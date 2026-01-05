  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» назначит Росеньора к матчу с «Чарльтоном» в Кубке в субботу. Макфарлейн останется тренером на игру с «Фулхэмом»
14

«Челси» назначит Росеньора к матчу с «Чарльтоном» в Кубке в субботу. Макфарлейн останется тренером на игру с «Фулхэмом»

Макфарлейн останется тренером «Челси» еще на один матч.

Лиэм Росеньор из «Страсбура» возглавит «Челси» до конца недели.

По информации Sky Sports, Калум Макфарлейн, исполняющий обязанности главного тренера «синих» после отставки Энцо Марески, будет руководить командой в матче с «Фулхэмом» в среду. Он уже был и.о. в игре с «Мен Сити» (1:1).

Ожидается, что Росеньор станет тренером «Челси» к субботнему матчу против «Чарльтона» в 3-м раунде Кубка Англии.

По данным Бена Джейкобса, Росеньор, проводивший переговоры с «синими», вернется во Францию, чтобы дать пресс-конференцию во вторник утром. Ожидается, что 41-летний англичанин попрощается с клубом перед переходом на работу в «Челси».

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18813 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoЧарльтон
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
logoФулхэм
logoЛиэм Росеньор
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoСтрасбур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«МЮ» рассматривает ван Нистелроя на пост временного тренера. Фаворит – Сульшер (The Athletic)
4 минуты назад
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
23 минуты назад
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
28 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
30 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
сегодня, 17:24
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
сегодня, 17:20
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Тен Хаг стал техническим директором «Твенте». Экс-тренер «МЮ» – воспитанник клуба
8 минут назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
24 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
28 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
44 минуты назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
58 минут назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
58 минут назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:17Live
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44