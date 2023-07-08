38 комментариев

Клуб отрицает связь.

Громкая история из Нидерландов: болельщикам местного «Херенвена» не понравились рукава на новой гостевой форме. Сама футболка – красная с белым воротником.

А вот рукава – в бело-сине-красных цветах. Болельщики увидели флаг России и раскритиковали клуб из-за напряженной политической ситуации.

Рукава чуть выделяются.

Под постом-презентацией в твиттере ад. Типовые комментарии:

«Флаг России на рукаве – такая форма просто неприемлема».

«SK Путин».

«Как можно было придумать такой дизайн? Жили вне цивилизации последние полтора года?».

«Российский флаг на рукаве, хорошая идея в наше время!»

А кто-то просто постит афишу фильма «Из России с любовью». Хейта так много, что «Херенвену» пришлось реагировать.

«Есть те, кто все ассоциирует с мировыми событиями». Клуб раздражен реакцией

Руководство «Херенвена» отрицает все ассоциации с Россией.

Белые, синие и красные полосы отсылают к комплекту из сезона-1993/94 – но там бело-сине-красный не соединялся между собой.

И вообще три этих цвета повторяют эмблему «Херенвена» и флаг провинции Фрисландии: белые и синие полосы идут по диагонали – как и на рукавах. Красные кувшинки символизируютсредневековые государства, объединенные борьбой против норманнов.

«Есть те, кто все ассоциирует с мировыми событиями. Это цвета нашего клуба. Единственный флаг, о котором мы думаем, – фризский, – защищается коммерческий директор Мартин Купман. – Нам не нравится такая резкая реакция. Это раздражает».

Клубу вообще не везет с Россией: «Херенвен» все еще ждет от ЦСКА 3 млн евро за Чидеру Эджуке. В ноябре обратились в ФИФА, но не получили ответа. Директор «Херенвена» Ферри де Хана бьет тревогу – солидная может повлечь более серьезные финансовые проблемы.

«Привлекли несколько инстанций, – рассказывает Де Хана. – Просим помощи у Министерства иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Но пока этого не происходит».

Может, рукавами на форме «Херенвен» попытался обратить внимание на проблему?