«Ливерпуль» разгромил «Марсель» – 3:0. Гакпо и Собослаи забили, Рульи срезал мяч в свои ворота, гол Экитике отменили

«Ливерпуль» победил «Марсель» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Марсель» со счетом 3:0 в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Велодром».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гол Юго Экитике на 23-й минуте отменили из-за офсайда. Доминик Собослаи на 1-й добавленной к первому тайму минуте забил ударом со штрафного, отправив мяч под выпрыгнувшей стенкой. На 72-й вратарь Херонимо Рульи срезал мяч в свои ворота после прострела Джереми Фримпонга. На 92-й отличился Коди Гакпо.

