«Эго Роналду может помешать Португалии выиграть ЧМ, с ним команда остается вдесятером. Мартинес боится заменить его, чтобы не нанести психологическую травму». Агент Барбоза о форварде

Барбоза: Роналду может помешать Португалии выиграть ЧМ, нужно его менять.

Португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал игру сборной Португалии против ДР Конго (1:1) в матче первого тура ЧМ-2026 .

«Мы очень плохо играли в матче с Конго и, на мой взгляд, не заслужили даже ничьей. Это был самый плохой наш матч за последние десять лет, который я помню.

Что касается Криштиану, то, по моему мнению, ему не место в основном составе. И у меня большие опасения, что эго Роналду может помешать Португалии выиграть чемпионат мира.

На мой взгляд, пока он находится на футбольном поле, команда остается вдесятером. А самое обидное для меня – это то, что сборная может играть намного лучше, но рискует не выйти из группы, если все так продолжится.

При этом Португалия реально может претендовать на победу на мировом первенстве. В сборной, помимо Криштиану , есть другие варианты в нападении – Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш и Рафаэл Леау, которые могут играть более разнообразно.

Но пока команда находится в зависимости от Роналду, которого боится заменить Роберто Мартинес, чтобы не нанести ему психологическую травму. Остается надеяться, что произойдут изменения, иначе португальцев ждет большое разочарование», – заявил Барбоза.