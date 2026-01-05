«Челси» назначит Росеньора к матчу с «Чарльтоном» в Кубке в субботу. Макфарлейн останется тренером на игру с «Фулхэмом»

Макфарлейн останется тренером «Челси» еще на один матч.

Лиэм Росеньор из «Страсбура» возглавит «Челси » до конца недели.

По информации Sky Sports, Калум Макфарлейн, исполняющий обязанности главного тренера «синих» после отставки Энцо Марески, будет руководить командой в матче с «Фулхэмом » в среду. Он уже был и.о. в игре с «Мен Сити» (1:1).

Ожидается, что Росеньор станет тренером «Челси» к субботнему матчу против «Чарльтона » в 3-м раунде Кубка Англии.

По данным Бена Джейкобса, Росеньор, проводивший переговоры с «синими», вернется во Францию, чтобы дать пресс-конференцию во вторник утром. Ожидается, что 41-летний англичанин попрощается с клубом перед переходом на работу в «Челси».