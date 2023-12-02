А если все матчи сборных проводить кучно после клубных? Лукомский за идею Хави, Головин – против
Обсуждаем предложение оставить два месяца только для сборных.
В международную паузу «Барселона» потеряла важнейшего игрока: Гави порвал переднюю крестообразную связку колена и пропустит до девяти месяцев. Все случилось в матче сборной – но Хави винит не коллегу Луиса де ла Фуэнте, а плотное расписание.
«Я не думаю, что проблема в тренерском решении – это скорее проблема календаря. Учитывая возраст Гави, он сыграл очень много минут. Иногда несчастья случаются. Это вопрос календаря, минут. С Де ла Фуэнте нет разногласий. Проблема в календаре», – сказал тренер «Барселоны».
У Хави есть решение: предлагает проводить сначала все клубные матчи в сезоне, затем – все игры сборных.
«Девять месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Тогда бы не было так много поездок. Думаю, ФИФА рассматривает это. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске», – предлагает Хави.
Идея вызывает споры и обсуждения. Вадим Лукомский поддерживает тренера «Барселоны», Александр Головин считает идею популизмом.
Лукомский согласен с Хави. В такой схеме выиграют вообще все
Главный плюс – это полноценные циклы для главных тренеров и специалистов по физподготовке.
Сейчас в тактическом плане между футболом сборных и клубным – пропасть. Ее регулярно фиксируют тренеры и эксперты. Компактный и точный вердикт от Джейми Каррагера: «По качеству клубный футбол на другом уровне относительно сборных. Сборные – про другое. Там на первом плане эмоции и единение наций».
Основная причина – тотальная нехватка времени на наигрывание трудных механизмов. Сравнивая характер работы, Роберто Мартинес приводил пропорцию 1 к 30 – на уровне сборных в одну тренировку ему приходилось вмещать содержание тридцати клубных.
Бесконечные паузы и переключения между требованиями тренеров не помогают игрокам. Клубный футбол лучше обходит это. Футбол сборных отчаянно нуждается хотя бы в мини-предсезонках и цельных отрезках. Это не поможет ему догнать клубный, но сделает его лучше, чем сейчас. От отсутствия лишних пауз выиграют и клубы.
Очень похожие аргументы можно применить к сфере фитнес-подготовки. Методы разных спецов могут конфликтовать. Передавать футболистов в другие руки на короткие отрезки – ужасная практика.
Лучше всего абсурдность текущей системы охарактеризовал Арсен Венгер – правда, в 2006-м. Сейчас он тоже выступает за разделение клубного и национального футбола, но у него есть скрытые мотивы – работает на ФИФА и продвигает «один ЧМ в два года» в комплекте. Тогда француз давал оценку с позиции тренера.
Слово легенде: «Работа тренера сборной подобна заимствованию машины из чужого гаража без разрешения. Он ездит на машине 10 дней, а потом оставляет в поле с пустым баком. Дальше клубные тренеры должны заправить ее и починить, если что сломано. Потом через месяц этот же человек вернется за машиной – и они еще ждут, чтобы мы были любезны по этому поводу».
При одной большой паузе эта проблема в значительной степени решается. Будет четкий период, который позволит игрокам переключаться, отдыхать (заправляться топливом перед следующим этапом), а тренеры сборных станут ответственнее, так как в случае травм будут первыми пострадавшими. В первую очередь игрок пропустит остаток отрезка сборных и лишь во вторую, если не успеет восстановиться, клубный футбол.
Кроме этого, более прозрачной становится ответственность. Труднее будет перекладывать вину в духе «перегрузили в клубе, а нам не повезло» или «у нас не было полной информации». Проводишь предсезонку/микро-предсезонку в случае сборных, делаешь все тесты – и дальше полностью отвечаешь. Да-да, некоторые пересечения и долгосрочные последствия все равно будут, но их станет в разы меньше.
Небольшой бонус, связанный с готовностью – сокращение количества абсолютно ненужных перелетов. Сейчас каждый раз, кроме перелетов внутри календаря сборных, игроки еще летают из клуба в сборную и обратно. Больше не придется повторять этот ритуал каждый месяц.
Еще один плюс – сокращение мусорных товарняков. На клубном уровне за четырьмя (ну максимум семью) товарищескими матчами следует сезон в 50-60 официальных игр.
У сборных при рваном календаре соотношение сдвинуто в пользу товарняков. Но страшнее даже не пропорция, а абсурдность этих матчей. Они не служат репетицией перед турниром (эти товарняки как раз норм) или методом физической подготовки – они просто заполняют дыры в календаре. Учитывая лишние перелеты, это откровенно вредительские мероприятия.
И тут не пройдет даже аргумент, что футболисты воспринимают любую игру за сборную как большую честь, а тренеры относятся с пониманием. Футболисты относятся к таким матчам как к мусору – и иногда даже решаются об этом честно сказать.
«Крайне сомнительно, имеет ли смысл это. Но мы просто куклы, которые должны это выполнять. Это не в наших руках», – возмущался пару лет назад Марсель Забитцер после неофициального матча в Люксембурге.
А вот реакция Маурицио Сарри на новость, что Матиас Весино постоянно вынужден ездить в Азию, чтобы развлекать туристов в Японии и Южной Корее: «Дошло до абсурда. А люди еще проводят постоянные сравнения с НБА. Баскетболисты играют по 48 минут, а мы – по 90. В футболе больше контактов между игроками. Если хотите проводить такие матчи, о дайте мне 11 игроков для Серии, 11 других для Европы и еще 11 для Кубка Италии».
Весь этот «мусор» нужно убрать из календаря. Система с четким отделением клубного футбола оставит в цикле сборных только осмысленные товарняки. Несколько штук в самом начале подготовки к официальным играм.
Головин считает идею Хави популизмом
Признаюсь: меня тоже раздражают ежемесячные паузы на сборные. Судя по комментам – не только меня.
Но я считаю позицию Хави непродуманной и оторванной от реальности. Учитывая настроения на сайте, я – в меньшинстве и смирился с предстоящим разгромом в опросе (он – в конце поста).
Неизбежность поражения – не повод отказаться от аргументированного спора.
Поехали.
1. «Девять месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске», – ключевая идея Хави.
Сложности возникают уже на уровне тайминга. Два месяца – недостаточно, чтобы уложить в них весь календарь сборных.
Простая арифметика: финальный турнир ЧМ или Евро занимает месяц. Изменить сроки нереально: организаторы и так впихивают по четыре матча в день, а команды играют через три дня на четвертый. Получается, на отбор остается тоже месяц. В этом году в квалификации к Евро-2024 команды играли в двух видах групп – по пять и шесть участников на восемь и десять матчей соответственно.
Рассмотрим лайт-вариант. В этом случае сборная должна провести восемь игр за 30 дней, а потом отправиться на Евро, где расписание не легче.
Точно ли Хави представляет себе футбол как гонку на выживание?
Окей, здесь можно возразить, что нынешняя схема отбора раздута, достаточно сократить путь до шесть матчей. Тогда в каждой отборочной группе окажется по четыре команды. Или по три, а дальше – раунд плей-офф. Так расписание станетчуть легче – шесть игр за 30 дней.
Но когда готовиться к этому отбору?
Сейчас логика понятна: сборная собирается несколько раз в год, тренер просматривает игроков. Перед турниром есть около месяца, чтобы выйти на пик формы, изучить соперников, сыграться.
Как быть, если после клубного сезона сразу стартует квалификация и в ней нет времени, чтобы сыграться? Когда выходить на пик – к середине и концу отбора или к финальному турниру (а пик формы не может длиться два месяца)? Возможно ли вообще заложить физический фундамент, над которым обычно работают на сборах, если после клубного сезона игрокам сразу нужно играть на результат, чтобы выйти на ЧМ/Евро? Готовы ли игроки после горячего финиша клубного сезона вместо месячных сборов рубиться в интенсивном отборе, чтобы потом рубиться снова – уже на финальной стадии?
Удивлюсь, если у Хави есть четкие ответы.
2. Турниры сборных – с отрывом главные соревнования на планете. Финал ЧМ-2022 посмотрели 1,5 млрд человек, финал Евро-2020 – 328 млн. Это сильно больше финала ЛЧ-2022 (110 млн) и топовых матчей АПЛ (до 20 млн). Сборную России в стране тоже смотрят охотнее, чем РПЛ.
Проблема в том, что даже в топовых лигах за сборные заиграны 15-20% игроков (исключение – АПЛ, там каждый третий). Предлагая выделить два месяца на сборные, Хави думает лишь о каждом пятом игроке из топ-5 и каждом десятом из остальных лиг.
Как быть тем, кто не играет за сборную – а это 80-90% игроков? Уйти в отпуск на три месяца? Тренироваться в клубе в ожидании отпуска? Играть в Медиалиге?
Структуру сезона, похожую на ту, что предлагает тренер «Барсы», десятилетиями используют в самой успешной хоккейной лиге мира – НХЛ. Регулярный сезон там заканчивается в апреле, игроки вылетевших команд идут в отпуск. Остальные еще два месяца играют за Кубок Стэнли, а потом тоже уходят в отпуск, возвращаясь в тренировочные лагеря к осени.
Система хоккейных зарплат устроена так, что игрокам платят не 12 месяцев, а 10. Правило работает в том числе в России, вот выдержка с официального сайта лиги: «Полный сезон КХЛ (от предсезонного сбора до 30 апреля) длится примерно 10 месяцев. То есть, чтобы узнать примерную ежемесячную зарплату, нужно разделить сезонную сумму на 10».
Все логично: больше отдыхаешь – меньше получаешь.
Но готовы ли футболисты, не задействованные в сборных, пожертвовать двумя зарплатами ради клубного сезона без пауз? Особенно интересны мнения из чемпионатов Чехии, Венгрии, Словении и других средних лиг, где многие зарабатывают на уровне офисных клерков. Кстати, а готов ли сам Хави потерять в деньгах ради красивой идеи?
Не уверен, что ответы будут положительными.
3. Нынешние восемь отборочных матчей в течение года – формат, близкий к идеальному.
С первым местом периодически все ясно заранее, но это неизбежно при любой системе, пока на континенте есть три-четыре сборных, явно превосходящих соперников в классе.
За второе место (в отборе на ЧМ оно выводит в стыки, в отборе на Евро – на турнир) рубятся до последнего, причем шансы есть даже у тех, кто неудачно стартовал или провалил середину/конец квалификации.
Так на Евро-2024 чуть не вышел Люксембург, который набрал одно очко в двух стартовых турах. Израиль – то же самое: ужасный старт, преображение и под конец новый кризис: одно очко в трех матчах. Армяне неплохо стартовали, но закончили пятью играми без побед. Греки выходили на Евро после шести матчей и растеряли все в решающие 180 минут (но у всех, кроме армян, остались шансы протиснуться на Евро через стыковые матчи).
В каждый из четырех-пяти игровых слотов команды переживали новую жизнь – и по результатам, и по составу. А болельщики следили за ними как за драматичным сериалом, который то отпускал, то снова заставлял волноваться.
Многомесячную драму Хави хочет упаковать в 30 дней. Интрига проживет еще меньше – фавориты оторвутся по итогам пары-тройки игр и не упустят своего.
Если стартовал неготовым, шансов все исправить, как у Люксембурга или Израиля, не останется.
4. Давайте честно: турниры сборных – кайф, но как же от них устаешь. Едва ли кто-то, кроме кучки гиков, смотрит 51 матч за месяц (или 64, как на ЧМ), учитывая, что в последнем туре они накладываются друг на друга. Но даже просмотр половины из них под конец утомляет.
Сборные прекрасны тем, что болельщики видят их несколько раз в год и не успевают насытиться.
Загоняя сборные в два месяца, можно получить передозировку футболом. Супернасыщенный отбор с переездами по всему континенту, потом еще один фестиваль футбола – в одной или нескольких странах.
Точно ли 300 матчей за два месяца – то, к чему хочется стремиться?
Сейчас 250 из трех сотен матчей не надоедают – отчасти потому, что размазываются на год. Отчасти – потому, что состав меняется в каждый игровой слот. Тренеры вызывают ноунеймов, которые круто проявляют себя на коротком отрезке, подтягивают молодежь, и в целом находятся при работе почти всегда.
Идея Хави убивает профессию тренера сборной. 10 месяцев в году они становятся не нужны: назначать можно любого и точечно под турнир. Так, например, делает Канада в хоккее.
Работа с молодежью, вызов лучших на отрезке в один-два месяца, тестирование гипотез – все это перестает быть актуальным. Сборные загоняют в резервацию, потому что они мешают клубному футболу.
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Раз я критирую предложение Хави, логично предложить свой вариант. Особенно раз и нынешний вариант совсем не идеальный.
На старте говорил, что меня раздражают ежемесячные паузы – они приходятся на осень. После Нового года все сильно лучше: чемпионаты останавливаются только в марте, а июньские матчи отбора или Евро/ЧМ проходят после клубного сезона.
Мое мнение: весенний календарь идеально скопировать и вставить в осень. Так вместо трех пауз останется одна – например, в октябре. Если расширить ее до трех недель, поместится сразу три матча – как и в весенний слот (да, в сумме от клубного футбола придется откусить две недели, зато четыре добавятся за счет беспрерывных турниров в сентябре и ноябре). Плюс два матча в июне, которые есть и сейчас.
Итог: отборочный турнир из восьми матчей сохранится (с группами по 10 игр пора заканчивать), четыре паузы во время сезона превратятся в две, клубный футбол получит две дополнительных недели.
Объяснение получилось длиннее, чем у Хави, но точно ли от этого хуже?
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, David Balogh, Roni Bintang, Alex Caparros, Phil Cole; eastnews.ru/CESAR MANSO / AFP; AFP/Marco BERTORELLO
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Ну так простой и первый же вывод - Хави плохо посчитал (или вообще не посчитал), сколько времени нужно на клубный футбол. Нужно не 9 месяцев, а меньше.
Сегодня чемпионаты начинаются в середине августа и заканчиваются в середине/конце мая. Как не сложно посчитать, это и есть 9 месяцев. И это вместе с матчами сборных.
Если их вычесть, то на клубный футбол хватит и 8 месяцев или даже ещё чуть меньше. А на матчи сборных, соответственно, можно выделить 3-3,5 месяца.
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А что они сейчас делают в паузах на сборные? Ничего. Отдыхают. Только совсем чуть-чуть. А так смогут отдохнуть по-настоящему, а кто захочет - может тренироваться до потери пульса.
Что сейчас делают баскетболисты НБА и хоккеисты НХЛ, которые не попали в плей-офф и отказались от ЧМ (или их не позвали)? Ответ - отдыхают по полной программе и залечивают травмы. Между окончанием регулярного сезона и началом следующего 5,5-6 месяцев. Можно и отдохнуть как следует, и потренироваться.
Да и смотреть 2 месяца подряд на сборные - мазохизм.
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Почему? Это будет то же самое, что и клубы, только названия команд будут названиями стран и турниры будут называться не АПЛ, ЛаЛига, ЛЧ, а ЧЕ, ЧМ, КА.
Намного больше люблю клубный футбол, но что в действительности делать 3 месяца тем, кто вообще не задействован в сборной?
Более того, сборная не клуб, комплектоваться им сложнее. Они не могут купить кого угодно на любую позицию. А оставляя такой дикий марафон сборным на конец сезона с отбором и проведением турнира за 2 месяца с вымотанными после полного клубного сезона игроками все просто подставят и сборные и турниры. А ведь на помню, что под конец сезона в напряженных гонках за титулом, местом в ЛЧ или еврокубках многие звезды могут уже играть с травмами и на уколах. Ну слова Лукомского можно не комментировать, особенно про травмы, полная чушь.
Но и более того, вообще не останется времени у тренера сборной на поиски и эксперименты. Или он будет брать 50 человек на сбор? В течении двух подготовительных лет к турниру можно спокойно всех 50 человек опробовать в составе, а что делать с двумя месяцами?
Да и смотреть 2 месяца подряд на сборные - мазохизм.
А я напомню, что многие клубы получают от международных пауз и плюсы. Вы растеряли форму, все плохо идет, за эту же паузу можно дать время восстановиться игрокам и что-то вернуть. Так что на деле такая реформа снова будет действовать в лучше случае исключительно в пользу нескольких лучших клубов мира, как ФФП и прочее.
Не знаю, лично я разумного решения найти не могу. На данном этапе больше вопрос к тренерам сборных, которые регулярно катают основных игроков на мусорные матчи. Господа, у вас в какой-нибудь Франции или Испании целая страна футболистов - толковых игроков сотни две можно за сезон и отнаблюдать, и заиграть. Ладно там ещё небольшие и не слишком футбольные государства, но вы-то. Хотя, понятно, здесь тоже вопрос и в бабки упирается, и рекламные контракты, и многое другое.
Что происходит сейчас в годы проведения турнира сборных? Игроки, которые участвовали в нём и тем более зашли далеко по сетке позже приезжают в клубы, чем остальные игроки.
Игроки, которые не играли в сборной, начинают сборы в середине июля, игроки, которые играли в сборных, подъезжают на 2-3 недели позже в зависимости от того, как долго играли.
То же самое будет и при новой формуле.
Да и в Европе, особенно южной летом постоянно аномальная жара. Не будут рвать кресты (хотя будут), а начнут страдать сердечными болезнями
Ну так может в резервации как раз футбол сборных и станет снова интересным, это будет значимое, редкое событие, к которому можно подогреть интерес и интригу. И так отбор на чм стал не таким напряженным из-за большего числа путевок, может резервация как раз и поможет сделать его не таким унылым?
"Идея Хави убивает профессию тренера сборной. 10 месяцев в году они становятся не нужны: назначать можно любого и точечно под турнир. Так, например, делает Канада в хоккее."
Так Канада назначает лучших клубных тренеров на эти турниры, особенно раньше на Олимпиады и Кубки мира с нхловцами, тем самым уровень команд очнь сильно повышается. А кто сейчас работает в футбольных сборных? Туда не идут топовые спецы, только если оказались без работы. Все лучшие стремятся в клубы, за редким исключением (Нагельсман, Спалетти). С помощью резервации можно попробовать заманить в сборные лучших их лучших, Клоппа, Гвардиолу, Артету и пр., пусть на небольшой срок, но все же, и тем самым поднять уровень международного футбола.
Во-первых, там так живут уже много десятилетий, к такому графику привыкают с пеленок.
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Ну а что мешает футболистам переучиться на их график? Именно это Хави и предлагает - провести реформы.
Почему они живут так десятилетиями? Потому что они вообще забили на сборные. Хави на сборные забить не предлагает, а лишь переформатировать календарь.
А во-вторых это разные виды спорта и разные тренировки.
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Само собой есть разница с баскетболом. Но разница с хоккеем гораздо меньше - там тоже во главе угла командная игра.
с чего? Они за 2 месяца подтянут тактические заготовки до уровня клубов АПЛ или БЛ
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Этого мы не знаем. Но как минимум они смогут приблизиться. В конце концов для нас как для зрителей, чем выше качество игры, тем лучше. А к третьему месяцу совместной игры и тренировок, когда начинается финальный турнир, хороший тренер может подвести команду в лучшей форме и реализовать многие идеи. Почему 3 месяца, я написал в другом сообщении. Хави плохо посчитал. 9 месяцев клубный футбол длится сейчас, а если вычесть окна на сборные, он сократится до 8 месяцев или меньше, а футбол сборных, соответственно, будет длиться не 2, а 3+ месяца.
Кроме того, это нелинейный процесс. Далеко не всегда в конце сезона клуб играет лучше, чем в начале. Хотя казалось бы, к концу сезона все команды должны отточить игру до слепящего блеска, но на деле у всех получается по-разному.
а с чего вдруг в Европе все чемпионаты останавливают четыре раза в год по две недели ради отборочного турнира?
а в бразильском чемпе эти международные паузы не предусмотрены?
Да, с колес, как и соперник. Но за счет этих окон, уже не в первый раз говорю, тренер сборной может на протяжении разных отрезков сезона посмотреть бОльшее количество игроков, построить лучший план подготовки к турнирам и придумать лучшую игру для команды, чем если он с половиной будет знакомиться непосредственно перед турниром. Как правильно заметили, в таком случае тренер сборной превратиться в такого относительно бесполезного пассажира, которого можно назначать непосредственно на турнир, как практикуется в хоккее, часто это клубные тренера берут подработку.
"Реально лучшие здесь и сейчас" - по такому принципу можно и ЛЧ формировать, кто к 1 сентября идет в топах своих лиг, те и участвуют, а не спустя 4 месяца.
Ну и опять же, весь спорт подстраивать исключительно под топов, делая удобно им? Уже так ввели ФФП, результат на лицо, обычное убийство всех растущих конкурентов.
Ну и все же проблема тактической подготовки не единственная, о чем я писал.
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Ну и? Сейчас перед финальным турниром вообще никакой раскачки. Три недели тренировок, пара товарняков и в бой. Я уж не говорю про окна на отборочные матчи, где натурально с колёс играют. А при новом календаре пусть первый месяц уйдёт на восстановление кондиций (но это параллельно с матчами - игры с Мальтой не сильно перегрузят топ команды, можно специально составить календарь, чтобы в первый месяц лучшие играли с худшими по рейтингу), второй месяц уйдёт на реальную загрузку тактическими идеями на фоне матчей между прямыми конкурентами по отборочным матчам, а третий месяц - это уже финальный турнир. При этом уйдёт проблема, когда осенью команда всех рвёт, а через полгода на ЧМ или ЧЕ она варёная. При таком календаре в финальном турнире будут участвовать реально лучшие здесь и сейчас.
"С хоккеем меньше" - да, разница с хоккеем меньше, чем с баскетболом, но она так же гигантская относительно футбола. Сам по себе спорт, где за 8 месяцев проводится до 110 игры в одном лишь соревновании как бы подразумевает, что там речь о сильной командной игре относительно того же футбола не идет совершенно. Да и абсолютно разные взаимодействия при построении игры за счет полностью другого формата со сменами.
"Хороший тренер может подвести к третьему месяцу" - нет, не сможет, потому что первый месяц целиком и полностью будет посвящен восстановлению после клубного. В итоге мы и выходим на 2 месяца. Про то, что Хави обсчитался, я понял, суть не сильно меняется.
Ну и учетом всей спешки и срочности (не забывай, что ему придется вызывать не 25 игроков, а 50), мы увидим результат в самом лучшем случае такой же, как сейчас.
Про нелинейный процесс - да, но я не увидел связи с данным диалогом.
Тренируются. Сейчас в паузы на сборные большинство клубов дает игрокам несколько дней отдыха и продолжают тренировки. При этом сравнение с НБА и НХЛ некорректно.
Во-первых, там так живут уже много десятилетий, к такому графику привыкают с пеленок.
А во-вторых это разные виды спорта и разные тренировки. Футболисты во время пауз тренируются в клубе, с тренером и партнерами оставшимися. Они продолжают наигрывать командную игру. НХЛ и НБА (особенно НБА) - просто в разы меньше зависят от тренера, это сухой факт. Там куда важнее индивидуальная подготовка. Командная тоже важна, но пропорционально с индивидуальными там гигантская разница с футболом. Не так важно сколько Даллас будет готовиться вместе, как индивидуальная форма Дончича и порой Кайри. Не так важны взаимодействия натренированные у ЛАЛ, как здоровье Дэвиса, форма Брона и ближайших ролевиков. Это совсем разные методики.
"Тоже самое что и клубы" - с чего? Они за 2 месяца подтянут тактические заготовки до уровня клубов АПЛ или БЛ с уже дохлыми игроками? Там появятся более конкурентные соперники или как?
Но там гораздо меньше проф. игроков и не факт, что это масштабируется на футбол.