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Как «МЮ» прорваться в плей-офф? Все расклады ЛЧ!

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Время пришло.

До финиша группового этапа Лиги чемпионов осталось два тура, а это значит что? Верно! Время раскладов.

Для начала напомним критерии на случай равенства очков. 

1. Очки, набранные в личных встречах 2. Разница голов в очных встречах 3. Забитые мячи в очных встречах 4. Если более двух команд равны по вышеуказанным критериям, критерии очных встреч применяются к каждой паре 5. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах 6. Количество забитых во всех групповых матчах 7. Мячи, забитые на выезде 8. Победы 9. Победы на выезде 10. Дисциплинарные показатели 11. Коэффициенты УЕФА

«Бавария» уже в плей-офф и может сконцентрироваться на Бундеслиге.

«Копенгаген» неожиданно получил шансы на 1/8 финала. Теоретически может выйти, даже если не выиграет ни одного из оставшихся матчей (например, если дважды сыграет вничью). 

«Галатасараю» пока комфортно: устроит даже ничья с «МЮ» дома в следующем туре при условии победы над «Копенгагеном» в гостях. 

● На «Ман Юнайтед» остановимся подробнее. Команда Тен Хага уже не зависит от себя – если «Копенгаген» вдруг возьмет 6 очков в матчах с немотивированной «Баварией» и «Галатасараем», то путь в плей-офф для «МЮ» закрыт. В следующем туре у англичан выезд к «Галатасараю», где победой можно частично исправить положение. При этом, скорее всего, потребуются и три очка с «Баварией» (немотивированной) дома в шестом туре. В случае ничьей с «Галатасараем» шансы останутся и до шестого тура, но скромные. Потребуется несколько условий и от других (например, чтобы «Копенгаген» проиграл «Баварии» в пятом туре и поделил очки с «Галатасараем» в шестом). А вот поражение от «Галатасарая» лишит шансов на плей-офф ЛЧ. А при победе «Копенгагена» над «Баварией» (ну вдруг) – даже на плей-офф ЛЕ. 

 

● У «Арсенала» мощный задел, но гарантии выхода пока нет. Не хватает одного очка. 

● У «ПСВ» преимущество над «Лансом» в очных встречах и домашний матч против «Арсенала» (возможно, немотивированного) в шестом туре. Но положение шаткое. Через три недели выезд в Севилью, где очень нужно брать очки. В случае поражения все максимально усложнится.

● Даже проигрыш «Арсеналу» в следующем туре оставит «Ланс» в гонке, но тогда нужно надеяться на поражение «ПСВ» в двух оставшихся матчах. 

● У «Севильи» даже с двумя очками после четырех туров неплохие шансы на плей-офф. Нужно просто обыгрывать «ПСВ» дома и «Ланс» в гостях. Более того, возможны варианты даже в случае потери очков в шестом туре.

 

«Реал» в плей-офф, хотя первое место еще не гарантировал. 

● Чтобы выйти в плей-офф уже в пятом туре, «Наполи» нужно в гостях обыграть «Реал». А если не получится, то можно взять минимум одно очко с «Брагой» и выйти в шестом.  

● Для плей-офф «Браге» нужно побеждать дома «Унион» и на выезде «Наполи».

«Унион» в следующем туре может побороться с «Брагой» за Лигу Европы. 

 

● К этой группе комментарии не нужны, «Реал Сосьедад» и «Интер» в плей-офф, «Бенфике» предстоит повоевать с «Зальцбургом» за третье место. 

  

«Атлетико» гарантировал место минимум в Лиге Европы. Победа в гостях над «Фейеноордом» в следующем туре отправляет мадридцев в плей-офф, а вот ничья – пока нет. 

«Лацио» выйдет в 1/8, если победит «Селтик» в следующем туре, а «Фейеноорд» уступит «Атлетико».  

«Фейеноорд» отстает от «Лацио» по очкам, но в случае равенства у него преимущество по личным встречам. Впереди тяжелый домашний матч с «Атлетико» и выезд в Шотландию.  

● Фантастический вариант: две победы могут вывести «Селтик» в плей-офф. Реальный вариант: потеря очков с «Лацио» лишит шотландцев шансов даже на третье место. 

 

«Боруссия» выйдет в плей-офф, если победит «Милан» в гостях. Ничья не дает спокойствия. Теоретически из этой группы можно не выйти даже с девятью очками.

«ПСЖ» лучше дома побеждать «Ньюкасл», поражение тоже оставляет шансы, но тогда парижане перестанут зависеть от себя, тем более в шестом туре выезд в Дортмунд.

«Милан» третий, но все по-прежнему в его руках. Домашняя победа над «Боруссией» мигом исправит положение и теоретически может вывести команду Пиоли в лидеры. Правда, на финише группового этапа непростой выезд в Ньюкасл. 

«Ньюкасл» только четвертый, но все еще в его руках. Ведь впереди матчи с прямыми конкурентами. Две победы – гарантия плей-офф.

 

Все просто: в следующем туре «Ман Сити», вероятно, забронирует выход с первого места. Достаточно ничьей с «РБ Лейпцигом».  

 

● Проще объяснить, как «Барса» может остаться без плей-офф: нужно проиграть «Порту» дома и потерять очки с «Антверпеном». В остальных случаях команда Хави пойдет дальше. 

● Следующий матч с «Барсой» важен для «Порту», но если «Шахтер» победит «Антверпен», то все решит очный матч с украинцами. Дома.  

● У «Шахтера» такая же история: нужно брать очки с «Антверпеном» и потом ехать в Порту за победой. 

● За счет финального рывка «Антверпен» еще может опередить «Шахтер» и выйти в Лигу Европы. 

15 минут Захаряна, оба «Реала» в плей-офф, мощь Сака. В ЛЧ был не только крах «МЮ»

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4 🤯

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

22 комментария

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Stas Politik
Раньше всегда считали расклады российских клубов и нашей сборной перед последним туром... Итоги все сами знаете.
Теперь очередь перешла к МЮ.
+22
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+22
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avolida
В плей-офф МЮ может выйти только купив билеты на домашний матч Сити в 1/8
+13
-1
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Leopold Stotch
А Бавария бывает немотивированной, тем более в ЛЧ, и тем более, когда может сорваться рекорд из 38 матчей без поражений?
+7
0
+7
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Universal1000
А собсна....зачем этот клуб-середняк нужен в плэй-офф?

Тем более город Манчестер в ЛЧ достойно теперь представляет Пеп.

МЮ никому больше не нужен. Пока-пока, дьяволята. Манчестер 11-ый уже год подряд как не красный.
+5
-1
+4
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munkz
Расклады, мои любимые. Буду внукам рассказывать, как перед последними матчами наших клубов в еврокубках и сборной на ЧМ и ЧЕ читал эти ламповые расклады )
+3
0
+3
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Роман
Осталось только к бабке-гадалке сходить.
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Дмитрий Леонтьев
А зачем МЮ в плэй-офф нужно? Что они там будут делать?
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barcabarcabarcabarca
Кстати, теоретически они могут выйти из группы с шестью очками. Но на это лучше не надеяться.

Если только в ЛЕ. ПСЖ при проигрыше Ньюкаслу никак с 6 очками не выходит, ибо у двух команд будет 7. А если не проиграет, то будет не 6 очков.

Что касается моего любимого клуба

нужно проиграть «Порту» дома и потом «Антверпену» на выезде.

Ничьей с Антверпеном достаточно, чтобы иметь шансы не выйти. в общем-то даже победа над Антверпеном при проигрыше Порту не гарантирует выход. Могут 3 команды по 12 очков иметь.
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Ярик01
Фантастический вариант: две победы могут вывести «Селтик» в плей-офф. Реальный вариант: поражение от «Лацио» лишит шотландцев шансов даже на третье место

Ничья с Лацио аналогично лишает третьего места
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Zlatan Ibra
Ответ на вопрос из заголовка: выгнать Лысого Шарлатана
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Группа А - детский сад. Не думаю,что воспитатель отдаст легко очки, пусть и имея проблемы внутренние. Галатасарай и МЮ могут сыграть игру за второе-четвертое место. Турок со второго места может подвинуть Копенгаген, но сомневаюсь, что они смогут против Сарая.
В - вроде изи, что Арсенал в 1/8, из остальных интриг хочу, чтоб Севилья опять превозмогла на 3 место и покорила ЛЕ опять.
Группа С - фавориты тут и так ясны, хочется, чтобы
Хочется, чтоб Унион заборол свою невезучесть и вышел в ле.
D - Реалу Захаряна бы первое место взять. Одна из групп, которые изначально таили максимум интриги, а в итоге минимум)
Е - ну шотландцы пока пассажиры здесь, несмотря на шальное очко, матрасы с большой вероятностью будут первыми, остальное для Лацио и Фейеноорда, где я бы не поставил на последних.
F - самая запутанная группа. Дортмунд достоин первого места, а за Милан один Жиру стоит всего ПСЖ ))
G - лишком легко
Н - когда чемпион обосрался, то интересно считать расклады. ))) Именно, потому что чемпион из первой корзины и чрезмерно пафосный.
Желаю Шахтёру в ворота чаще попадать, Порту в свою играть и Антверпена удачи
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Stas Politik
По факту у МЮ самый худший календарь в совокупности с последним местом. Очень мало шансов на плей-офф.
Интересный факт: если Копенгаген обыгрывает Галатасарай, а МЮ не обыгрывает Баварию, то датчане выйдут в плей-офф с высокой доли вероятности вне зависимости от остальных игр.
И это вполне себе возможный вариант, учитывая матч первого круга в Стамбуле.
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Maxhoh
Сегодня Сарай показал хорошую игру и реально может выйти. Или датчане. Будет прикол. Эпик фэйл скорее всего случится с Боруссией и Барсой.
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Злой Руся
Магваера откровенно жалко уже. Это прям не нормально уже. Раньше если был смех да улыбки , то сейчас очередной его (косяк) воспринимаешь с грустью. Надеюсь не сломается ментально
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Diana Petrova
В плей-офф никто так не будет проявлять уважения как сегодня Копенгаген
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Diana Petrova
Почему игроки Манчестер Юнайтед после матча не пошли в душ?
Потому что золотого дождя на поле им хватило.
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Ильмарчик
Господа, а с чего вы взяли, что «немотивированная» Бавария может проиграть Копенгагену и МЮ? И тех и тех раскатают. Я не говорю, что Бавария сейчас хороша и стабильна, но уж этих двоих. Тем более у «немотивированности» есть обратная сторона - играют спокойно в удовольствие.
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Злой Руся
Ответ Stas Politik
Раньше всегда считали расклады российских клубов и нашей сборной перед последним туром... Итоги все сами знаете. Теперь очередь перешла к МЮ.
зачем ты считал очевидные расклады?)) Жили лишь надеждами не опозориться , из года в год
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BetMaster
Ответ barcabarcabarcabarca
Кстати, теоретически они могут выйти из группы с шестью очками. Но на это лучше не надеяться. Если только в ЛЕ. ПСЖ при проигрыше Ньюкаслу никак с 6 очками не выходит, ибо у двух команд будет 7. А если не проиграет, то будет не 6 очков. Что касается моего любимого клуба нужно проиграть «Порту» дома и потом «Антверпену» на выезде. Ничьей с Антверпеном достаточно, чтобы иметь шансы не выйти. в общем-то даже победа над Антверпеном при проигрыше Порту не гарантирует выход. Могут 3 команды по 12 очков иметь.
верно. Автор имел сутки на анализ этой группы и откуда-то выудил вариант выхода ПСЖ с шестью очками(
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