Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную

Один из самых спорных моментов вечера Лиги Европы – падение форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда по втором тайме матча с «Барселоной».

На 64-й минуте гости были близки к третьему голу – Бруну Фернандеш четким пасом запустил в забег одного из самых опасных игроков этого вечера.

Защитник «Барсы» Жюль Кунде был единственным, кто мог остановить Рэшфорда.

И он выбил мяч, но после контакта с соперником.

Маурицио Мариани и ВАР Массимилиано Иррати (который считается топ-судьей) промолчали.

Эрик Тен Хаг был так зол, что получил желтую карточку за атаку на судей.

И не успокоился после финального свистка.

«Судья оказал огромное влияние на игру, – сказал тренер после матча. – Это был явный фол и красная карточка, потому что Рэшфорд был один на один с вратарем. Судья не может допускать такие ошибки».

Тен Хага можно понять

Объясняет бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев.

«При беглом просмотре ощущение, что Рэшфорд подставился. Но! Важно: футболист идет к мячу, контакта с соперником не инициирует, успевает поставить ногу на газон, а не ставит шлагбаум. Поговорил с коллегами: общее решение – штрафной и красная за лишение».

Возможно, рефери дважды ошибся и в пользу «МЮ»

К судье Мариани могут быть вопросы и у каталонцев.

• На 38-й минуте Аарон Уан-Биссака вот так прыгнул на Жорди Альбу в своей штрафной.

«Да, защитник касается мяча (очень легко), но грубо играет против Альбы. Шипами в стопу. И посмотрите на другую ногу – она идет практически на слом. В динамике с поля момент должен был выглядеть как железобетон».

Пенальти и желтая карточка за грубую игру.

• На 85-й минуте Фред вот так сыграл в штрафной.

«Я считаю, что пенальти очевидный, – сказал после игры Хави. – После матча подошел к судье и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти».

Комментарий Анатолия Синяева: «Конечно, это неестественное положение руки, которая увеличивает площадь тела. Пенальти. Связь с ВАР вообще была? Три момента, в которые, скорее всего, вмешались бы многие арбитры».

Фото: REUTERS/Albert Gea