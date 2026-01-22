«Барселона» обыграла «Славию» – 4:2! Фермин сделал дубль, Левандовски забил в свои и чужие, у Рэшфорда ассист

«Славия» уступила «Барселоне».

«Барселона» обыграла «Славию» (4:2) в гостях в 7-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил в Праге.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Васил Кушей открыл счет на 10-й минуте. Фермин Лопес на 34-й сравнял счет. На 42-й он сделал дубль. Роберт Левандовски на 44-й срезал мяч в свои ворота, а на 71-й забил в свои. Дани Ольмо отличился на 63-й, через две минуты после выхода на замену.

