38 комментариев

На голландский «Херенвен» наехали из-за рукавов в цветах России. Что?
Клуб отрицает связь.
Громкая история из Нидерландов: болельщикам местного «Херенвена» не понравились рукава на новой гостевой форме. Сама футболка – красная с белым воротником.
А вот рукава – в бело-сине-красных цветах. Болельщики увидели флаг России и раскритиковали клуб из-за напряженной политической ситуации.
Рукава чуть выделяются.
Под постом-презентацией в твиттере ад. Типовые комментарии:
«Флаг России на рукаве – такая форма просто неприемлема».
«SK Путин».
«Как можно было придумать такой дизайн? Жили вне цивилизации последние полтора года?».
«Российский флаг на рукаве, хорошая идея в наше время!»
А кто-то просто постит афишу фильма «Из России с любовью». Хейта так много, что «Херенвену» пришлось реагировать.
«Есть те, кто все ассоциирует с мировыми событиями». Клуб раздражен реакцией
Руководство «Херенвена» отрицает все ассоциации с Россией.
Белые, синие и красные полосы отсылают к комплекту из сезона-1993/94 – но там бело-сине-красный не соединялся между собой.
И вообще три этих цвета повторяют эмблему «Херенвена» и флаг провинции Фрисландии: белые и синие полосы идут по диагонали – как и на рукавах. Красные кувшинки символизируютсредневековые государства, объединенные борьбой против норманнов.
«Есть те, кто все ассоциирует с мировыми событиями. Это цвета нашего клуба. Единственный флаг, о котором мы думаем, – фризский, – защищается коммерческий директор Мартин Купман. – Нам не нравится такая резкая реакция. Это раздражает».
Клубу вообще не везет с Россией: «Херенвен» все еще ждет от ЦСКА 3 млн евро за Чидеру Эджуке. В ноябре обратились в ФИФА, но не получили ответа. Директор «Херенвена» Ферри де Хана бьет тревогу – солидная может повлечь более серьезные финансовые проблемы.
«Привлекли несколько инстанций, – рассказывает Де Хана. – Просим помощи у Министерства иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Но пока этого не происходит».
Может, рукавами на форме «Херенвен» попытался обратить внимание на проблему?
Все как и в жизни) вроде, думаешь, любовь, но только присматриваешься поближе, а оно вот что получается...;)
Им название менять не говорят?)
Бред
Вы что, не помните, как Адидас запилил сборной России форму с перевернутым флагом, отчего он стал похож на сербский? А чо такого, что в сербском флаге плохого, почему бы в такой форме не поиграть за сборную России? Но нет, почему-то поднялся скандал и форму пришлось переделывать.
При чем же здесь меньшинства, я не совсем поняла, но подозреваю, что вы и сами этого не поняли.