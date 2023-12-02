Обсуждаем предложение оставить два месяца только для сборных.

В международную паузу «Барселона» потеряла важнейшего игрока: Гави порвал переднюю крестообразную связку колена и пропустит до девяти месяцев. Все случилось в матче сборной – но Хави винит не коллегу Луиса де ла Фуэнте, а плотное расписание.

«Я не думаю, что проблема в тренерском решении – это скорее проблема календаря. Учитывая возраст Гави, он сыграл очень много минут. Иногда несчастья случаются. Это вопрос календаря, минут. С Де ла Фуэнте нет разногласий. Проблема в календаре», – сказал тренер «Барселоны».

У Хави есть решение: предлагает проводить сначала все клубные матчи в сезоне, затем – все игры сборных.

«Девять месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Тогда бы не было так много поездок. Думаю, ФИФА рассматривает это. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске», – предлагает Хави.

Идея вызывает споры и обсуждения. Вадим Лукомский поддерживает тренера «Барселоны», Александр Головин считает идею популизмом.

Лукомский согласен с Хави. В такой схеме выиграют вообще все

Главный плюс – это полноценные циклы для главных тренеров и специалистов по физподготовке.

Сейчас в тактическом плане между футболом сборных и клубным – пропасть. Ее регулярно фиксируют тренеры и эксперты. Компактный и точный вердикт от Джейми Каррагера: «По качеству клубный футбол на другом уровне относительно сборных. Сборные – про другое. Там на первом плане эмоции и единение наций».

Основная причина – тотальная нехватка времени на наигрывание трудных механизмов. Сравнивая характер работы, Роберто Мартинес приводил пропорцию 1 к 30 – на уровне сборных в одну тренировку ему приходилось вмещать содержание тридцати клубных .

Бесконечные паузы и переключения между требованиями тренеров не помогают игрокам. Клубный футбол лучше обходит это. Футбол сборных отчаянно нуждается хотя бы в мини-предсезонках и цельных отрезках. Это не поможет ему догнать клубный, но сделает его лучше, чем сейчас. От отсутствия лишних пауз выиграют и клубы.

Очень похожие аргументы можно применить к сфере фитнес-подготовки. Методы разных спецов могут конфликтовать. Передавать футболистов в другие руки на короткие отрезки – ужасная практика.

Лучше всего абсурдность текущей системы охарактеризовал Арсен Венгер – правда, в 2006-м. Сейчас он тоже выступает за разделение клубного и национального футбола, но у него есть скрытые мотивы – работает на ФИФА и продвигает «один ЧМ в два года» в комплекте. Тогда француз давал оценку с позиции тренера.

Слово легенде: «Работа тренера сборной подобна заимствованию машины из чужого гаража без разрешения. Он ездит на машине 10 дней, а потом оставляет в поле с пустым баком. Дальше клубные тренеры должны заправить ее и починить, если что сломано. Потом через месяц этот же человек вернется за машиной – и они еще ждут, чтобы мы были любезны по этому поводу».

При одной большой паузе эта проблема в значительной степени решается. Будет четкий период, который позволит игрокам переключаться, отдыхать (заправляться топливом перед следующим этапом), а тренеры сборных станут ответственнее, так как в случае травм будут первыми пострадавшими . В первую очередь игрок пропустит остаток отрезка сборных и лишь во вторую, если не успеет восстановиться, клубный футбол.

Кроме этого, более прозрачной становится ответственность. Труднее будет перекладывать вину в духе «перегрузили в клубе, а нам не повезло» или «у нас не было полной информации». Проводишь предсезонку/микро-предсезонку в случае сборных, делаешь все тесты – и дальше полностью отвечаешь. Да-да, некоторые пересечения и долгосрочные последствия все равно будут, но их станет в разы меньше.

Небольшой бонус, связанный с готовностью – сокращение количества абсолютно ненужных перелетов. Сейчас каждый раз, кроме перелетов внутри календаря сборных, игроки еще летают из клуба в сборную и обратно. Больше не придется повторять этот ритуал каждый месяц.

Еще один плюс – сокращение мусорных товарняков. На клубном уровне за четырьмя (ну максимум семью) товарищескими матчами следует сезон в 50-60 официальных игр.

У сборных при рваном календаре соотношение сдвинуто в пользу товарняков. Но страшнее даже не пропорция, а абсурдность этих матчей. Они не служат репетицией перед турниром (эти товарняки как раз норм) или методом физической подготовки – они просто заполняют дыры в календаре. Учитывая лишние перелеты, это откровенно вредительские мероприятия.

И тут не пройдет даже аргумент, что футболисты воспринимают любую игру за сборную как большую честь, а тренеры относятся с пониманием. Футболисты относятся к таким матчам как к мусору – и иногда даже решаются об этом честно сказать.

«Крайне сомнительно, имеет ли смысл это. Но мы просто куклы, которые должны это выполнять. Это не в наших руках», – возмущался пару лет назад Марсель Забитцер после неофициального матча в Люксембурге.

А вот реакция Маурицио Сарри на новость, что Матиас Весино постоянно вынужден ездить в Азию, чтобы развлекать туристов в Японии и Южной Корее: «Дошло до абсурда. А люди еще проводят постоянные сравнения с НБА. Баскетболисты играют по 48 минут, а мы – по 90. В футболе больше контактов между игроками. Если хотите проводить такие матчи, о дайте мне 11 игроков для Серии, 11 других для Европы и еще 11 для Кубка Италии».

Весь этот «мусор» нужно убрать из календаря. Система с четким отделением клубного футбола оставит в цикле сборных только осмысленные товарняки . Несколько штук в самом начале подготовки к официальным играм.

Головин считает идею Хави популизмом

Признаюсь: меня тоже раздражают ежемесячные паузы на сборные. Судя по комментам – не только меня.

Но я считаю позицию Хави непродуманной и оторванной от реальности. Учитывая настроения на сайте, я – в меньшинстве и смирился с предстоящим разгромом в опросе (он – в конце поста).

Неизбежность поражения – не повод отказаться от аргументированного спора.

Поехали.

1. «Девять месяцев подряд клубного футбола, затем – квалификация на Евро и сам турнир. Девять месяцев в клубе, два месяца в сборной и один в отпуске», – ключевая идея Хави.

Сложности возникают уже на уровне тайминга. Два месяца – недостаточно, чтобы уложить в них весь календарь сборных.

Простая арифметика: финальный турнир ЧМ или Евро занимает месяц. Изменить сроки нереально: организаторы и так впихивают по четыре матча в день, а команды играют через три дня на четвертый. Получается, на отбор остается тоже месяц. В этом году в квалификации к Евро-2024 команды играли в двух видах групп – по пять и шесть участников на восемь и десять матчей соответственно.

Рассмотрим лайт-вариант. В этом случае сборная должна провести восемь игр за 30 дней, а потом отправиться на Евро, где расписание не легче.

Точно ли Хави представляет себе футбол как гонку на выживание?

Окей, здесь можно возразить, что нынешняя схема отбора раздута, достаточно сократить путь до шесть матчей. Тогда в каждой отборочной группе окажется по четыре команды. Или по три, а дальше – раунд плей-офф. Так расписание станетчуть легче – шесть игр за 30 дней.

Но когда готовиться к этому отбору?

Сейчас логика понятна: сборная собирается несколько раз в год, тренер просматривает игроков. Перед турниром есть около месяца, чтобы выйти на пик формы, изучить соперников, сыграться.

Как быть, если после клубного сезона сразу стартует квалификация и в ней нет времени, чтобы сыграться? Когда выходить на пик – к середине и концу отбора или к финальному турниру (а пик формы не может длиться два месяца)? Возможно ли вообще заложить физический фундамент, над которым обычно работают на сборах, если после клубного сезона игрокам сразу нужно играть на результат, чтобы выйти на ЧМ/Евро? Готовы ли игроки после горячего финиша клубного сезона вместо месячных сборов рубиться в интенсивном отборе, чтобы потом рубиться снова – уже на финальной стадии?

Удивлюсь, если у Хави есть четкие ответы.

2. Турниры сборных – с отрывом главные соревнования на планете. Финал ЧМ-2022 посмотрели 1,5 млрд человек, финал Евро-2020 – 328 млн. Это сильно больше финала ЛЧ-2022 (110 млн) и топовых матчей АПЛ (до 20 млн). Сборную России в стране тоже смотрят охотнее, чем РПЛ.

Проблема в том, что даже в топовых лигах за сборные заиграны 15-20% игроков (исключение – АПЛ, там каждый третий). Предлагая выделить два месяца на сборные, Хави думает лишь о каждом пятом игроке из топ-5 и каждом десятом из остальных лиг .

Как быть тем, кто не играет за сборную – а это 80-90% игроков? Уйти в отпуск на три месяца? Тренироваться в клубе в ожидании отпуска? Играть в Медиалиге?

Структуру сезона, похожую на ту, что предлагает тренер «Барсы», десятилетиями используют в самой успешной хоккейной лиге мира – НХЛ. Регулярный сезон там заканчивается в апреле, игроки вылетевших команд идут в отпуск. Остальные еще два месяца играют за Кубок Стэнли, а потом тоже уходят в отпуск, возвращаясь в тренировочные лагеря к осени.

Система хоккейных зарплат устроена так, что игрокам платят не 12 месяцев, а 10. Правило работает в том числе в России, вот выдержка с официального сайта лиги: «Полный сезон КХЛ (от предсезонного сбора до 30 апреля) длится примерно 10 месяцев. То есть, чтобы узнать примерную ежемесячную зарплату, нужно разделить сезонную сумму на 10».

Все логично: больше отдыхаешь – меньше получаешь.

Но готовы ли футболисты, не задействованные в сборных, пожертвовать двумя зарплатами ради клубного сезона без пауз? Особенно интересны мнения из чемпионатов Чехии, Венгрии, Словении и других средних лиг , где многие зарабатывают на уровне офисных клерков. Кстати, а готов ли сам Хави потерять в деньгах ради красивой идеи?

Не уверен, что ответы будут положительными.

3. Нынешние восемь отборочных матчей в течение года – формат, близкий к идеальному.

С первым местом периодически все ясно заранее, но это неизбежно при любой системе, пока на континенте есть три-четыре сборных, явно превосходящих соперников в классе.

За второе место (в отборе на ЧМ оно выводит в стыки, в отборе на Евро – на турнир) рубятся до последнего, причем шансы есть даже у тех, кто неудачно стартовал или провалил середину/конец квалификации.

Так на Евро-2024 чуть не вышел Люксембург, который набрал одно очко в двух стартовых турах. Израиль – то же самое: ужасный старт, преображение и под конец новый кризис: одно очко в трех матчах. Армяне неплохо стартовали, но закончили пятью играми без побед. Греки выходили на Евро после шести матчей и растеряли все в решающие 180 минут (но у всех, кроме армян, остались шансы протиснуться на Евро через стыковые матчи).

В каждый из четырех-пяти игровых слотов команды переживали новую жизнь – и по результатам, и по составу. А болельщики следили за ними как за драматичным сериалом, который то отпускал, то снова заставлял волноваться.

Многомесячную драму Хави хочет упаковать в 30 дней. Интрига проживет еще меньше – фавориты оторвутся по итогам пары-тройки игр и не упустят своего.

Если стартовал неготовым, шансов все исправить, как у Люксембурга или Израиля, не останется.

4. Давайте честно: турниры сборных – кайф, но как же от них устаешь. Едва ли кто-то, кроме кучки гиков, смотрит 51 матч за месяц (или 64, как на ЧМ), учитывая, что в последнем туре они накладываются друг на друга. Но даже просмотр половины из них под конец утомляет.

Сборные прекрасны тем, что болельщики видят их несколько раз в год и не успевают насытиться.

Загоняя сборные в два месяца, можно получить передозировку футболом. Супернасыщенный отбор с переездами по всему континенту, потом еще один фестиваль футбола – в одной или нескольких странах.

Точно ли 300 матчей за два месяца – то, к чему хочется стремиться?

Сейчас 250 из трех сотен матчей не надоедают – отчасти потому, что размазываются на год. Отчасти – потому, что состав меняется в каждый игровой слот. Тренеры вызывают ноунеймов, которые круто проявляют себя на коротком отрезке, подтягивают молодежь, и в целом находятся при работе почти всегда.

Идея Хави убивает профессию тренера сборной. 10 месяцев в году они становятся не нужны: назначать можно любого и точечно под турнир . Так, например, делает Канада в хоккее.

Работа с молодежью, вызов лучших на отрезке в один-два месяца, тестирование гипотез – все это перестает быть актуальным. Сборные загоняют в резервацию, потому что они мешают клубному футболу.

***

Раз я критирую предложение Хави, логично предложить свой вариант. Особенно раз и нынешний вариант совсем не идеальный.

На старте говорил, что меня раздражают ежемесячные паузы – они приходятся на осень. После Нового года все сильно лучше: чемпионаты останавливаются только в марте, а июньские матчи отбора или Евро/ЧМ проходят после клубного сезона.

Мое мнение: весенний календарь идеально скопировать и вставить в осень. Так вместо трех пауз останется одна – например, в октябре. Если расширить ее до трех недель, поместится сразу три матча – как и в весенний слот (да, в сумме от клубного футбола придется откусить две недели, зато четыре добавятся за счет беспрерывных турниров в сентябре и ноябре). Плюс два матча в июне, которые есть и сейчас.

Итог: отборочный турнир из восьми матчей сохранится (с группами по 10 игр пора заканчивать), четыре паузы во время сезона превратятся в две, клубный футбол получит две дополнительных недели.

Объяснение получилось длиннее, чем у Хави, но точно ли от этого хуже?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, David Balogh, Roni Bintang, Alex Caparros, Phil Cole; eastnews.ru/CESAR MANSO / AFP; AFP/Marco BERTORELLO