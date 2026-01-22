135

«Челси» обыграл «Пафос» – 1:0. Кайседо забил

«Челси» обыграл «Пафос» в матче ЛЧ.

«Челси» минимально обыграл «Пафос» в 7-м туре Лиги чемпионов (1:0).

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче забил Мойсес Кайседо на 78-й минуте.

Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
1 - 0
Пафос
Матч окончен
89’
Драгомир   Михаил
Фернандес
86’
83’
Сема   Ланга
83’
Оршич   Бассуамина
78’
Шуньич
  Кайседо
78’
Гиттенс
73’
Хато   Кукурелья
70’
Гарначо   Гиттенс
70’
Делап   Жоао Педро
70’
65’
Жажа   Кина
65’
Андерсон   Димата
56’
Сема
Джеймс   Эстевао
46’
Йоргенсен   Санчес
46’
2тайм
Перерыв
33’
Оршич
Челси
Йоргенсен, Хато, Бадьяшиль, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Нету, Делап
Запасные: Кукурелья, Ачимпонг, Эменало, Жоао Педро, Эстевао, Чалоба, Гиу, Сантос, Санчес, Уолш, Гиттенс, Джордж
1тайм
Пафос:
Гортер, Пилеас, Шуньич, Люккассен, Жажа, Оршич, Сема, Пепе Родригеш, Драгомир, Бруно Соуза, Андерсон
Запасные: Димата, Кина, Петру, Кальдьераро, Михаил, Давид Луиз, Ланга, Гольдар, Михаил, Бассуамина
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
