«Аль-Хилаль» предложил «Барсе» включить Левандовского в сделку по Канселу. Саудовцы готовы платить форварду больше, чем каталонцы (Саша Тавольери)

Левандовски может перейти в «Аль-Хилаль» зимой.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может быть включен в сделку по Жоау Канселу .

Ранее сообщалось , что каталонский клуб близок к подписанию португальского защитника.

По информации инсайдера Саши Тавольери, саудовцы предложили включить в сделку польского форварда – они хотят арендовать его на полгода.

Если предложение будет принято, «Барселона » сможет сэкономить на зарплате Левандовского, а сам футболист будет зарабатывать в «Аль-Хилале » больше, чем в «блаугране».

Решение о возможном переходе должен принять сам игрок. В данный момент его позиция по этому вопросу неизвестна.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 14 матчей и забил 9 голов. Его статистика – здесь .