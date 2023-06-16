«Наполи» быстро нашел замену Лучано Спаллетти на посту главного тренера. Рулить чемпионами Италии в следующем сезоне будет Руди Гарсия. Не ожидали? Мы тоже.

Новость о назначении Гарсии на официальном сайте «Наполи» заняла всего две строчки. Пока нет понимания о сроках контракта и причине выбора руководством именно этого тренера.

Гарсия томился без работы всего два месяца – в апреле он покинул «Аль-Наср», где пытался выстроить отношения с Криштиану Роналду. Вспоминаем: Гарсия расстался с саудовцами за семь туров до конца чемпионата, это произошло после того, как «Аль-Наср» сыграл 0:0 с клубом «Аль-Фейха» и отстал на три очка от «Аль-Иттихада». Впрочем, увольнение никак не помогло – «Аль-Наср» в следующем туре уступил принципиальному сопернику «Аль-Хилалю» и до конца сезона еще дважды терял очки.

Чемпионскую гонку без Гарсии клуб проиграл, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков. А заодно еще и уступил в полуфинале Кубка.

Конечно, были слухи, что Гарсию уволили после совета Роналду. Сообщалось, что Криш недоволен работой тренера и стилем игры команды: он считал, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и завоевать титул. Вместе Роналду и Гарсия проработали с декабря по апрель.

А что вообще случилось с «Наполи»?

Итальянские медиа писали, что президент Аурелио Де Лаурентис не договорился по контракту с Лучано Спаллетти. Команда узнала об уходе тренера уже после оформления чемпионства и за несколько туров до финиша. В качестве возможных сменщиков мелькали фамилии Рафаэля Бенитеса, Луиса Энрике и Джан Пьеро Гасперини. Но пришел совсем другой тренер.

Покинуть клуб может и спортивный директор Кристиано Джунтоли, при котором собирался чемпионский состав и, прежде всего, переходили Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Джунтоли интересуются «Ювентус», «МЮ» и «Тоттенхэм».

Чемпионская команда распадаться пока не спешит, но потери могут быть и в ней – уже идет охота за Осимхеном, очень вероятно, что уйдет и Ким Мин Чжэ.

В общем, следующий сезон «Наполи» – сплошная загадка.

Гарсия уже работал в Италии: набирал 85 очков с «Ромой», бил ЦСКА и влетал в серии из множества ничьих

Перекатываемся на 10 лет назад: тоже десятые числа июня – Гарсия назначен тренером «Ромы» вместо Аурелио Андреаццоли. За два года этого Гарсия с «Лиллем» выигрывал чемпионат Франции.

• В первом сезоне Гарсии «Рома» фантастически стартовала:10 побед в 10 матчах с умопомрачительной разницей 24:1. Но «Ювентус» тогда почти не отставал – выиграл восемь раз и затаился неподалеку. В следующих шести матчах «Рома» победила лишь однажды и не помог даже весенний рывок из девяти побед подряд.

«Рома» стала бы чемпионом, если бы не сумасшедший «Ювентус» Антонио Конте. Даже такая «Рома» с 85 очками отстала от выигравшего 33 матча из 38 «Юве» на 17 баллов.

По очкам это был рекорд в истории клуба, который через четыре года побил Лучано Спаллетти.

• Второй сезон нужно было совмещать с Лигой чемпионов. Старт вполне удался – 5:1 над ЦСКА, но эта победа осталась единственной. Были и 1:7 дома от «Баварии», и затем третье место. Уж очень непростая группа с «Ман Сити».

В чемпионате «Рома» начала круто – 10 побед в 13 матчах, но в начале 2015 года угодила в странный отрезок с восемью ничьими в девяти играх. К концу марта команда шла второй, но от «Юве» отвалилась на 14 очков. Итог сезона – еще одно второе место.

• А вот третий сезон не задался. Причем «Рома» в ЛЧ умудрилась выйти в плей-офф с шестью очками и 16 пропущенными, Взяли лишь очко в матчах против БАТЭ и получили шесть голов от «Барселоны» (зато в двух играх с «Байером» команды набили аж 13 мячей на двоих – 4:4 и 3:2).

При этом в чемпионате после победы в римском дерби в ноябре «Рома» отставала лишь на очко от лидера, но опять влетела в серию из большого количества ничьих – пяти в семи матчах. Римляне откатились на пятую строчку, да еще и вылетели в Кубке от «Специи». В январе Гарсию и его помощников уволили, хотя они выиграли больше половины матчей за все время – 61 из 118.

Гарсия в Италии был заметен. Его неоднократно удаляли с тренерской скамейки, он говорил, что штрафная площадь на поле «Ювентуса» в длину 17 метров и предлагал открыть магазин со всеми предметами, которые бросали на поле фанаты «Фейеноорда» в Лиге Европы. А еще – ругался со Стефано Пиоли: плюс одна небольшая интрига на матч «Наполи» и «Милана» в будущем сезоне.

«Рому» тогда после него – вот ирония – возглавил Спаллетти.

Во Франции Гарсия здорово засветился в еврокубках: вышел в финал Лиги Европы и выбил «Сити» в плей-офф ЛЧ

Дальше были три сезона в «Марселе», еще два – в «Лионе». По позициям в лиге ничего интересного – не выше четвертого места, хотя в сезоне-2017/18 «Марсель» при нем набрал 77 очков и все равно не попал в тройку.

С еврокубками вышло круче – «Марсель» в том же сезоне промаршировал до решающего матча Лиги Европы. Правда, не без приключений в полуфинале: матч против «Зальцбурга» катился к серии пенальти, но «Марсель» забил с неправильно назначенного Сергеем Карасевым углового – и вышел в финал. А там уже не имел шансов против «Атлетико» – 0:3.

Правда, в следующем сезоне случился кошмар – в группе ЛЕ с «Айнтрахтом», «Лацио» и кипрским «Аполлоном» «Марсель» набрал лишь одно очко.

«Лион» же при нем с восемью очками просочился в плей-офф ЛЧ из группы с «Лейпцигом», «Бенфикой» и «Зенитом», а потом поочередно выбросил из уже пандемийного плей-офф «Ювентус» с Роналду и «Манчестер Сити». Так и добрался до полуфинала – но там случились 0:3 от «Баварии».

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В первом сезоне Гарсии, когда «Рому» остановил лишь безупречный «Ювентус», характеристику Руди выдал Даниэле де Росси:

«Когда я услышал, что «Рома» наняла Гарсию, стал искать информацию в интернете и нашел видео, где он на гитаре играет «Поромпомперо». Я тогда находился в сборной. Позвал Пирло и говорю: «Смотри, кого мы взяли!»

У меня были некоторые сомнения. Казалось, что его пригласили потому, что не договорились с Мадзарри или Аллегри. Думали, это четвертый выбор клуба. Но сейчас я благодарю бога, что мы позвали этого «Поромпомперо». Этот момент может стать поворотной точкой в истории «Ромы».

В Неаполе не будут против, если Джованни Ди Лоренцо через год выскажется так же.

Фото: East News/AFP; Gettyimages.ru/Paolo Bruno, Claudio Villa; globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com