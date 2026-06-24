Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь»

Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: старик тащит дыни на спине.

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду , опубликовала ироничный пост о его роли в сборной Португалии по ходу матча с Узбекистаном на ЧМ-2026 .

Португальцы одержали победу со счетом 5:0 в матче 2-го тура группового этапа. Роналду сделал дубль в 1-м тайме и был признан лучшим игроком встречи.

«Подождите минутку, я кое-что вам скажу. Я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», – написала Катя Авейру в сторис инстаграма.

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