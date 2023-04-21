21 комментарий

Пересказываем пакет поправок.

Примерно месяц назад Владимир Путин поручил упростить правила Fan ID (прежде всего – для детей, пенсионеров и инвалидов). Ответственными за документы он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлану Чупшеву.

К концу апреля готовы два проекта смягчения. Первое – чисто правительственное (его разбирал Денис Пузырев, основные положения напомним в конце этого текста). Второе – от АСИ, до 20 апреля содержание рекомендаций этой некоммерческой организации никто не знал, с его содержанием ознакомился «Чемпионат».

Пакет поправок АСИ: Fan ID только на топ-матчах, отмена для детей, максимум 30 минут на выдачу и механизм как в банке/каршеринге

Первое, что нужно понимать: о полной отмене Fan ID речи не идет . Помощник президента РФ Игорь Левитин две недели назад повторил: «Нет никаких изменений, решение принято». Но возможны частичные изменения.

АСИ предлагает:

• С делать Fan ID обязательным только на матчах повышенной категории опасности. Это дерби вроде «Спартак» – ЦСКА или большие игры типа «Зенит» – «Спартак» – где ожидается высокая посещаемость, а у болельщиков команд напряженные отношения. Фактически этот пункт выводит из-под правил Fan ID большую часть матчей сезона. Предложение по нынешним временам радикальное.

• Поменять механику работы всех структур в случае отказов. Cейчас отказать могут даже при «намерении совершить противоправные деяния», но критерии этого намерения не поясняются и не обосновываются. Теперь в документе предлагается написать, что список причин для отказа «определяется уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

Согласно проекту АСИ, операторы информационной системы должны объяснять причины отказа. При этом болельщикам предлагается разрешить обжаловать отказ в досудебном порядке (сейчас можно только через суд, а это очень долго и сложно) . Также при приостановке действия карты болельщика в АСИ предлагают компенсировать затраты на покупку билета или абонемента.

• Полностью отменить карту болельщиков для детей до 14 лет , а также для участников матчей: спортсменов, тренеров и административного персонала.

• Ускорить все проверки и выдавать Fan ID в течение максимум 30 минут . И расширить список мест, где можно подать заявления – добавить в него Почту России, Социальный фонд и прочие структуры, подключенные к системе электронного правительства.

• Внедрить механизм удаленной идентификации – как в приложениях банков и каршерингов . Сейчас надо либо ходить в МФЦ, либо использовать чип в загранпаспорте нового поколения.

• Сделать так, чтобы болельщикам не приходилось на разных турникетах сканировать разные коды – сейчас приходится показывать и Fan ID, и билет. АСИ предлагает наладить обмен данными между билетными системами клубов и личным кабинетом на Госуслугах – и тогда на стадионе будет достаточно Fan ID.

Что такое АСИ? Это влиятельная структура?

АСИ (еще раз расшифруем: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) – некоммерческая организация, созданная в 2011 году по поручению Владимира Путина, тогда еще премьер-министра.

Главной задачей АСИ называли улучшение инвестиционного климата в России и продвижение проектов в экономической и социальных сферах.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева

У АСИ есть наблюдательный совет, в него входят: Владимир Путин, первый вице-премьер Андрей Белоусов (председатель совета директоров РЖД), губернатор Тульской области и патрон «Арсенала» Алексей Дюмин, помощник Путина и руководитель ЦСКА Максим Орешкин, председатель ВЭБ.РФ (владельца ЦСКА) Игорь Шувалов и другие близкие к власти люди вроде босса Сбера Германа Грефа.

7 апреля представители АСИ провели закрытую встречу с лидерами фанатских движений – организацию представляла генеральный директор Светлана Чупшева. «Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», – рассказывала она.

Напомните: что предложило Минцифры?

Ранее Минцифры разработало свой проект поправок и предоставило его правительству. Коротко:

• Для детей до 14 лет оформить паспорт болельщика можно полностью дистанционно (без МФЦ), если у родителя/опекуна уже есть Fan ID.

• Инвалиды I, II и III групп, а также дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет с ограничениями самостоятельного передвижения любой степени выраженности могут оформить Fan ID без МФЦ. За них все могут сделать организации, уполномоченные министерством спорта на специальную подачу групповых заявок.

• Для инвалидов (все из пункта 2) и пенсионеров могут оборудовать отдельные окна или кабинеты – для приоритетного обслуживания.

Подробнее – тут.

Когда ждать поправок?

Формальное решение – в мае.

Фактическое вступление в силу – с нового сезона РПЛ.

Какие именно поправки вступят в силу – решать Михаилу Мишустину и Владимиру Путину.

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель, Алексей Филиппов, Алексей Куденко