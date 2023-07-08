38 комментариев

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На голландский «Херенвен» наехали из-за рукавов в цветах России. Что?

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Клуб отрицает связь.

Громкая история из Нидерландов: болельщикам местного «Херенвена» не понравились рукава на новой гостевой форме. Сама футболка – красная с белым воротником.

А вот рукава – в бело-сине-красных цветах. Болельщики увидели флаг России и раскритиковали клуб из-за напряженной политической ситуации.

Рукава чуть выделяются.

Под постом-презентацией в твиттере ад. Типовые комментарии:

«Флаг России на рукаве – такая форма просто неприемлема».

«SK Путин». 

«Как можно было придумать такой дизайн? Жили вне цивилизации последние полтора года?». 

«Российский флаг на рукаве, хорошая идея в наше время!»

А кто-то просто постит афишу фильма «Из России с любовью». Хейта так много, что «Херенвену» пришлось реагировать.

«Есть те, кто все ассоциирует с мировыми событиями». Клуб раздражен реакцией

Руководство «Херенвена» отрицает все ассоциации с Россией.

Белые, синие и красные полосы отсылают к комплекту из сезона-1993/94 – но там бело-сине-красный не соединялся между собой. 

И вообще три этих цвета повторяют эмблему «Херенвена» и флаг провинции Фрисландии: белые и синие полосы идут по диагонали – как и на рукавах. Красные кувшинки символизируютсредневековые государства, объединенные борьбой против норманнов.

«Есть те, кто все ассоциирует с мировыми событиями. Это цвета нашего клуба. Единственный флаг, о котором мы думаем, – фризский, – защищается коммерческий директор Мартин Купман. – Нам не нравится такая резкая реакция. Это раздражает».

Клубу вообще не везет с Россией: «Херенвен» все еще ждет от ЦСКА 3 млн евро за Чидеру Эджуке. В ноябре обратились в ФИФА, но не получили ответа. Директор «Херенвена» Ферри де Хана бьет тревогу – солидная может повлечь более серьезные финансовые проблемы.

«Привлекли несколько инстанций, – рассказывает Де Хана. – Просим помощи у Министерства иностранных дел – но это сработает только в случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Но пока этого не происходит».

Может, рукавами на форме «Херенвен» попытался обратить внимание на проблему?

Nokia, Lego, IKEA. Как бы выглядели титульные спонсоры сборных?

38 комментариев

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Denis Saenko
Всегда казалось, что на эмблеме сердечки)
+44
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Ювенский Туринтус
Да и название клуба приятно для русского слуха
+30
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Metalloid
Ответ Julia Balinova
Просто поразительно, что с момента идеи до финального тиража дизайн футболок прошел кучу согласований и одобрений, и никто, ни единая душа на протяжении всей этой цепочки не заметила ничего странного. Никто за все это время не посмотрел на футболки и не сказал "стоп, парни, у нас же получается российский флаг". Все-таки полезно иметь диверсити в команде - был бы хоть один русскоязычный, такой ерунды не произошло.
А что плохого в Русском флаге в принципе? А цвета эти и на французском есть, чтож теперь, надо на вечно орущих, обиженных и прочих меньшинств всегда внимание обращать? Что захотели, то и сделали.
+27
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+19
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Nikolay Kozlov
Это ещё что! Вот у Словаков весь флаг какой то неправильный, а БоРУССИЯ - так вообще подозрительная команда.
+19
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SpilightTwarkle
Ответ Metalloid
А что плохого в Русском флаге в принципе? А цвета эти и на французском есть, чтож теперь, надо на вечно орущих, обиженных и прочих меньшинств всегда внимание обращать? Что захотели, то и сделали.
Как по мне, ничего плохого, просто всегда и везде найдутся долобебы. В России тоже хватает таких, которые триггерятся на желто-синие сочетания.
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Семён Жуйло
Как же они сразу обсерелись, разизвинялись, и стали всё отрицать. Непросто, видно, жить в толерантной и либеральной демократии.
+10
-1
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Дороф
Ответ Nikolay Kozlov
Это ещё что! Вот у Словаков весь флаг какой то неправильный, а БоРУССИЯ - так вообще подозрительная команда.
Словения тоже с каким-то "неправильным" флагом)))
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Игорь Климов
Отличный дизайн формы! 🇷🇺
+10
-4
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Паша Индеец
Мне одному кажется, что эта форма выглядит в разы круче домашней формы сб. России?
+9
-5
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Ден Ден
Ответ Denis Saenko
Всегда казалось, что на эмблеме сердечки)
Больше на другое похоже))
Все как и в жизни) вроде, думаешь, любовь, но только присматриваешься поближе, а оно вот что получается...;)
+3
0
+3
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Evincive
Ответ Julia Balinova
Возможно, в том, что полоски на рукавах футболок расположены в порядке не голландского флага, а российского?
Красный - цвет футболки. Почему они считают, что красный внизу,как у России, я с тем успехом могу посчитать, что красный вверху, как у Нидерландов.
+3
0
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DZ0
А Витесс слишком созвучен с Витязем)
Им название менять не говорят?)
Бред
+3
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9_volk
чего мелочиться, голландцы вообще должны поменять свой государственный флаг. очень уж российский на него похож, цвета (о ужас) те же.
+4
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wowsergio
Красные кувшинки? Я всегда был уверен, что это сердечки(
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Omega-2
Цвета Третьего Рейха их болельщикам подойдут больше.
+2
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zukarello
Теперь руководство Херенвена , как в том анекдоте : я то куда полез ???? Я ж английский не знаю!!!
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Юрий Тюмин
Что Голандие то надо они что воюют или ...дорогу чтоль Россия перебежала
+1
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sergey para
Ответ Nikolay Kozlov
Это ещё что! Вот у Словаков весь флаг какой то неправильный, а БоРУССИЯ - так вообще подозрительная команда.
Разве не дормундская Белоруссия?
+1
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Julia Balinova
Ответ Metalloid
А что плохого в Русском флаге в принципе? А цвета эти и на французском есть, чтож теперь, надо на вечно орущих, обиженных и прочих меньшинств всегда внимание обращать? Что захотели, то и сделали.
В российском флаге в принципе нет ничего плохого. Проблема в том, что он не очень подходит голландской команде. Ну, понимаете, команде из Голландии.
Вы что, не помните, как Адидас запилил сборной России форму с перевернутым флагом, отчего он стал похож на сербский? А чо такого, что в сербском флаге плохого, почему бы в такой форме не поиграть за сборную России? Но нет, почему-то поднялся скандал и форму пришлось переделывать.
При чем же здесь меньшинства, я не совсем поняла, но подозреваю, что вы и сами этого не поняли.
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Яков Фридман
Ещё Z на эмблеме угадывается.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Яков Фридман
Ещё Z на эмблеме угадывается.
Точно! Срочно логотип отменить!!!
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Ответ Nikolay Kozlov
Это ещё что! Вот у Словаков весь флаг какой то неправильный, а БоРУССИЯ - так вообще подозрительная команда.
Боруссия - это Пруссия в переводе :)
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Лимит Лимитович
Ну вообще флаг и правда очень сильно выделяется на рукавах. Как будто форма сборной России
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remmor
русофобия как объединяющая идея для ЕС
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Balt
А может в порядке словенского или словацкого? Им что теперь, флаги менять что ли из-за шизы этой соцсетевой? Просто когда можно докопаться, и когда легко это сделать - докапываются. Вот до футбольного клуба и их футболок докопались. Ну это конечно поможет решить все проблемы, ага. Это размен по мелочам малодушных и глупых людей и не более того.
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