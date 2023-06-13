11 комментариев

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💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!

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Скучали?

На ночь грянуло что-то масштабное: Килиан Мбаппе сообщил «ПСЖ» о нежелании продлевать контракт. Клуб готов к продаже.

Сериал возвращается.

Что там опять?!

L’Equipe: в понедельник Килиан отправил клубу официальное письмо, заявив, что ни при каких условиях не будет продлевать мегаконтракт, подписанный год назад. Он действует до 2024-го, но содержит опцию продления еще на один сезон – до 2025 года.

Именно от этой опции Мбаппе категорически отказывается.

«ПСЖ» это развитие событий не устраивает. Если Мбаппе не соглашается, клуб попытается продать его этим летом, чтобы через год не отпускать бесплатно. Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию.

• Руководство «ПСЖ» вообще застигнуто врасплох, о письме узнали от французских журналистов. Новостное агентство сообщило парижанам, что его сотрудники получили копию еще до того, как письмо пришло в клуб. 

• Le Parisien пишет, что внутри «ПСЖ» уверены: Мбаппе сознательно нанес им «удар в спину».

• New York Times идет еще дальше: Килиан намерен форсировать трансфер в «Реал».

• The Telegraph сообщает, что Мбаппе выставлен на продажу.

• По информации OKDiario, Мбаппе готовы продать за 180 млн евро, после чего «ПСЖ» пойдет за Харри Кейном – за него отдадут до 120 млн.

«Реал» хочет Мбаппе даже несмотря на прошлогоднее?

Определенно.

По информации Marca, мадридцы внимательно следят за происходящим в Париже.

• Надежный по «Мадриду» инсайдер Рамон Альварес Де Мон дополняет, что Перес готовился к такому развитию событий. Когда «Реал» отпускал Бензема, то понимал, что сделка возможна – и финансово подготовился к покупке Мбаппе.

• Инсайдер Хорхе Калабрес уверяет, что у Флорентино готовы 400 млн евро. Журналист Санти Уна даже добавляет, что «Мадрид» пойдет в наступление по Килиану Мбаппе в ближайшие недели.

• Калабрес не останавливается и сыплет инсайдам: Кейн был ширмой, Калабрес, план «Реала» на это лето – Мбаппе и Кай Хаверц, плюс Альфонсо Дэвис по возможности.

Зеваем или идем за попкорном?

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein / Staff, Angel Martinez / Stringer; globallookpress.com/Gao Jing/XinHua

11 комментариев

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JENNINGS
ЧМ-2022 в Катаре закончился, спасибо, теперь расформировывают то, что и было создано для рекламной акции Мундиаля. Скучать не будем!
+7
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Гамарджоба Генацвале
В Аль-Наср к кумиру Роналду. Разница небольшая, играл за катарский клуб, будет за саудовский.
+3
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Товарищ Наркотик
Мбаппе хочет в Реал, Реал хочет купить Мбаппе. Никто другой за него столько денег не отвалит (кроме МЮ мб). Париж вряд ли будет его на поводке держать год, чтобы бесплатно отпустить.
Пойдут на компромисс с Пересом и продадут за 150-200 лямов
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max mystique
О второй сезон нашего любимого сериала начался)
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Иван Баланар
Мбаппе и Дэвис - звучит как сказка, но верим!)
Два ТОПаря на сверхзвуковых скоростях.
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Ray_F
Ну…деньги которые мог получить Мбаппе как бонус за подписание контракта год назад от Реала, пойдут уже как плата за трансфер ПСЖ. Что тут что там, какая разница кому платить в итоге Реалу, главное результат, Перез всю жизнь так и действовал.
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