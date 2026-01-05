«Челси» назначит Росеньора к матчу с «Чарльтоном» в Кубке в субботу. Макфарлейн останется тренером на игру с «Фулхэмом»
Макфарлейн останется тренером «Челси» еще на один матч.
Лиэм Росеньор из «Страсбура» возглавит «Челси» до конца недели.
По информации Sky Sports, Калум Макфарлейн, исполняющий обязанности главного тренера «синих» после отставки Энцо Марески, будет руководить командой в матче с «Фулхэмом» в среду. Он уже был и.о. в игре с «Мен Сити» (1:1).
Ожидается, что Росеньор станет тренером «Челси» к субботнему матчу против «Чарльтона» в 3-м раунде Кубка Англии.
По данным Бена Джейкобса, Росеньор, проводивший переговоры с «синими», вернется во Францию, чтобы дать пресс-конференцию во вторник утром. Ожидается, что 41-летний англичанин попрощается с клубом перед переходом на работу в «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
