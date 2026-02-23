«Локо» бороться за чемпионство удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару». Нет такого давления и серьезных ожиданий». Рыбус об РПЛ
Рыбус: «Локо» бороться за чемпионство удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару».
Бывший защитник «Локомотива» Мачей Рыбус считает, что железнодорожникам легче бороться за чемпионство, чем «Зениту» и «Краснодару».
«Локомотиву» бороться за победу в РПЛ удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару». От первого места его отделяют всего три очка. Чтобы их заработать, надо одержать одну победу. Нет такого же давления, как на «Зенит» и «Краснодар». Мусаев хочет защитить чемпионское звание, а Семак хочет вернуть его.
Обе команды будут очень напряжены. А от «Локомотива» нет таких серьезных ожиданий. Он будет догонять конкурентов в оставшихся матчах. Догонять всегда психологически проще, чем удерживать первое место», — сказал Рыбус.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Ну ты чего Мацей ? эксперты Матч ТВ и всезнающая шайка прогнозистов ( Гурцкая , Дорский , Радимов и т.д) все уже расписали похлеще осьминога Пауля .Вот бы посмотреть на их реакцию в конце чемпионата , когда Локо возьмет чемпионство ) p.s мечты болельщика Локо - не нападайте ))
В 5ке бы удержаться
А Махачкале ещё удобнее..
Иногда мечты сбываются
Команда, которая за что-то борется, не теряет капитана и не приглашает колобка в команду
А не стать чемпионом при таких раскладах ещё удобнее
