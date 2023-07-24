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Цифра дня. 700 млн евро в год для Мбаппе

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23,1 евро за секунду!

Килиану Мбаппе предлагают невероятный контракт в Саудовской Аравии: 700 млн евро в год. 

Сложно оценить масштаб этой суммы.

• Заплату Килиана в 700 млн евро за сезон первым озвучил журналист CBS Джеймс Бендж. Его коллега Маттео Моретто добавил: с учетом всех бонусов Мбаппе может заработать 1 миллиард евро за год игры в «Аль-Хилале».

Фабрицио Романо утверждает, что саудовский клуб будет платить только 200 млн в год (после уплаты налогов). Сумма в 700 млн получится при заключении ряда рекламных контрактов. Саудовцы планируют оставить Мбаппе все доходы от использования имиджевых прав.

• Мы берем за основу полноценную сумму – если перевести в рубли, цифры еще мощнее: Мбаппе может заработать больше 70 миллиардов! Если точнее: 70 252 000 000 рублей.

• В «ПСЖ» Килиан гораздо меньше, но все равно очень много – 40 млн евро за сезон. В 2022-м при переподписании контракта «ПСЖ» скорее угощал подъемными – за сам факт нового соглашения Мбаппе заработал от 150 до 200 млн.

• Возможный контракт с «Реалом» скромнее: журналист Marca Рамон Альварес де Мон пишет, что фиксированная зарплата Мбаппе составит 25 млн евро в год. Если Килиан выбьет несколько бонусных пунктов (голы, победа в ЛЧ, завоевание «Золотого мяча»), то оклад вырастет до 35 млн.

Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?

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9 комментариев

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Иннокентий Смоктуновский
Ответ дмитрий каменецкий
какая то нереальная цыфра
Как и твоя нереальная грамотность.
+10
0
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Упасть бы ниц и ницше
70 миллиардов рублей? представляю караван из 14 газелей Пригожина, идущий по саудовской пустыне в сторону Мбаппе
+6
0
+6
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Игорь Климов
Футбол уже не будет прежним.
+6
-3
+3
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TaR
Ответ Упасть бы ниц и ницше
70 миллиардов рублей? представляю караван из 14 газелей Пригожина, идущий по саудовской пустыне в сторону Мбаппе
Но не доезжая 200 км они развернутся и уедут в Беларусь. Откуда исчезнут без следа
+3
-1
+2
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R
Ответ Игорь Климов
Футбол уже не будет прежним.
на процесс на зелёном прямоугольнике это не особо будет влиять. все десятилетия скакали цены на игроков и размер их ЗП. футбол не стал хуже. норм.
просто выключить бы шуршащий фон с трансферами, согласен)
+1
0
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Тюменский медвежонок
почему все эти "вбросы", а по другому я их назвать не могу, воспринимаются как чистая правда? разве Аль-Хиляль публично заявлял официально о таком предложении? тоже самое было с Месси, журналисты выдумали что аргентинцу там вообще чуть ли не пару миллиардов предлагали, но Месси "не про деньги" и он решил отказаться, но при этом никакой официальной информации от клубов и представителей клуба НЕ БЫЛО и сейчас НЕТ.
+3
-3
0
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TaR
Мбаппе сейчас гордо откажется от этой суммы, сказав что играет в футбол ни ради денег. И со спокойной совестью подпишет контракт с кем-нибудь лямов за 100.
0
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Scorpion
Этот год может обеспечить все последующее поколение Мбаппе
0
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