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  4. Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь»

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Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь»
Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: старик тащит дыни на спине.

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, опубликовала ироничный пост о его роли в сборной Португалии по ходу матча с Узбекистаном на ЧМ-2026.

Португальцы одержали победу со счетом 5:0 в матче 2-го тура группового этапа. Роналду сделал дубль в 1-м тайме и был признан лучшим игроком встречи.

«Подождите минутку, я кое-что вам скажу. Я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», – написала Катя Авейру в сторис инстаграма.

Сестра Роналду Элма о его дубле Узбекистану: «Старый, бесполезный, мешает... Где все попугаи? Заткнул их на поле»

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?18208 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Portugal
Катя Авейру
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ахахаха

Комментарии

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В семье явная фиксация на фруктово-ягодной тематике.
ОтветАлександр Суряев
В семье явная фиксация на фруктово-ягодной тематике.
Сладкий клубничный домашний торт приготовленный заботливыми руками сестер для брата Криштиану, самый главный и любимый десерт всей семьи уже на протяжении 20 лет:)) 🍰
Да кто-нибудь скажите уже этой Кате что он только позорит брата...!
ОтветRaul14
Да кто-нибудь скажите уже этой Кате что он только позорит брата...!
Все с согласии брата наверное, или по его приказу :)
Вообще-то Криш больше всего любит клубнику
ОтветGeats
Вообще-то Криш больше всего любит клубнику
Криш любит клубнику как и Ларионов?
Тащит клубнику, малину бананы, причём во рту 🤣
Теперь очередь Джорджины🤣 остальные включая Моргана уже высказались 🤣
Мда уж, семейка! Кринж у них в крови🤣 все как на подбор сельские колхозники. Если их братец такой решала, причём тут сестры, и куда они лезут с негативом на своих сограждан?? А все потому, что их братец плачется в семье про свои личные обиды, что его не повсеместно целуют в одно место, а сестры берут этот тейк и проецируют его поведение.
А почему молчит сестра Леау? Он тоже великому футбольному Узбекистану забил
Одни радуются голам Узбекистану, другие Иордании и Алжиру... Будто бы Бразилию или Германию обыграли в ПО
Не умная девочка
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