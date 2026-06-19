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  4. «Эго Роналду может помешать Португалии выиграть ЧМ, с ним команда остается вдесятером. Мартинес боится заменить его, чтобы не нанести психологическую травму». Агент Барбоза о форварде

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«Эго Роналду может помешать Португалии выиграть ЧМ, с ним команда остается вдесятером. Мартинес боится заменить его, чтобы не нанести психологическую травму». Агент Барбоза о форварде
Барбоза: Роналду может помешать Португалии выиграть ЧМ, нужно его менять.

Португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал игру сборной Португалии против ДР Конго (1:1) в матче первого тура ЧМ-2026.

«Мы очень плохо играли в матче с Конго и, на мой взгляд, не заслужили даже ничьей. Это был самый плохой наш матч за последние десять лет, который я помню.

Что касается Криштиану, то, по моему мнению, ему не место в основном составе. И у меня большие опасения, что эго Роналду может помешать Португалии выиграть чемпионат мира.

На мой взгляд, пока он находится на футбольном поле, команда остается вдесятером. А самое обидное для меня – это то, что сборная может играть намного лучше, но рискует не выйти из группы, если все так продолжится.

При этом Португалия реально может претендовать на победу на мировом первенстве. В сборной, помимо Криштиану, есть другие варианты в нападении – Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш и Рафаэл Леау, которые могут играть более разнообразно.

Но пока команда находится в зависимости от Роналду, которого боится заменить Роберто Мартинес, чтобы не нанести ему психологическую травму. Остается надеяться, что произойдут изменения, иначе португальцев ждет большое разочарование», – заявил Барбоза.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoЖоау Феликс
logoРафаэл Леау
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoРоберто Мартинес
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoГонсалу Рамуш
logoПаулу Барбоза
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
психология

Комментарии

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психологическую травму человеку 40 лет, мда.
ОтветCarasa
психологическую травму человеку 40 лет, мда.
Так у него же прогрессивная стадия:) Чем больше Месси побеждает и уходит на футбольный Олимп избранных, тем сильнее криштик психует:)
Жаль, конечно, этого добряка Барбосу
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