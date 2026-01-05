Джорджевич об алкоголе: «Иногда выпить – нормально, это хорошо расслабляет. После игры мог себе позволить бутылку пива – она прям очень хорошо заходит»
Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал, что мог выпить пива после игры.
– Любили ли вы потусоваться? На какой тусовке оставили самый крупный чек?
– Бывали тусовки, могли вместе с ребятами потусоваться. Про самый крупный чек не помню.
– Как относитесь к алкогольным напиткам?
– Все в границах, нельзя перебарщивать. Но иногда выпить – нормально, после игры это очень хорошо расслабляет. Но если будешь пить очень много, то завтра это очень хорошо почувствуешь (смеется).
– Игрок «Зенита» Максим Глушенков говорил, что выпивает по две бутылки пива после игры. Можете себе позволить так же?
– Считаю, что это нормально. После игры мог себе позволить одну бутылку пива – она прям очень хорошо заходит, – сказал Джорджевич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
