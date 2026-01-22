  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» разгромил «Марсель» – 3:0. Гакпо и Собослаи забили, Рульи срезал мяч в свои ворота, гол Экитике отменили
20

«Ливерпуль» разгромил «Марсель» – 3:0. Гакпо и Собослаи забили, Рульи срезал мяч в свои ворота, гол Экитике отменили

«Ливерпуль» победил «Марсель» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Марсель» со счетом 3:0 в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Велодром».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гол Юго Экитике на 23-й минуте отменили из-за офсайда. Доминик Собослаи на 1-й добавленной к первому тайму минуте забил ударом со штрафного, отправив мяч под выпрыгнувшей стенкой. На 72-й вратарь Херонимо Рульи срезал мяч в свои ворота после прострела Джереми Фримпонга. На 92-й отличился Коди Гакпо.

Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+2’
  Гакпо
79’
Экитике   Гакпо
79’
Виртц   Джонс
72’
  Рульи
Кондогбиа   Надир
68’
Траоре   Пайшао
68’
Гуири   Обамеянг
67’
Павар
48’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Собослаи
Марсель
Рульи, Мурильо, Медина, Балерди, Павар, Траоре, Кондогбиа, Хейбьерг, Веа, Гуири, Гринвуд
Запасные: Бакола, Вермерен, Ммади, Надир, ван Нек, Иган-Райли, О`Райли, Обамеянг, Пайшао, Гомес, де Ланге, Дубаль
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Экитике, Салах
Запасные: Мамардашвили, Кьеза, Вудмен, Эндо, Джонс, Ньони, Робертсон, Гакпо, Нгумоа
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15978 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
онлайны
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМарсель
logoЛиверпуль
logoЮго Экитике
logoДоминик Собослаи
logoДжереми Фримпонг
logoХеронимо Рульи
logoКоди Гакпо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
17 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
50 минут назад
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
13 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
32 минуты назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39