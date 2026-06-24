«Атлетико» пожалуется на «Барсу» в ФИФА за переговоры с Альваресом: «Они нас не уважают, хотят принизить, но мир знает, что ложь – это их стиль. Как и с Нико, они не готовы к трансферу»

Гендиректор «Атлетико»: пожалуемся в ФИФА на «Барселону».

Гендиректор «Атлетико » Мигель Анхель Хиль заявил, что клуб пожалуется на «Барселону» за переговоры с Хулианом Альваресом .

«Наша обязанность – защищать интересы «Атлетико», поэтому мы собираемся подать в ФИФА жалобу на «Барселону» за переговоры с игроком, имеющим действующий контракт, в защищенный период.

«Барселона» не уважает нас, она думает, что может нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают всему миру свой стиль работы, который их и определяет. Они лгут нам, игроку, СМИ, лгут также своим собственным болельщикам. Они пытаются заставить всех поверить, что могут провести операцию, к которой на самом деле не готовы.

Это не первый раз, когда «Барселона » действует подобным образом, и весь футбольный мир прекрасно это знает. В прошлом году они сделали практически то же самое с Нико Уильямсом и «Атлетиком», – отметил менеджер.