21 комментарий

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Как предлагают поменять Fan ID: нужен только на топ-матчах, полная отмена для детей и оформление как в каршеринге

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Пересказываем пакет поправок.

Примерно месяц назад Владимир Путин поручил упростить правила Fan ID (прежде всего – для детей, пенсионеров и инвалидов). Ответственными за документы он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлану Чупшеву. 

К концу апреля готовы два проекта смягчения. Первое – чисто правительственное (его разбирал Денис Пузырев, основные положения напомним в конце этого текста). Второе – от АСИ, до 20 апреля содержание рекомендаций этой некоммерческой организации никто не знал, с его содержанием ознакомился «Чемпионат»

Пакет поправок АСИ: Fan ID только на топ-матчах, отмена для детей, максимум 30 минут на выдачу и механизм как в банке/каршеринге

Первое, что нужно понимать: о полной отмене Fan ID речи не идет. Помощник президента РФ Игорь Левитин две недели назад повторил: «Нет никаких изменений, решение принято». Но возможны частичные изменения.

АСИ предлагает: 

Сделать Fan ID обязательным только на матчах повышенной категории опасности. Это дерби вроде «Спартак» – ЦСКА или большие игры типа «Зенит» – «Спартак» – где ожидается высокая посещаемость, а у болельщиков команд напряженные отношения. Фактически этот пункт выводит из-под правил Fan ID большую часть матчей сезона. Предложение по нынешним временам радикальное. 

• Поменять механику работы всех структур в случае отказов. Cейчас отказать могут даже при «намерении совершить противоправные деяния», но критерии этого намерения не поясняются и не обосновываются. Теперь в документе предлагается написать, что список причин для отказа «определяется уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

Согласно проекту АСИ, операторы информационной системы должны объяснять причины отказа. При этом болельщикам предлагается разрешить обжаловать отказ в досудебном порядке (сейчас можно только через суд, а это очень долго и сложно). Также при приостановке действия карты болельщика в АСИ предлагают компенсировать затраты на покупку билета или абонемента.

Полностью отменить карту болельщиков для детей до 14 лет, а также для участников матчей: спортсменов, тренеров и административного персонала.

• Ускорить все проверки и выдавать Fan ID в течение максимум 30 минут. И расширить список мест, где можно подать заявления – добавить в него Почту России, Социальный фонд и прочие структуры, подключенные к системе электронного правительства.

Внедрить механизм удаленной идентификации – как в приложениях банков и каршерингов. Сейчас надо либо ходить в МФЦ, либо использовать чип в загранпаспорте нового поколения.

Сделать так, чтобы болельщикам не приходилось на разных турникетах сканировать разные коды – сейчас приходится показывать и Fan ID, и билет. АСИ предлагает наладить обмен данными между билетными системами клубов и личным кабинетом на Госуслугах – и тогда на стадионе будет достаточно Fan ID.

Что такое АСИ? Это влиятельная структура? 

АСИ (еще раз расшифруем: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) – некоммерческая организация, созданная в 2011 году по поручению Владимира Путина, тогда еще премьер-министра. 

Главной задачей АСИ называли улучшение инвестиционного климата в России и продвижение проектов в экономической и социальных сферах.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева

У АСИ есть наблюдательный совет, в него входят: Владимир Путин, первый вице-премьер Андрей Белоусов (председатель совета директоров РЖД), губернатор Тульской области и патрон «Арсенала» Алексей Дюмин, помощник Путина и руководитель ЦСКА Максим Орешкин, председатель ВЭБ.РФ (владельца ЦСКА) Игорь Шувалов и другие близкие к власти люди вроде босса Сбера Германа Грефа.

7 апреля представители АСИ провели закрытую встречу с лидерами фанатских движений – организацию представляла генеральный директор Светлана Чупшева. «Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – рассказывала она.

Напомните: что предложило Минцифры?

Ранее Минцифры разработало свой проект поправок и предоставило его правительству. Коротко:

• Для детей до 14 лет оформить паспорт болельщика можно полностью дистанционно (без МФЦ), если у родителя/опекуна уже есть Fan ID. 

• Инвалиды I, II и III групп, а также дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет с ограничениями самостоятельного передвижения любой степени выраженности могут оформить Fan ID без МФЦ. За них все могут сделать организации, уполномоченные министерством спорта на специальную подачу групповых заявок.

• Для инвалидов (все из пункта 2) и пенсионеров могут оборудовать отдельные окна или кабинеты – для приоритетного обслуживания.

Подробнее – тут

Когда ждать поправок? 

Формальное решение – в мае. 

Фактическое вступление в силу – с нового сезона РПЛ.

Какие именно поправки вступят в силу – решать Михаилу Мишустину и Владимиру Путину.

Что правительство меняет в Fan ID для детей и инвалидов? Разбор трех пунктов

Fan ID и трибуны: антирекорды «Динамо» и «Факела», рекорды «Ростова» и «Урала», грусть на «Торпедо» – «Спартак»

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель, Алексей Филиппов, Алексей Куденко

21 комментарий

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Спартак на месте
Послабления ценой нашей безопасности???
+37
0
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teto
Как уже надоело обсасывание упрощения процедуры получения ФанИД. Дело не в том насколько его просто получить, а в том насколько просто, отдав своё право посещать футбол должностным лицам, потом это право по потерять по прихоти этих должносных лиц. Легко дать надеть себе ошейник, он потом ты невольно попадаешь под влияния того, кто за этот ошейник будет одёргивать. Чиновникам всё ещё сказано упирать на упрощение процедуры получения, хотя все это уже давно раскусили. ФанИД превратился в этакие кольца всевластия, которые Саурон бесплатно раздавал всем, кто их хотел получить, по упрощённой процедуре, но только потом они превращались в послушных исполнителей его воли.
+23
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YOKODZUMA
Ответ Андрей Максимкин
во-во, пришел на стадион, а рядом с тобой банда 12 летних хулиганов, которых даже органы не проверили предварительно. страшно представить, вдруг они будут матом ругаться или у них будет шарф любимого клуба, им ведь и задушить можно
А болельщики Ростова? Вы представляете КАКИЕ цвета у них на шарфах?
+12
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Николай Платонов
Лучше бы на хоккее еще ввели. Гробить спорт так весь сразу.
+10
-2
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tyuiop tyuiop
Ответ Goldstream
Если правда, по нынешним временам это Оттепель.
это постепенное введение тех же законов
+7
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Андрей Максимкин
Ответ Спартак на месте
Послабления ценой нашей безопасности???
во-во, пришел на стадион, а рядом с тобой банда 12 летних хулиганов, которых даже органы не проверили предварительно. страшно представить, вдруг они будут матом ругаться или у них будет шарф любимого клуба, им ведь и задушить можно
+6
0
+6
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Sinjak13
Ответ Кирилл Голивец
Как пел предок Александра Соболева, надежда - самообман, но это всё, что у нас есть...
она ходит по рукам, продавая свою честь...
+5
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гилберт
Плохая попытка, но да.
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Кирилл Голивец
Как пел предок Александра Соболева, надежда - самообман, но это всё, что у нас есть...
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Goldstream
Если правда, по нынешним временам это Оттепель.
+5
-2
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88x22
Вот же вцепился дед в этот фанайди как в стол. Отпусти уже, скоро к праотцам пойдет наш футбол, а он все стол да трон держит.
+7
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Evgeny Kolesnik
Ответ Михаил
Оформление как в каршеринге? А что делать тем, кто уже отстоял очередь в МФЦ? Что делать бюджетнику, которого заставили?
Делать то, что эти категории делают всегда- поесть г. На.
+2
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Gleboff
Ответ Николай Платонов
Лучше бы на хоккее еще ввели. Гробить спорт так весь сразу.
Давай ка не надо таких предложений!!!
+2
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Сим Сим
Чинуши, поняв что лоханулись по полной, пытаются сделать хорошую мину. Россияне в тысячный раз поняли : у власти у нас незнайки всех мастей, оторванные от народа.
+2
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Kappa Pride
Ответ YOKODZUMA
А кто у него предок?
дельфин)
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YOKODZUMA
Ответ Кирилл Голивец
Как пел предок Александра Соболева, надежда - самообман, но это всё, что у нас есть...
А кто у него предок?
+1
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maxoc
Не надоело дергать эту тему туда-сюда. Мусолят и мусолят свои косяки.
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uchiyamada
>>Первое, что нужно понимать: о полной отмене Fan ID речи не идет.

и последнее тоже.
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MrEkolog
посмотрел на картинку и подумал, причём тут венгры? А это Локо). Нагородили с уйди конечно.(
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