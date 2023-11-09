Как «МЮ» прорваться в плей-офф? Все расклады ЛЧ!
Время пришло.
До финиша группового этапа Лиги чемпионов осталось два тура, а это значит что? Верно! Время раскладов.
Для начала напомним критерии на случай равенства очков.
1. Очки, набранные в личных встречах 2. Разница голов в очных встречах 3. Забитые мячи в очных встречах 4. Если более двух команд равны по вышеуказанным критериям, критерии очных встреч применяются к каждой паре 5. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах 6. Количество забитых во всех групповых матчах 7. Мячи, забитые на выезде 8. Победы 9. Победы на выезде 10. Дисциплинарные показатели 11. Коэффициенты УЕФА
● «Бавария» уже в плей-офф и может сконцентрироваться на Бундеслиге.
● «Копенгаген» неожиданно получил шансы на 1/8 финала. Теоретически может выйти, даже если не выиграет ни одного из оставшихся матчей (например, если дважды сыграет вничью).
● «Галатасараю» пока комфортно: устроит даже ничья с «МЮ» дома в следующем туре при условии победы над «Копенгагеном» в гостях.
● На «Ман Юнайтед» остановимся подробнее. Команда Тен Хага уже не зависит от себя – если «Копенгаген» вдруг возьмет 6 очков в матчах с немотивированной «Баварией» и «Галатасараем», то путь в плей-офф для «МЮ» закрыт. В следующем туре у англичан выезд к «Галатасараю», где победой можно частично исправить положение. При этом, скорее всего, потребуются и три очка с «Баварией» (немотивированной) дома в шестом туре. В случае ничьей с «Галатасараем» шансы останутся и до шестого тура, но скромные. Потребуется несколько условий и от других (например, чтобы «Копенгаген» проиграл «Баварии» в пятом туре и поделил очки с «Галатасараем» в шестом). А вот поражение от «Галатасарая» лишит шансов на плей-офф ЛЧ. А при победе «Копенгагена» над «Баварией» (ну вдруг) – даже на плей-офф ЛЕ.
● У «Арсенала» мощный задел, но гарантии выхода пока нет. Не хватает одного очка.
● У «ПСВ» преимущество над «Лансом» в очных встречах и домашний матч против «Арсенала» (возможно, немотивированного) в шестом туре. Но положение шаткое. Через три недели выезд в Севилью, где очень нужно брать очки. В случае поражения все максимально усложнится.
● Даже проигрыш «Арсеналу» в следующем туре оставит «Ланс» в гонке, но тогда нужно надеяться на поражение «ПСВ» в двух оставшихся матчах.
● У «Севильи» даже с двумя очками после четырех туров неплохие шансы на плей-офф. Нужно просто обыгрывать «ПСВ» дома и «Ланс» в гостях. Более того, возможны варианты даже в случае потери очков в шестом туре.
● «Реал» в плей-офф, хотя первое место еще не гарантировал.
● Чтобы выйти в плей-офф уже в пятом туре, «Наполи» нужно в гостях обыграть «Реал». А если не получится, то можно взять минимум одно очко с «Брагой» и выйти в шестом.
● Для плей-офф «Браге» нужно побеждать дома «Унион» и на выезде «Наполи».
● «Унион» в следующем туре может побороться с «Брагой» за Лигу Европы.
● К этой группе комментарии не нужны, «Реал Сосьедад» и «Интер» в плей-офф, «Бенфике» предстоит повоевать с «Зальцбургом» за третье место.
● «Атлетико» гарантировал место минимум в Лиге Европы. Победа в гостях над «Фейеноордом» в следующем туре отправляет мадридцев в плей-офф, а вот ничья – пока нет.
● «Лацио» выйдет в 1/8, если победит «Селтик» в следующем туре, а «Фейеноорд» уступит «Атлетико».
● «Фейеноорд» отстает от «Лацио» по очкам, но в случае равенства у него преимущество по личным встречам. Впереди тяжелый домашний матч с «Атлетико» и выезд в Шотландию.
● Фантастический вариант: две победы могут вывести «Селтик» в плей-офф. Реальный вариант: потеря очков с «Лацио» лишит шотландцев шансов даже на третье место.
● «Боруссия» выйдет в плей-офф, если победит «Милан» в гостях. Ничья не дает спокойствия. Теоретически из этой группы можно не выйти даже с девятью очками.
● «ПСЖ» лучше дома побеждать «Ньюкасл», поражение тоже оставляет шансы, но тогда парижане перестанут зависеть от себя, тем более в шестом туре выезд в Дортмунд.
● «Милан» третий, но все по-прежнему в его руках. Домашняя победа над «Боруссией» мигом исправит положение и теоретически может вывести команду Пиоли в лидеры. Правда, на финише группового этапа непростой выезд в Ньюкасл.
● «Ньюкасл» только четвертый, но все еще в его руках. Ведь впереди матчи с прямыми конкурентами. Две победы – гарантия плей-офф.
Все просто: в следующем туре «Ман Сити», вероятно, забронирует выход с первого места. Достаточно ничьей с «РБ Лейпцигом».
● Проще объяснить, как «Барса» может остаться без плей-офф: нужно проиграть «Порту» дома и потерять очки с «Антверпеном». В остальных случаях команда Хави пойдет дальше.
● Следующий матч с «Барсой» важен для «Порту», но если «Шахтер» победит «Антверпен», то все решит очный матч с украинцами. Дома.
● У «Шахтера» такая же история: нужно брать очки с «Антверпеном» и потом ехать в Порту за победой.
● За счет финального рывка «Антверпен» еще может опередить «Шахтер» и выйти в Лигу Европы.
15 минут Захаряна, оба «Реала» в плей-офф, мощь Сака. В ЛЧ был не только крах «МЮ»
«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4 🤯
Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
Теперь очередь перешла к МЮ.
Тем более город Манчестер в ЛЧ достойно теперь представляет Пеп.
МЮ никому больше не нужен. Пока-пока, дьяволята. Манчестер 11-ый уже год подряд как не красный.
Если только в ЛЕ. ПСЖ при проигрыше Ньюкаслу никак с 6 очками не выходит, ибо у двух команд будет 7. А если не проиграет, то будет не 6 очков.
Что касается моего любимого клуба
нужно проиграть «Порту» дома и потом «Антверпену» на выезде.
Ничьей с Антверпеном достаточно, чтобы иметь шансы не выйти. в общем-то даже победа над Антверпеном при проигрыше Порту не гарантирует выход. Могут 3 команды по 12 очков иметь.
Ничья с Лацио аналогично лишает третьего места
В - вроде изи, что Арсенал в 1/8, из остальных интриг хочу, чтоб Севилья опять превозмогла на 3 место и покорила ЛЕ опять.
Группа С - фавориты тут и так ясны, хочется, чтобы
Хочется, чтоб Унион заборол свою невезучесть и вышел в ле.
D - Реалу Захаряна бы первое место взять. Одна из групп, которые изначально таили максимум интриги, а в итоге минимум)
Е - ну шотландцы пока пассажиры здесь, несмотря на шальное очко, матрасы с большой вероятностью будут первыми, остальное для Лацио и Фейеноорда, где я бы не поставил на последних.
F - самая запутанная группа. Дортмунд достоин первого места, а за Милан один Жиру стоит всего ПСЖ ))
G - лишком легко
Н - когда чемпион обосрался, то интересно считать расклады. ))) Именно, потому что чемпион из первой корзины и чрезмерно пафосный.
Желаю Шахтёру в ворота чаще попадать, Порту в свою играть и Антверпена удачи
Интересный факт: если Копенгаген обыгрывает Галатасарай, а МЮ не обыгрывает Баварию, то датчане выйдут в плей-офф с высокой доли вероятности вне зависимости от остальных игр.
И это вполне себе возможный вариант, учитывая матч первого круга в Стамбуле.
Потому что золотого дождя на поле им хватило.