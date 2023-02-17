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Ооочень спорное судейство матча «Барса» и «МЮ». Возможно, реф пропустил два пенальти и одну красную

Массимилиано Иррати
Жюль Кунде Жюль Кунде
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Один из самых спорных моментов вечера Лиги Европы – падение форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда по втором тайме матча с «Барселоной».

На 64-й минуте гости были близки к третьему голу – Бруну Фернандеш четким пасом запустил в забег одного из самых опасных игроков этого вечера.

Защитник «Барсы» Жюль Кунде был единственным, кто мог остановить Рэшфорда.

И он выбил мяч, но после контакта с соперником.

Маурицио Мариани и ВАР Массимилиано Иррати (который считается топ-судьей) промолчали.

Эрик Тен Хаг был так зол, что получил желтую карточку за атаку на судей.

И не успокоился после финального свистка.

«Судья оказал огромное влияние на игру, – сказал тренер после матча. – Это был явный фол и красная карточка, потому что Рэшфорд был один на один с вратарем. Судья не может допускать такие ошибки».

Тен Хага можно понять

Объясняет бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев.

«При беглом просмотре ощущение, что Рэшфорд подставился. Но! Важно: футболист идет к мячу, контакта с соперником не инициирует, успевает поставить ногу на газон, а не ставит шлагбаум. Поговорил с коллегами: общее решение – штрафной и красная за лишение».

Возможно, рефери дважды ошибся и в пользу «МЮ»

К судье Мариани могут быть вопросы и у каталонцев.

• На 38-й минуте Аарон Уан-Биссака вот так прыгнул на Жорди Альбу в своей штрафной.

«Да, защитник касается мяча (очень легко), но грубо играет против Альбы. Шипами в стопу. И посмотрите на другую ногу – она идет практически на слом. В динамике с поля момент должен был выглядеть как железобетон».

Пенальти и желтая карточка за грубую игру.

• На 85-й минуте Фред вот так сыграл в штрафной.

«Я считаю, что пенальти очевидный, – сказал после игры Хави. – После матча подошел к судье и сказал о том, что это явный пенальти. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит. Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти».

Комментарий Анатолия Синяева: «Конечно, это неестественное положение руки, которая увеличивает площадь тела. Пенальти. Связь с ВАР вообще была? Три момента, в которые, скорее всего, вмешались бы многие арбитры».

Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
16 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Алонсо, 1:1 – 52 Рэшфорд, 1:2 – 59, автогол Кунде, 2:2 – 76 Рафинья.
Барселонатер Стеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессиэ (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).
Предупреждения:
Альба (30), Варан (43), Каземиро (65), Маласиа (72), Гави (73).

Фото: REUTERS/Albert Gea

84 комментария

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Samurai TM
Классная игра! Больше понравился игра Тенхаговских.
У Каталонянов игра явно буксует,давно не видел такой слабой игры у них
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Рафаэль Субханкулов
Ответ Дон Трестино
А с каких пор автор канала "Але, рэф", который не судил ни одного матча на сколь-нибудь значимом уровне стал чуть ли не главным экспертом по судейству на Спортсе? Можно мнения более авторитетных судей почитать? Особенно про момент с Альбой, где Биссака четко играет в мяч, а не "шипами в стопу".
они коснулись практически одновременно, но бисака был в подкате сзади и нанес повреждения
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Ramin Mamedov
насчет фола на Альбе вообще смешно - только вчера в ворота Сити поставили пенальти, когда игрок пробил и вратарь по инерции сбил игрока, который бил по мячу и поставили пенальти) сегодня в точно такой же ситуации не поставили.. просто уже бесит, когда все судьи научаться одинаково судить матчи
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Дон Трестино
Ответ VladCory
да этот деятель всех заколебал в телеге уже. бубнов будущий
Да у себя в телеге он может писать что угодно, это его право. Я не понимаю, почему Спортс это выдает за серьезную аналитику. Неужели так сложно позвонить паре-тройке известных судей и спросить их мнение, а потом написать статью? А тут лишь бы вбросить и срач в комментариях устроить. Не надо так, Sports.ru)
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Demn213
Очень жаль, такой крутой матч получился, а в итоге все обсуждают только судейство...
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Ольга Иванова
Все фигня, судья в матче Ювентус - Нант заплюнул всех!
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Spail
Ответ Wasilij Petrow
Судейство швах, но момент с Биссакой вовсе не очевидный; даже Хави вменил судьям только неназначенный пенальти в конце.
У Биссаки очевиднейшая чистая игра в мяч
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Nickolay Lyskov
Ответ Адепт Суперлиги
Зато реф получил щедрые чаевые от Кеферина и его островных хозяев
Хозяева Кеферина владеют французским клубом с легендой Барселоны в составе, и небольшой компанией, чья реклама много лет украшает форму, внезапно, той же Барселоны.
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Владимир Самойлов
Ответ Рома Голованов
мне вот интересно, что мог сделать кунде, когда Редфорд берет и изменяет траекторию бега и врезается в него? причем реально, это уже реально задолбали. кунде бежал за ним, а контакт инициировал сам решфорд. почему всегда здесь идёт игра в пользу атакующего? ну ладно это, там и пенальти то не было, контакт до штрафной, да и красная спорно, ещё один игрок барсы рядом, а вот где пенальти в ворота мю? ни на Альбе не было, хоть и очень спорный, так как фол после удара (хотя жёлтая или даже красная железобетонно!), ни рука Фреда, которая бл... чуть ли на 90 градусов была выпечка? где они? но все будут говорить про фол на решфорде, который он же и инициировал! но не важно, сама игра была равной! если бы у барсы все были бы здоровы, уверен, игра бы пошла в пользу барсы! а так мю красавиц, играли очень классно, хоть в конце и сильно просели и чуть 3 не пропустили. видна рука Тен хага. нас ждёт очень крутой матч на Олд Траффорд!!!
Странный ты !))) у МЮ больше травмированных игроков и дисквалификации два основных !))) Барса играла позорно постояно ныли и ныряли , да как и весь испанский футбол, не смотрю и тебе не советую смотреть лигу симулянтов
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Nickolay Lyskov
Ответ Рома Голованов
мне вот интересно, что мог сделать кунде, когда Редфорд берет и изменяет траекторию бега и врезается в него? причем реально, это уже реально задолбали. кунде бежал за ним, а контакт инициировал сам решфорд. почему всегда здесь идёт игра в пользу атакующего? ну ладно это, там и пенальти то не было, контакт до штрафной, да и красная спорно, ещё один игрок барсы рядом, а вот где пенальти в ворота мю? ни на Альбе не было, хоть и очень спорный, так как фол после удара (хотя жёлтая или даже красная железобетонно!), ни рука Фреда, которая бл... чуть ли на 90 градусов была выпечка? где они? но все будут говорить про фол на решфорде, который он же и инициировал! но не важно, сама игра была равной! если бы у барсы все были бы здоровы, уверен, игра бы пошла в пользу барсы! а так мю красавиц, играли очень классно, хоть в конце и сильно просели и чуть 3 не пропустили. видна рука Тен хага. нас ждёт очень крутой матч на Олд Траффорд!!!
"мне вот интересно, что мог сделать кунде, когда Редфорд берет и изменяет траекторию бега и врезается в него" - то ли дело Фред, у которого была уйма вариантов, когда ему в упор бьют мячом в руку, которую он убирает, правда?
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Владимир Самойлов
Ответ Никита Осипиньо
2:1 Пенальти - рука Фреда и пенальти на Альбе. Ну и красная без пенки так как было ДО штрафной - фол на рэшфорде)
Альба симулянт и всё это знают и фола не было точно , да и по воротам он ударил !!)
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ЮАГ
Да что вы хотите? Судьи уровня Лиги Европы...(
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бек саидов
Ответ Mr Azimof
Ахаха, хорошо что Кунде не перешёл в Челси
За то там кукарелья за 80. Кунде должен был играть на фланге, это ошибка Хави.
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Владимир Самойлов
Ответ Рома Голованов
в каком месте он в мяч играет? Альба сделал удар, а мяч только коснулся ноги бисааки. сам он в мяч не играет! а вот то, что он опасно в Альбу врезался, вот это точно карточка, вплоть до красной! он его на слом брал, причем сзади.
Не мели ерунду а посмотри внимательно
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Barca
Ответ Ринат Толеков
Я читал, за опасную игру пенальти не ставят, Уан Биссака вначале играл в мяч, подкат чистый, что до красной то она железная, пенальти там и не пахнет
Я про момент с Фредом
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ПРОСТА ТАК!
Ответ 1Umar Abdurahmanov
Так то можно было и Каземиро показывать красную. ВАР может посмотреть на предмет второй жёлтой карточки
Лол, так-то у Каземиро и первой жёлтой не должно было быть, чтобы его мифическую вторую жёлтую и уж тем более красную карточку обсуждать
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Nickolay Lyskov
Ответ pq
по-моему это просто иллюстрация к ситуации "игра рукой". первый раз вижу, чтобы такое в эпоху вара не ставили
На фото - да. В динамике - удар с близкого расстояния в руку, которую Фред убирал.
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бек саидов
И это называется рука ближе к телу? 🤣Ну это уже ни в какие ворота.
А где контакт Кунде в эпизоде с решфордом? Очень сомнительные претензии тен хага. Судья с самого начало игры успел приучит мю , что каждое их падение это фол, и вот результат. А хаг то молчит про руки Фреда?
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Ринат Толеков
Ответ Barca
Ты новость читал? Или до момента с Решфордом решил прочитать, а дальше не читать
Я читал, за опасную игру пенальти не ставят, Уан Биссака вначале играл в мяч, подкат чистый, что до красной то она железная, пенальти там и не пахнет
0
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Владимир Самойлов
Ответ EminenceGrise
Там еще на 85-й минуте примерно был еще 1 крайне спорный эпизод. Каземиро, будучи уже с желтой карточкой откровенно сфолил в 25-ти метрах от своих ворот. И этот момент кстати был через 2 минуты после второго эпизода с потенциальным пенальти. Поэтому Хави обращался к судье и показывал два пальца ему. Потому что два крайне спорных решения за две минуты в пользу одной команды. А потенциальное отсутствие Каземиро в ответке - это не шутки.
А мне Барселона вообще не понравилась , постоянные нырки ( особенно гави и альба) , постоянное нытьё и обращения к судье !!))) испанская лига вообще позорная своими симуляциями
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Bob Ganiev
зачем нужен вар если его не смотреть?
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ПРОСТА ТАК!
Ответ Рома Голованов
в каком месте он в мяч играет? Альба сделал удар, а мяч только коснулся ноги бисааки. сам он в мяч не играет! а вот то, что он опасно в Альбу врезался, вот это точно карточка, вплоть до красной! он его на слом брал, причем сзади.
В месте где его нога идёт в мяч, что за туп*рылый вопрос?
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KennyN
Ответ El Fenomeno 9️⃣
И что, платить теперь не будете ему?😂
Немного вам юмор малолетних: мама твоя будет платить (с)
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Barca
Ответ atomio
Это была ирония)
Надеюсь)
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atomio
Ответ Barca
Ты новость читал? Или до момента с Решфордом решил прочитать, а дальше не читать
Это была ирония)
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