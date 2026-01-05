6

О’Нил возглавил «Селтик» до конца сезона

Мартин О’Нил вновь возглавил «Селтик».

«Селтик» назначил временного тренера после увольнения Вильфрида Нанси.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Мартин О’Нил. 73-летний специалист ранее возглавлял «Селтик» после отставки Брендана Роджерса в октябре. Кроме того, Мартин работал с клубом с 2000 по 2005 год.

«Селтик» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 38 очков после 20 туров, и отстает от лидирующих «Хартс» на 6 баллов. При Нанси команда проиграла 6 из 8 матчей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Селтика»
