный конкурент Конго
Не мешай мечтать, ведь все возможно!
Ирисметов: "У сборной Узбекистана два пути..."
Как расперло то. Можно и выиграть, чего уж там
человек, который чуть не забил Кану ударом через себя, ерунды не скажет :))
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