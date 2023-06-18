15 комментариев

Вероятно, чуть иначе видит «добрые дела».

История с деньгами Романа Абрамовича, вырученными на вынужденной продаже лондонского «Челси», все еще не разрешилась – судя по информации британского Daily Mail, из-за позиции самого бизнесмена.

Что требуют от Абрамовича?

Речь о 2,3 млрд фунтов, которые заморожены в Великобритании. Это деньги, полученные при продаже «Челси» консорциуму с Тоддом Боули в главной роли.

Договоренностей в деталях никогда не озвучивали, но публично говорили о том, что Абрамовичу позволили расстаться с активом – ради нормальной жизни клуба – при условии, что деньги пойдут на помощь Украине.

Сейчас источники Daily Mail сообщают, что бизнесмен не ставит свою финальную подпись под документом об отправке средств, потому что хочет, чтобы часть денег досталась в том числе россиянам, которые пострадали от происходящего на территории Украины. Какие именно категории людей он имеет в виду, издание не сообщает.

Источники в Министерстве иностранных дел подтвердили журналистам эту версию, они напомнили о словах госсекретаря Джеймса Клеверли, произнесенные на прошлой неделе: «Мы хотим быть уверены, что деньги пойдут тем получателям, которым они предназначены. Мне нужна полная уверенность в том, что так оно и есть».

«Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, затем мы надеялись на подвижки в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления суровой зимы в конце года, но в сейчас нет никаких гарантий, что это произойдет», – сказал источник Daily Mail.

У «Челси» был долг перед Абрамовичем, а он не стал требовать его и согласился передать на «добрые дела»

Вот как все развивалось в момент продажи. Денис Пузырев объяснял отдельно, напоминаем.

Группа бизнесменов во главе с Тоддом Боули купила Fordstam Ltd, материнскую компанию «Челси», за 2,3 млрд фунтов – перечислила их на специально созданный счет. Распоряжаться им по условиям договоренностей с Абрамовичем могло только правительство Великобритании. Еще перед поиском покупателей чиновники с Абрамовичем договорились, что выручка пойдет на «добрые дела».

Изначально предполагалось, что «добрые дела» понимают отправку денег в благотворительный фонд, который бы затем помог гражданскому населению Украины, пострадавшему от боевых действий. Позднее британские медиа уточняли, что, учитывая колоссальный размер сделки (крупнейшая в истории футбола), часть денег можно будет потратить на развитие массового, детского и женского футбола в Великобритании. Называли даже сумму – 700 млн фунтов.

Однако в процессе обсуждений структуры сделки возникло одно существенное обстоятельство. Компания Fordstam Ltd имела на балансе долг в 1,61 млрд фунтов перед зарегистрированной на острове Джерси Camberley International Investments. Иными словами, это был долг лично перед Абрамовичем, который вливал деньги в клуб, оформляя инвестиции как кредит.

Представители Романа Абрамовича сразу заявили, что российский миллиардер не требует деньги назад. «Господин Абрамович не просил о возврате ему каких-либо займов – такие предположения абсолютно ложны, как и предположения о том, что господин Абрамович в последнюю минуту увеличил цену на клуб», – подчеркивалось в заявлении.

Где лежат деньги и от кого зависит распределение?

В том же заявлении Абрамович (словами представителей) объяснял, что после продажи сумму долга переведут его фирме и после этого заморозят. И это не его желание, а результат санкций – ведь Абрамович не имеет права принимать каких-либо финансовых решений, связанных с его активами в Великобритании.

Проще говоря, долг выплатили автоматически в рамках сделки, но аннулировать его он не мог, так как лишен подобных полномочий правительством Великобритании. В результате эти деньги просто заморожены на счету Camberley International Investments. У Абрамовича нет к ним доступа, пока не снимут санкции, а правительство Великобритании не может их изъять, потому что для конфискации собственности нет оснований.

В начале 2023-го The Telegraph писал, что деньги от продажи «Челси» отправят Украине в случае одобрения Евросоюза. Это результат санкций, которые наложили на Абрамовича. Лишь после согласия ЕС средства могут быть переведены в пока еще не названный фонд в течение нескольких недель.

Подробную модель предложил сам Абрамович. В конце мая 2022-го бизнесмен говорил: «Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от создаваемого нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе».

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Теперь не до конца ясно, изменилась ли позиция Романа Абрамовича, обстоятельства вокруг него или договоренности с британским правительством.

Факт пока только в том, что деньги от продажи «Челси» по-прежнему заморожены.

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин; globallookpress.com/IMAGO/Paul Terry, Arne Dedert/dpa