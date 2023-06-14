Развязка Лиги наций: кто играет в полуфиналах, как это влияет на отбор Евро-2024?
Уже сегодня Нидерланды – Хорватия.
Футбол все никак не закончится. Теперь в программе – Лига наций-2022/23, финальная стадия. В розыгрыше остались Нидерланды, Хорватия (первая полуфинальная пара), а также Испания и Италия (вторая).
Мини-турнир между этими командами стартует уже сегодня, в 21:45
Почему именно эти сборные?
Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия – победители групп в Лиге А.
• У голландцев пять побед (в том числе разгром Бельгии 4:1) и только одна ничья – веселые 2:2 с Польшей. На финише группового этапа снова обыграли бельгийцев, хоть и скромнее – 1:0 благодаря голу Вирджила ван Дейка.
• Хорваты начали турнир с ужасных 0:3 от Австрии, шансы на полуфинал Лиги наций резко упали. Но в следующих матчах призеры двух последних ЧМ все исправили: сначала достойные 1:1 с Францией, а потом – четыре победы.
В итоге участник полуфинала определился только в последнем матче группового турнира в Австрии. Хорваты ответили уверенными 3:1, один из мячей у вечного Луки Мадрича. «Мы заслужили победу, – отмечает полузащитник «Реала». – Очень рад, что мы оказались в четверке сильнейших».
Модрич говорит, что уже принял решение по будущему в сборной Хорватии, озвучит его сразу после финиша Лиги наций.
• Испанцы тоже прошли непростой путь. Начали с двух ничьих, потом разогнались двумя победами, но перед последним туром необязательно проиграли Швейцарии (1:2) – первое домашнее поражение с 2018-го.
К последнему туру испанцы подходили при не самых лучших раскладах: был очный матч с Португалией, которой для первого места хватало даже ничьей. Но Испания все-таки побелила, помог гол Альваро Мораты.
• Италия смогла опередить звездных немцев и англичан. Да, без одного провала не обошлось (грустные 2:5 от Германии), но в целом команда Роберто Манчини порадовала. В последних турах победили Англию (1:0) и упертую Венгрию (2:0), которая в итоге осталась второй. Англичане вообще провалились: только 3 очка и четвертое место в группе.
Где пройдут матчи?
В среду первый полуфинал: Нидерланды примут Хорватию. Все четыре игры (третье место тоже разыгрывается) пройдут либо в Роттердаме, либо в Энсхеде.
В четверг второй полуфинал между Испанией и Италией. Они снова встречаются на этой стадии Лиги наций: в октябре 2021-го в финал прошли испанцы, а уже там уступили Франции.
Финал ждем 18 июня на стадионе «Де Кейп» – домашней арене «Фейеноорда». Матч за третье место – в тот же день на стадионе «Твенте» в Энсхеде.
Победа в финальной пульке Лиги наций принесет кубок из стерлингового серебра. Тоже приятно.
Как Лига наций влияет на отбор Евро-2024?
С помощью этого турнира на Евро выйдут сразу три сборные. Они определятся в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут в марте 2024-го.
Всего в стыках участвуют 12 команд – победители в Лигах А, В и С. Если какие-то из них уже выйдут на Евро-2024 через основную квалификацию, их заменят следующие команды из этой же группы.
Это наверняка произойдет, едва ли Нидерланды, Хорватия, Испания или Италия – победители групп Лиги А – вынуждены будут пробиваться через стыки.
В крайнем случае могут быть отобраны команды из Лиги D – если в какой-то группе недостаточно команд, не пробившихся на Евро через главную квалификацию.
Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff, Christian Hofer / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Michael Regan / Staff
В правилах написано, что одна команда, а именно победитель(лучшая из всех двух групп) Лиги Д.
И если после этого будет мало команд для сетки лига А, то будет брать отставшие по сетке лиги Б. Это на текущий момент.
В правилах такой порядок:
Сначала формируется сетка лиги С, затем сетка лиги Б, затем сетка лиги А, где большая вероятность недобора. если недобор, то сначала идет лучшая из Д(Эстония), а затем лучшие из оставшихся всех сборных, а это получается из лиги Б. Именно такой порядок формирования из правил.
Норвегия плохо стартовала, и судя по всему она может по сетке лиги А пойти. Если все лидеры на данный момент в группах выйдут, то так и будет.