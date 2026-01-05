«Аль-Хилаль» предложил «Барсе» включить Левандовского в сделку по Канселу. Саудовцы готовы платить форварду больше, чем каталонцы (Саша Тавольери)
Левандовски может перейти в «Аль-Хилаль» зимой.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может быть включен в сделку по Жоау Канселу.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб близок к подписанию португальского защитника.
По информации инсайдера Саши Тавольери, саудовцы предложили включить в сделку польского форварда – они хотят арендовать его на полгода.
Если предложение будет принято, «Барселона» сможет сэкономить на зарплате Левандовского, а сам футболист будет зарабатывать в «Аль-Хилале» больше, чем в «блаугране».
Решение о возможном переходе должен принять сам игрок. В данный момент его позиция по этому вопросу неизвестна.
В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 14 матчей и забил 9 голов. Его статистика – здесь.
