О’Нил возглавил «Селтик» до конца сезона
Мартин О’Нил вновь возглавил «Селтик».
«Селтик» назначил временного тренера после увольнения Вильфрида Нанси.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Мартин О’Нил. 73-летний специалист ранее возглавлял «Селтик» после отставки Брендана Роджерса в октябре. Кроме того, Мартин работал с клубом с 2000 по 2005 год.
«Селтик» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 38 очков после 20 туров, и отстает от лидирующих «Хартс» на 6 баллов. При Нанси команда проиграла 6 из 8 матчей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Селтика»
