Сенегал Диуфа, Нигерия Окочи и Кану, Замбия-2012 (!): наши любимые африканские сборные

Кубок Африки – на старте. Возможно, самый пестрый турнир на свете. Почему бы не вспомнить ярчайшие сборные с этого континента? Слово авторам Sports.ru.

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Нигерия Окочи и Кану (Андрей Клещенок)

Простой рецепт: два самых техничных игрока, которых когда-либо рождала Африка, по счастливой случайности явившиеся в одной стране и в одном поколении. Один – десятка, у которой учился финтам Роналдиньо. Второй – 197-сантиметровый фристайлер, который ассистировал чаще, чем забивал.

Нигерия на стыке девяностых и нулевых не представляла из себя ничего исключительного. То был все тот же не слишком организованный, но подавляюще атлетичный футбол, свойственный африканским сборным; футбол, в котором скорость и легкие отвечали на все вопросы. Но едва мяч попадал к Окоче и Кану, в игре словно включался свет. Их пластика не выглядела сверхъестественной, но деликатность, с которой они касались мяча, и фантазия, которую придавали каждому действию, пьянили и поражали. Сам матч будто существовал лишь для того, чтобы дать им простор самовыражения.

Забить нигерийцам было несложно, но забить им первыми считалось большой опрометчивостью. На Кубке Африки-2000 это сошло с рук только камерунцам в финальном матче: доиграли вничью (2:2) и победили по пенальти. До этого Окоча и Кану делали с соперниками что хотели. Первый же тур стал манифестом мастерства и могущества: пропустив от Туниса, они придумали в ответ 4 мяча.

Кану тогда сделал ассистентский хет-трик. Две из трех голевых он отдал пяткой – полагаю, чтобы не было скучно.

И те, кто видел этих двоих, не заскучали ни разу.

Сенегал-2002 (Глеб Чернявский)

ЧМ-2002 почему-то (спасибо, в комментариях напомнили: начинать ЧМ с матча хозяев стали с 2006-го – до этого стартовал действующий чемпион) начался не с матча хозяев, а с игры Франция – Сенегал. Действующие чемпионы мира и Европы планировали размяться на новичках турнира, но в итоге проиграли 0:1.

Просто шок: в старте Анри, Трезеге, Вийера, Десайи, Тюрам, Пети, Джоркаефф, из звезд не было разве что травмированного Зидана. Это потом мы узнали, что накануне матча французы даже не потренировались, а запасные попивали винишко в отеле.

Против супертопа вышла сборная середняков Лиги 1 вообще без звезд. И эта команда в несуразной форме выглядела ничуть не хуже убийственного состава сборной Франции!

До сих пор помню гол Папы Бубы Диопа, как и свои эмоции после той победы. А еще скоростную мощь Эль-Хаджи Диуфа и Халилу Фадига. Кстати, поразительно, что на том ЧМ Диуф не забил ни одного гола, но был настолько ярким, что стал звездой и поехал в «Ливерпуль».

Ничья с Данией (1:1), 3:0 с Уругваем после первого тайма, гол в дополнительное время Швеции в 1/8 финала – господи, как это было давно, но сейчас даже не заглядываю в википедию (потому что уверен, что все верно).

Казалось, мы получим суперсказку, но чудо Сенегала остановила Турция (уже не помню, как и с каким счетом, но было так).

Я к чему это? Вряд ли вот так без википедии вспомню еще хоть один перформанс африканской команды, а Сенегал-2002 и его красавчиков точно не забыть.

Кот-д′Ивуар-2006 (Никита Киселев)

В 2006-м началась золотая эпоха сборной Кот-д′Ивуара.

Три подряд чемпионата мира, победа на Кубке Африки-2015 – все это уместилось в девять славных лет. Лучше не было. И будет ли?

Демонстрацией талантов стал январский КА-2006. Мне уже хватало знаний, чтобы оценить, сколько звучных имен собрал Кот-д′Ивуар: Дрогба превращался в одного из самых влиятельных форвардов АПЛ, Коло Туре и уже мелькающий то тут, то там младший брат Яя, Аруна Коне из «Евроголов» с вечно выбеленными волосами. Защитника Артура Бока почему-то вечно тащил в свои команды из «Штутгарта» в «менеджерах».

Плюс редкая и такая классная оранжевая форма.

Четвертьфинал против Камеруна проверил, готов ли я не спать из-за футбола: Кот-д′Ивуар выиграл по пенальти 12:11. Впервые видел, чтобы били и вратари. Огооо! Та команда дошла до финала и проиграла по пенальти Египту.

А уже летом был чемпионат мира в Германии – самый сказочный и любимый из всех. Перед турниром где-то прочел, что для Кот-д′Ивуара это первый ЧМ. Поразился: там же столько звезд, быть не может. Но в футболе все чуточку сложнее.

Кот-д′Ивуару здорово не повезло с группой: Аргентина, Нидерланды и последняя сборная в истории Сербии и Черногории.

Новички из таких передряг выбираются редко, Кот-д′Ивуар тоже не смог. Проиграли гигантам в один мяч (штрафной Ван Перси был чудесен) и хорошенько повеселились с балканцами. 0:2 превратили в 3:2 с дублем Диндана.

ЧМ закончился, но я прихватил с собой на море два журнала «Мировой футбол». А там внутри – каждый матч и таблицы. За две недели выучил все что мог.

Кот-д′Ивуар там тоже был.

Гана-2010 (Руслан Копылов)

Буду честен: я не смотрю Кубок африканских наций – АПЛ не прерывается на зиму, так что футбола хватает, а иногда нужно еще и жизнь жить. Поэтому африканские сборные на чемпионате мира удивляют меня в два раза сильнее − я просто не привык.

К лету 2010-го я стал персофаном Кевина-Принса Боатенга, который умудрился вместе с тонущим «Портсмутом» (долги, вынужденная продажа лидеров и внешняя администрация) добраться до финала Кубка Англии. В 1/2 Принс вынес бывший «Тоттенхэм» (создал оба гола), а потом поехал к родным в Германию − и застрял там из-за пепла исландского вулкана Эйяфьядлайекюдля. Признавайтесь: вы ведь тоже любите АПЛ за вот таких полумифических героев?

Симпатия к Боатенгу переросла в интерес к сборной Ганы на ЧМ-2010. По ходу турнира у меня появился еще один герой − нет, не Асамоа Гьян! Вы тоже в голове держите ненужные факты, прочитанные 15 лет назад? Так вот мне въелось, что Джон Пэнтсил − на самом деле Пэйнтсил. Король автоголов в АПЛ настаивал на написании Paintsil, хотя на футболке было написано Pantsil 🤷‍♂

Конечно же, в матче с Уругваем мои герои отличились: Боатенг мог хоронить соперника ударом через себя, а Пэ(й)нтсил привез штрафной, с которого забил Форлан. Дальше был скрип зубов от руки Суареса и незабитый пенальти Гьяна. Я уже говорил, что Асамоа не был в списке моих героев? Просто напоминаю...

Ненужный факт: Пэйнтсил рано закончил на высоком уровне − в 30 перешел в Чемпионшип, где почти не играл. Защитник считает, что во всем виноват тренер «Фулхэма» в сезоне-2010/11: «Думаю, я ушел из футбола так рано из-за того, что пережил в «Фулхэме» под руководством Марка Хьюза».

Боже, наконец кто-то озвучил это.

Замбия-2012 (Максимилиан Алфимов)

Пожалуй, один из главных сюрпризов в истории Кубка Африки. Замбия в 2012-м мало на что претендовала, соперники превосходили ее по именам. Тут и Кот-д’Ивуар с Дрогба, братьями Туре, Калу, Жервиньо, Думбия, и Сенегал с невероятной атакой (Ба, Сиссе, Ньянг, Соу, Ндойе), и Марокко (Бенатия, Бельханда, Шамах), и Гана с костяком после ЧМ-2010 (братья Айю, Мунтари, Гьян).

А у Замбии – ни одного футболиста из топ-лиг, самый известный для нас – улыбчивый Чисамба Лунгу, легенда «Урала». Основа сборной играла за топ-клубы в ЮАР и ДР Конго – звучит неплохо, но все же... Сенсации начались уже в группе: Замбия не выпустила в плей-офф сенегальцев, в четвертьфинале убрала Судан.

В полуфинале была как раз Гана. Замбийцы затянули звездного соперника в вязкий и дисциплинированный футбол, а в конце поймали момент – и выбрались в финал. Та же картина и в финале с еще более звездными ивуарийцами – только на этот раз победы пришлось ждать до серии пенальти.

Кажется, главные имена той сборной Замбии до сих пор в голове: бомбардир Эммануэль Маюка, капитан Кристофер Катонго, заехавший потом в РПЛ Стофира Сунзу, ну и, конечно, тренер Эрве Ренар – главный специалист по африканским и азиатским сборным. Первая победа сборной Замбии на Кубке Африки получилась символической: играли в Габоне, где в 1993-м разбился золотой состав замбийцев, летевший на матч квалификации ЧМ-1994.

Алжир-2014 (Вадим Лукомский)

Эта команда в первую очередь известна как соучастник революционного матча Мануэля Нойера. В той игре немецкий вратарь сделал 10 оборонительных действий за пределами штрафной – до сих пор вратарский рекорд для одного матча ЧМ. Встреча серьезно повлияла на восприятие Ману – стала поворотной точкой между статусом просто топ-кипера и революционером позиции, которому, возможно, и «Золотой мяч» стоит дать.

Фоновая роль Алжира предполагала 120 минут сопротивления Германии (больше времени для рекордов Нойера). Это стало возможным из-за безупречной организованности в обороне и частых прохождений первой волны прессинга (чтобы отдать обостряющий пас, который гасил Ману). Команда Вахида Халилходжича сыграла прекрасно и, пожалуй, заслуживала большего.

Обычно африканская сборная приобретает культовый статус вместе с большим достижением (например, полуфинал) – результат, который фиксируется и приобретает легендарную ауру. Планка ожиданий такова, что этого достаточно, а оказывать влияние на развитие футбола необязательно. Алжир-2014 – в этой парадигме команда-парадокс. Нет результата, зато есть тот самый матч и соучастие во вратарской революции.

Марокко-2022 (Артем Денисов)

Первая африканская сборная в полуфинале ЧМ. Точно не самая содержательно яркая африканская команда, но точно самая эффективная. Без ставки на бездумный, пусть и веселый атлетизм. Только прагматизм. Меньше Марокко владели мячом лишь пять сборных на турнире.

Но это не выглядело скучно! Ладно, за исключением первого матча на турнире с Хорватией.

Команда была дисциплинированной, при этом не безликой. Запросто вспоминается Софьян Амрабат, прорезающий плоть Килиана Мбаппе. Шикарный треугольник на правом фланге из Ашрафа Хакими, Хакима Зиеша и Аззедина Унаи. И Юссуф Эн-Несири, прыгающий выше Криштиану Роналду.

Особенно восхитил Унаи. Я постоянно смотрю Лигу 1, и это редкий случай, когда в клубе игрок выглядит хуже, чем в сборной. Именно в сборной его удивительным образом преобразовали в надежного без мяча центрального полузащитника, при этом дав пространство разбегаться и продвигать мяч в быстрых выпадах.

Тренер Валид Реграги, подхвативший сборную незадолго до ЧМ, проделал выдающуюся работу. Никто не мог разбить позиционную защиту Марокко, которая даже по более серьезным меркам клубного футбола выглядела прекрасной организованной.

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Самый дорогой – Мо Салах (10), следом по ценам – Виктор Осимхен и Садьо Мане (9,5). А вот открытие евросезона Серу Гирасси, много забивающего в «Штутгарте», из сборной Гвинеи можно взять всего за 8.

Дедлайн – со стартом первого матча, в субботу в 23:00.

Фото: AFP/OLIVIER MORIN; Gettyimages.ru/Gunnar Berning/Bongarts, Martin Rose, Julian Finney; AP Photo/Rebecca Blackwell, Ariel Schalit