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Развязка Лиги наций: кто играет в полуфиналах, как это влияет на отбор Евро-2024?

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Уже сегодня Нидерланды – Хорватия.

Футбол все никак не закончится. Теперь в программе – Лига наций-2022/23, финальная стадия. В розыгрыше остались Нидерланды, Хорватия (первая полуфинальная пара), а также Испания и Италия (вторая).

Мини-турнир между этими командами стартует уже сегодня, в 21:45

Почему именно эти сборные?

Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия – победители групп в Лиге А.

• У голландцев пять побед (в том числе разгром Бельгии 4:1) и только одна ничья – веселые 2:2 с Польшей. На финише группового этапа снова обыграли бельгийцев, хоть и скромнее – 1:0 благодаря голу Вирджила ван Дейка.

• Хорваты начали турнир с ужасных 0:3 от Австрии, шансы на полуфинал Лиги наций резко упали. Но в следующих матчах призеры двух последних ЧМ все исправили: сначала достойные 1:1 с Францией, а потом – четыре победы.

В итоге участник полуфинала определился только в последнем матче группового турнира в Австрии. Хорваты ответили уверенными 3:1, один из мячей у вечного Луки Мадрича. «Мы заслужили победу, – отмечает полузащитник «Реала». – Очень рад, что мы оказались в четверке сильнейших».

Модрич говорит, что уже принял решение по будущему в сборной Хорватии, озвучит его сразу после финиша Лиги наций.

• Испанцы тоже прошли непростой путь. Начали с двух ничьих, потом разогнались двумя победами, но перед последним туром необязательно проиграли Швейцарии (1:2) – первое домашнее поражение с 2018-го.

К последнему туру испанцы подходили при не самых лучших раскладах: был очный матч с Португалией, которой для первого места хватало даже ничьей. Но Испания все-таки побелила, помог гол Альваро Мораты.

• Италия смогла опередить звездных немцев и англичан. Да, без одного провала не обошлось (грустные 2:5 от Германии), но в целом команда Роберто Манчини порадовала. В последних турах победили Англию (1:0) и упертую Венгрию (2:0), которая в итоге осталась второй. Англичане вообще провалились: только 3 очка и четвертое место в группе.

Где пройдут матчи?

В среду первый полуфинал: Нидерланды примут Хорватию. Все четыре игры (третье место тоже разыгрывается) пройдут либо в Роттердаме, либо в Энсхеде.

В четверг второй полуфинал между Испанией и Италией. Они снова встречаются на этой стадии Лиги наций: в октябре 2021-го в финал прошли испанцы, а уже там уступили Франции.

Финал ждем 18 июня на стадионе «Де Кейп» – домашней арене «Фейеноорда». Матч за третье место – в тот же день на стадионе «Твенте» в Энсхеде.

Победа в финальной пульке Лиги наций принесет кубок из стерлингового серебра. Тоже приятно.

Как Лига наций влияет на отбор Евро-2024?

С помощью этого турнира на Евро выйдут сразу три сборные. Они определятся в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут в марте 2024-го.

Всего в стыках участвуют 12 команд – победители в Лигах А, В и С. Если какие-то из них уже выйдут на Евро-2024 через основную квалификацию, их заменят следующие команды из этой же группы.

Это наверняка произойдет, едва ли Нидерланды, Хорватия, Испания или Италия – победители групп Лиги А – вынуждены будут пробиваться через стыки. 

В крайнем случае могут быть отобраны команды из Лиги D – если в какой-то группе недостаточно команд, не пробившихся на Евро через главную квалификацию.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff, Christian Hofer / Stringer, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Michael Regan / Staff

3 комментария

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"В крайнем случае могут быть отобраны команды из Лиги D – если в какой-то группе недостаточно команд, не пробившихся на Евро через главную квалификацию."
В правилах написано, что одна команда, а именно победитель(лучшая из всех двух групп) Лиги Д.
И если после этого будет мало команд для сетки лига А, то будет брать отставшие по сетке лиги Б. Это на текущий момент.
В правилах такой порядок:
Сначала формируется сетка лиги С, затем сетка лиги Б, затем сетка лиги А, где большая вероятность недобора. если недобор, то сначала идет лучшая из Д(Эстония), а затем лучшие из оставшихся всех сборных, а это получается из лиги Б. Именно такой порядок формирования из правил.

Норвегия плохо стартовала, и судя по всему она может по сетке лиги А пойти. Если все лидеры на данный момент в группах выйдут, то так и будет.
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 113k
наверняка эстония будет участвовать в отборе по сетке Лиги А. Будет мега ржачно, если пройдет на евро таким образром.
Если Турция пройдет напрямую, то Люксембург будет участвовать в отборе по сетке Лиги С.
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