Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь»
Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: старик тащит дыни на спине.
Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, опубликовала ироничный пост о его роли в сборной Португалии по ходу матча с Узбекистаном на ЧМ-2026.
Португальцы одержали победу со счетом 5:0 в матче 2-го тура группового этапа. Роналду сделал дубль в 1-м тайме и был признан лучшим игроком встречи.
«Подождите минутку, я кое-что вам скажу. Я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», – написала Катя Авейру в сторис инстаграма.
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Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?18208 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CNN Portugal
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