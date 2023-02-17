Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную
Один из самых спорных моментов вечера Лиги Европы – падение форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда по втором тайме матча с «Барселоной».
На 64-й минуте гости были близки к третьему голу – Бруну Фернандеш четким пасом запустил в забег одного из самых опасных игроков этого вечера.
Защитник «Барсы» Жюль Кунде был единственным, кто мог остановить Рэшфорда.
И он выбил мяч, но после контакта с соперником.
Маурицио Мариани и ВАР Массимилиано Иррати (который считается топ-судьей) промолчали.
Эрик Тен Хаг был так зол, что получил желтую карточку за атаку на судей.
И не успокоился после финального свистка.
«Судья оказал огромное влияние на игру, – сказал тренер после матча. – Это был явный фол и красная карточка, потому что Рэшфорд был один на один с вратарем. Судья не может допускать такие ошибки».
Тен Хага можно понять
Объясняет бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев.
«При беглом просмотре ощущение, что Рэшфорд подставился. Но! Важно: футболист идет к мячу, контакта с соперником не инициирует, успевает поставить ногу на газон, а не ставит шлагбаум. Поговорил с коллегами: общее решение – штрафной и красная за лишение».
Возможно, рефери дважды ошибся и в пользу «МЮ»
К судье Мариани могут быть вопросы и у каталонцев.
• На 38-й минуте Аарон Уан-Биссака вот так прыгнул на Жорди Альбу в своей штрафной.
«Да, защитник касается мяча (очень легко), но грубо играет против Альбы. Шипами в стопу. И посмотрите на другую ногу – она идет практически на слом. В динамике с поля момент должен был выглядеть как железобетон».
Пенальти и желтая карточка за грубую игру.
• На 85-й минуте Фред вот так сыграл в штрафной.
«Я считаю, что пенальти очевидный, – сказал после игры Хави. – После матча подошел к судье и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти».
Комментарий Анатолия Синяева: «Конечно, это неестественное положение руки, которая увеличивает площадь тела. Пенальти. Связь с ВАР вообще была? Три момента, в которые, скорее всего, вмешались бы многие арбитры».
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессиэ (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).
Фото: REUTERS/Albert Gea
У Каталонянов игра явно буксует,давно не видел такой слабой игры у них
А где контакт Кунде в эпизоде с решфордом? Очень сомнительные претензии тен хага. Судья с самого начало игры успел приучит мю , что каждое их падение это фол, и вот результат. А хаг то молчит про руки Фреда?