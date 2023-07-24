9 комментариев

23,1 евро за секунду!

Килиану Мбаппе предлагают невероятный контракт в Саудовской Аравии: 700 млн евро в год.

Сложно оценить масштаб этой суммы.

• Заплату Килиана в 700 млн евро за сезон первым озвучил журналист CBS Джеймс Бендж. Его коллега Маттео Моретто добавил: с учетом всех бонусов Мбаппе может заработать 1 миллиард евро за год игры в «Аль-Хилале».

Фабрицио Романо утверждает, что саудовский клуб будет платить только 200 млн в год (после уплаты налогов). Сумма в 700 млн получится при заключении ряда рекламных контрактов. Саудовцы планируют оставить Мбаппе все доходы от использования имиджевых прав.

• Мы берем за основу полноценную сумму – если перевести в рубли, цифры еще мощнее: Мбаппе может заработать больше 70 миллиардов! Если точнее: 70 252 000 000 рублей.

• В «ПСЖ» Килиан гораздо меньше, но все равно очень много – 40 млн евро за сезон. В 2022-м при переподписании контракта «ПСЖ» скорее угощал подъемными – за сам факт нового соглашения Мбаппе заработал от 150 до 200 млн.

• Возможный контракт с «Реалом» скромнее: журналист Marca Рамон Альварес де Мон пишет, что фиксированная зарплата Мбаппе составит 25 млн евро в год. Если Килиан выбьет несколько бонусных пунктов (голы, победа в ЛЧ, завоевание «Золотого мяча»), то оклад вырастет до 35 млн.