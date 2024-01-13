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У «Ньюкасла» проблемы – 70 млн убытков! Уже готовы продавать звезд

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Саудовцы боятся.

Похоже, у «Ньюкасла» финансовые проблемы – клуб отчитался об убытках в 73,4 млн фунтов за прошлый сезон.

Все серьезно.

Что происходит?

Одна из причин – летние покупки.

Перед сезоном «Ньюкасл» потратил 153 млн евро: 64 млн за Сандро Тонали, 44 млн ушли на счет «Лестера» за вингера Харви Барнса, 37 млн – за латераля «Саутгемптона» Тони Ливраменто. Еще 8 млн отдали в кассу датского «Оденсе», приехал Янкуба Минте. Он сейчас играет в аренде за «Фейеноорд».

Игроков продали всего на 45 млн. «Ньюкасл» ставил на еврокубки, но занял последнее место в группе ЛЧ и не попал в ЛЕ. Несмотря на то, что годовой доход клуба вырос с 180 млн до 250 млн фунтов, траты на новичков оказались слишком весомыми. Плюс обновляют тренировочную базу, потратили больше 10 млн. В планах заняться реконструкцией «Сент-Джеймс Парк». 

«Нам нужно использовать наши ресурсы по максимуму, – объясняет генеральный директор Даррен Илс. – Мы хотим стать клубом, который стабильно борется за трофеи, но есть препятствия. 

Финансовый фэйр-плей – довольно сложная штука. «Ливерпуль» продал Коутиньо и приобрел Алиссона, взял Ван Дейка. Продав Джека Грилиша, «Астон Вилла» реинвестировала средства. Нельзя просто покупать тех, кого хочешь, за любые деньги. 

Мы должны увеличивать резерв за счет роста коммерческих доходов. Или торговли игроками. Мы хотим стать командой топ-6. Доход «Тоттенхэма» составляет около 450 млн, доход «Ман Сити» – 710 млн. Чтобы достичь таких фантастических результатов, нам надо проделать гигантский путь».

Да, владельцы «Ньюкасла» – инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Но никто не рассматривает стороннего вливания денег.

По информации The Guardian, клуб боится последствий. Считают, что авторитет нового руководства пока не настолько мощный.

«На данный момент, мы не рассматриваем игроков из клубов Саудовской Аравии, – подтверждает Илс. – Январское окно всегда непростое. Сложно приглашать высококлассных игроков, лето всегда лучше с точки зрения планирования ситуации. У нас было много травм, во второй половине сезона вернутся несколько хороших игроков. Процесс покупки футболистов непрост. Мы должны подходить к этому с точки зрения долгосрочной перспективы, не реагировать слишком резко».

«Ньюкасл» готов отпускать лидеров

Вероятный сценарий – продажа звезд. Это подтвердил генеральный директор Илс:

«Трудно строить планы, но ситуация такова, что если нам предложат миллиард фунтов за одного из них, то никто не сможет возразить. Если мы хотим выйти из этого положения, нам придется продавать игроков.

Нам надо продавать, если мы хотим и дальше инвестировать. Иначе правила не работают. У каждого нашего игрока есть цена. Мы готовы к переговорам с любым клубом».

Сейчас у «Ньюкасла» есть три потенциальных лота:

Свен Ботман только вернулся после травмы. По информации The Guardian, продажа защитника нежелательна, но есть спрос среди английских грандов. Клуб хотел бы продлить контракт.

Бруно Гимараэс – зимняя цель «ПСЖ». Как сообщает TNT Sports, у бразильца прописаны отступные в 116 млн евро, которые можно выплатить тремя траншами. Бруно уже играл за «Лион», разговаривает на французском. Еще о Гимараэсе мечтает «Барса», даже готова включить в сделку своих игроков.

● «Арсенал» смотрит на форварда Александера Исака. По словам журналиста Стива Кая, швед нравится Микелю Артете, но зимой трансфер маловероятен. У Исака тоже есть клаусула – около 90 млн фунтов.

«У нас нет возможности подписывать игроков высокого уровня, но я бы хотел сохранить наших лидеров, – переживает тренер Эдди Хау. – Мы не сможем взять кого-то в аренду, хотя на рынке много хороших игроков. Но мы сейчас в таком положении, что у нас не так много друзей на рынке. Никто не захочет усиливать конкурентов».

Для новых покупок «Челси» нужно продавать воспитанников. Под угрозой даже капитан

Фото: Gettyimages.ru/Leon Neal, Stu Forster, Michael Regan

11 комментариев
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"Из-за форс-мажора с Тонали Ньюкасл не вписывается в ФФП и готов расстаться с Гимараэшом или Исаком".

Как растянуть одну не очень длинную фразу на пост на два экрана.
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Похоже, после ПСЖ все места мешков в еврофутболе заняты.
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Пузырик лопнул, не успев надуться. Еще один мешок денег не потерпят. Тем более, на периферии
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Сити и ПСЖ тоже пожелаем банкротства.
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«Если нам предложат миллиард фунтов за одного из них, то никто не сможет возразить» - ну удивил конечно
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За три года влили в состав почти полмиллиарда, а продали только Сен-Максимена и Вуда. Вообще, по-хорошему, надо сделать какое-то исключение из-за ситуации с Тонали, чувак с зарплатой уровня Бруно и ВВД не играет не по вине Ньюкасла.
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Ждем Ньюкасл в Шипе вместе с Ман. Сити
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Напоминает Лидс начала нулевых
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Травмы, травмы(..
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Интересно как становиться топ-клубом при таких раскладах???
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Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Похоже, после ПСЖ все места мешков в еврофутболе заняты.
> Финансовый фэйр-плей – довольно сложная штука. «Ливерпуль» продал Коутиньо и приобрел Алиссона, взял Ван Дейка. Продав Джека Грилиша, «Астон Вилла» реинвестировала средства. Нельзя просто покупать тех, кого хочешь, за любые деньги.

Хорошо, что ген. директор Ньюкасла размышляет без этих популистких лозунгов. Вполне себе здравые требования для действительно весомой заявки стать топ клубом. Это античит для клубов однодневок, чье существование в какой-то момент начнет зависеть сугубо от настроения одного конкретного человека как было с Анжи например.

Нельзя просто так разбрасываться деньгами, типа купили хрустального Исака (сейчас дела правда получше), ну ладно, купим еще одного такого. Или например взяли лудомана за 70 лямов, ну ок, отстранили на год, возьмем еще одного за те же деньги. Всегда должна быть четкая стратегия и грамотный менеджмент, умение играть в рынке.

Так что все нормально будет с Ньюкаслом, не переживайте.
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