Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы – с 3-го или со 2-го места, но, возможно, и с 1-го. Мы сильны командной игрой»

Ирисметов считает ,что Узбекистан может выйти из группы на ЧМ.

Экс-футболист сборной Узбекистана Жафар Ирисметов считает, что узбекская национальная команда способна выйти из группы на ЧМ-2026 с первого места.

В первом матче на чемипонате мира сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3. В оставшихся матчах группового этапа команда сыграет с Португалией и ДР Конго .

«Каннаваро , наверное, не будет менять состав и тактику. Мы очень хорошо выходим в контратаку, у нас есть кому сохранять мяч, есть хорошие нападающие, например, Шомуродов . У нас есть хорошие футболисты, которые могут дополнять из глубины.

Сдержать Роналду? Не знаю, в какой он форме. Больше будет опасности от Бруну Фернандеша и других футболистов. Но Роналду – это Роналду. Все-таки он может не так ярко выглядеть и забить, это он умеет делать. Я не думаю, что персонально с ним кого-то надо ставить.

Мы сильны командной игрой. Думаю, если мы не дадим им много пространства и плотно сыграем, то можем и обыграть, и с хорошим результатом уйти с поля. Как говорится, уже нечего бояться, нечего терять – мы должны при любых обстоятельствах брать очки. Главное – не проиграть, а там уже в третьей игре брать очки. Хотя Конго – тоже не слабый соперник.

Будет вполне достаточно взять четыре очка и выйти из группы. Или с третьего места, или со второго места. Но, возможно, и с первого», – сказал Ирисметов.