Как «МЮ» прорваться в плей-офф? Все расклады ЛЧ!

Время пришло.

До финиша группового этапа Лиги чемпионов осталось два тура, а это значит что? Верно! Время раскладов.

Для начала напомним критерии на случай равенства очков.

1. Очки, набранные в личных встречах 2. Разница голов в очных встречах 3. Забитые мячи в очных встречах 4. Если более двух команд равны по вышеуказанным критериям, критерии очных встреч применяются к каждой паре 5. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах 6. Количество забитых во всех групповых матчах 7. Мячи, забитые на выезде 8. Победы 9. Победы на выезде 10. Дисциплинарные показатели 11. Коэффициенты УЕФА

● «Бавария» уже в плей-офф и может сконцентрироваться на Бундеслиге.

● «Копенгаген» неожиданно получил шансы на 1/8 финала. Теоретически может выйти, даже если не выиграет ни одного из оставшихся матчей (например, если дважды сыграет вничью).

● «Галатасараю» пока комфортно: устроит даже ничья с «МЮ» дома в следующем туре при условии победы над «Копенгагеном» в гостях.

● На «Ман Юнайтед» остановимся подробнее. Команда Тен Хага уже не зависит от себя – если «Копенгаген» вдруг возьмет 6 очков в матчах с немотивированной «Баварией» и «Галатасараем», то путь в плей-офф для «МЮ» закрыт. В следующем туре у англичан выезд к «Галатасараю», где победой можно частично исправить положение. При этом, скорее всего, потребуются и три очка с «Баварией» (немотивированной) дома в шестом туре. В случае ничьей с «Галатасараем» шансы останутся и до шестого тура, но скромные. Потребуется несколько условий и от других (например, чтобы «Копенгаген» проиграл «Баварии» в пятом туре и поделил очки с «Галатасараем» в шестом). А вот поражение от «Галатасарая» лишит шансов на плей-офф ЛЧ. А при победе «Копенгагена» над «Баварией» (ну вдруг) – даже на плей-офф ЛЕ.

● У «Арсенала» мощный задел, но гарантии выхода пока нет. Не хватает одного очка.

● У «ПСВ» преимущество над «Лансом» в очных встречах и домашний матч против «Арсенала» (возможно, немотивированного) в шестом туре. Но положение шаткое. Через три недели выезд в Севилью, где очень нужно брать очки. В случае поражения все максимально усложнится.

● Даже проигрыш «Арсеналу» в следующем туре оставит «Ланс» в гонке, но тогда нужно надеяться на поражение «ПСВ» в двух оставшихся матчах.

● У «Севильи» даже с двумя очками после четырех туров неплохие шансы на плей-офф. Нужно просто обыгрывать «ПСВ» дома и «Ланс» в гостях. Более того, возможны варианты даже в случае потери очков в шестом туре.

● «Реал» в плей-офф, хотя первое место еще не гарантировал.

● Чтобы выйти в плей-офф уже в пятом туре, «Наполи» нужно в гостях обыграть «Реал». А если не получится, то можно взять минимум одно очко с «Брагой» и выйти в шестом.

● Для плей-офф «Браге» нужно побеждать дома «Унион» и на выезде «Наполи».

● «Унион» в следующем туре может побороться с «Брагой» за Лигу Европы.

● К этой группе комментарии не нужны, «Реал Сосьедад» и «Интер» в плей-офф, «Бенфике» предстоит повоевать с «Зальцбургом» за третье место.

● «Атлетико» гарантировал место минимум в Лиге Европы. Победа в гостях над «Фейеноордом» в следующем туре отправляет мадридцев в плей-офф, а вот ничья – пока нет.

● «Лацио» выйдет в 1/8, если победит «Селтик» в следующем туре, а «Фейеноорд» уступит «Атлетико».

● «Фейеноорд» отстает от «Лацио» по очкам, но в случае равенства у него преимущество по личным встречам. Впереди тяжелый домашний матч с «Атлетико» и выезд в Шотландию.

● Фантастический вариант: две победы могут вывести «Селтик» в плей-офф. Реальный вариант: потеря очков с «Лацио» лишит шотландцев шансов даже на третье место.

● «Боруссия» выйдет в плей-офф, если победит «Милан» в гостях. Ничья не дает спокойствия. Теоретически из этой группы можно не выйти даже с девятью очками.

● «ПСЖ» лучше дома побеждать «Ньюкасл», поражение тоже оставляет шансы, но тогда парижане перестанут зависеть от себя, тем более в шестом туре выезд в Дортмунд.

● «Милан» третий, но все по-прежнему в его руках. Домашняя победа над «Боруссией» мигом исправит положение и теоретически может вывести команду Пиоли в лидеры. Правда, на финише группового этапа непростой выезд в Ньюкасл.

● «Ньюкасл» только четвертый, но все еще в его руках. Ведь впереди матчи с прямыми конкурентами. Две победы – гарантия плей-офф.

Все просто: в следующем туре «Ман Сити», вероятно, забронирует выход с первого места. Достаточно ничьей с «РБ Лейпцигом».

● Проще объяснить, как «Барса» может остаться без плей-офф: нужно проиграть «Порту» дома и потерять очки с «Антверпеном». В остальных случаях команда Хави пойдет дальше.

● Следующий матч с «Барсой» важен для «Порту», но если «Шахтер» победит «Антверпен», то все решит очный матч с украинцами. Дома.

● У «Шахтера» такая же история: нужно брать очки с «Антверпеном» и потом ехать в Порту за победой.

● За счет финального рывка «Антверпен» еще может опередить «Шахтер» и выйти в Лигу Европы.

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press