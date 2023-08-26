26 комментариев

Президент RFEF перешел в атаку.

История с поцелуем после финала женского ЧМ превращается в жесткое противостояние. Вчера более 80 футболисток (включая 23 участников ЧМ, среди которых и Эрмосо) заявили об отказе играть за сборной Испанию, пока боссом федерации футбола (RFEF) остается Луис Рубиалес. В ответ Рубиалес обвинил их в лицемерии и лжи и пригрозил судом.

Но не факт, что поможет – в дело уже включалась ФИФА, которая отстранила Рубиалеса от всей футбольной деятельности на внутреннем и международном уровне на 90 дней. Дисциплинарный комитет ведет расследование.

RFEF опубликовала фотодоказательства (по мнению RFEF) взаимности поцелуя

В большом заявлении федерация обвиняет Эрмосо в клевете.

«RFEF объявляет, что подаст судебные иски о защите чести президента RFEF, который ясно и просто рассказал, как произошли события, которые являются причиной конфликтов и насмешек со стороны широких слоев общества по отношению к господину президенту.

В заявлении футболисток сказано (кавычки – слова, приписанные Дженнифер Эрмосо): «Я хочу прояснить, что, как видно на изображениях, я ни в коем случае не давала согласия на поцелуй, и, конечно, ни в коем случае не пыталась поднять президента. Я не потерплю, чтобы мои слова подвергались сомнению, а тем более, чтобы выдумывались слова, которых я не произносила».

В условиях верховенства закона, как отстаивал президент, мнениям противопоставляются факты и доказательства, а ложь опровергается в суде.

Президент RFEF хотел подойти к этому вопросу с максимальным уважением к игрокам и институтам, и только когда была перейдена непреодолимая красная черта, он выступил публично, чтобы изложить свою версию событий.

Версия событий, изложенная президентом, подтверждена внутренним расследованием, и на сегодняшний день миссис Дженнифер Эрмосо не ответила ни на один из сделанных запросов.

И в качестве первичной демонстрации того, что факты, изложенные господином президентом, абсолютно правдивы, мы публикуем фотоподтверждения.

Фото 1:

Миссис Дженнифер Эрмосо обхватывает президента RFEF сзади своими руками, в то время как мистер президент легко держит игрока за верхнюю часть спины. Никакая сила здесь не приложена. Вы можете увидеть, что пятки господина президента немного приподняты.

Фото 2:

Миссис Дженнифер Эрмосо обнимает господина президента за спину. Мистер президент держит руки поверх туловища игрока. Видно, что теперь пятки господина президента находятся гораздо выше.

Фото 3:

Миссис Дженнифер Эрмосо продолжает удерживать свои руки в том же положении, что и тело президента, в то время как президент должен приблизить свои руки к спине игрока в результате того, что он оторвался от земли, и сохранить равновесие. Наклон спины миссис Дженнифер Эрмосо, который возникает, когда она совершает силовое действие, неоспорим.

Ноги господина президента четко и недвусмысленно отрываются от земли в результате силового воздействия, осуществляемого игроком.

Фото 4:

Миссис Дженнифер Эрмосо продолжает удерживать руки в том же положении, в то время как президенту приходится продолжить держаться за игрока, чтобы не упасть. Очевидно, по изгибу тела игрока видно, что она прикладывает усилие. Ноги господина президента отрываются от земли в результате действий игрока.

Доказательства неопровержимы. Господин президент не солгал.

RFEF и господин президент обличат любое лживое сведение, распространяемое либо кем-то от имени игрока, либо самой футболисткой.

RFEF и президент, учитывая серьезность содержания пресс-релиза профсоюза Futpro, инициируют соответствующие юридические действия.

RFEF сожалеет, что такой спортивный успех нельзя отпраздновать так, как того заслуживает ситуация, по совершенно неспортивным причинам.

В любом случае, RFEF уважает, как уважала всегда, решения игроков, которые хотят участвовать или не участвовать в составе испанской команды в международных матчах, хотя в нем записано, что участие в отборе является обязанностью всех членов федерации, если они получают вызов».

Диалог между Эрмосо и Рубиалесом на награждении расшифровали по губам!

В программе Y ahora Sonsoles Verano на испанском ТВ выступил специалист по чтению по губам, который на видео рассмотрел лишь короткий вопрос Рубиалеса: «Могу ли я тебя поцеловать?»

Что ответила футболистка, не уточняется.

Что говорила Эрмосо после матча? Поцелуй ей не понравился, ее примирительное заявление – выдумка RFEF

Еще во время празднования в раздевалке сокомандницы показали Дженнифер момент с поцелуем – и это попало на видео. Тогда футболистка сказала: «Мне это не понравилось, но что оставалось делать?»

Когда в тот же вечер скандал набрал обороты, RFEF выпустил заявление от лица Эрмосо:

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую доставила нам победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение было превосходным, а поцелуй был естественным жестом привязанности и благодарности. Мы выиграли ЧМ, и это самое важное».

Но вскоре издание Relevo выяснило, что эти слова футболистка не произносила – заявление подготовила пресс-служба федерации. В это же время сам Рубиалес и тренер сборной Хорхе Вильда убеждали девушку вместе выступить и успокоить общественность. Эрмосо отказалась.

«Не хочу вмешиваться в текущие юридические процессы, но чувствую себя обязанной заявить, что слова Луиса Рубиалеса, объясняющие прискорбный инцидент, категорически лживые и являются частью культуры манипуляций, которую он сам породил. Диалога, о котором говорит Рубиалес, не было, он не получал моего согласия на поцелуй. Этот факт мне не понравился».

Полузащитница «Барселоны» попросила профсоюз футболистов FutPro защищать ее интересы. Организация призвала к санкциям в отношении президента RFEF и принятию мер по защите футболисток от домогательств.

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Фото: Gettyimages.ru/Pablo Blazquez Dominguez, Catherine Ivill, Phil Walter