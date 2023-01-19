Премьер-министр Эстонии против встречи футболистов с Карпиным. А ведь он крепко связан с родиной – от промо интеграции в ЕС до выборов

Карпин – эстонец уже в третьем поколении.

Ужин главного тренера сборной России Валерия Карпина с эстонскими футболистами обсуждается до сих пор, хотя он состоялся 4 января. Про заявления болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla вы уже слышали, теперь высказалась Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Все же речь идет о главном тренере. Для меня было, наоборот, странно, что они о политике не говорили, что об этом не заходил разговор, как будто ничего такого вообще не происходит. Как можно обойти это, как можно сделать вид, что ничего не случилось? И давайте будем дальше жить так же, как раньше? Ведь так же нельзя!

Спорт – элемент мягкой силы, которую Россия использует для наращивания власти. Это немного другая история, отличающаяся от той, когда у вас с другом расхождение во взглядах. Очевидно, что речь идет о главе футбольной сборной и о человеке, который поддерживал Путина.

И, с другой стороны, речь идет об эстонской сборной. По-моему, это не просто история о друзьях, которые в каком-то баре вместе пьют пиво», – заявила Кая Каллас.

Правда, публичной поддержки лидера РФ со стороны Карпина не было. Что-то похожее было в 2014-м в интервью испанскому Última Hora Radio: «Если честно, то на самом деле я не очень разбираюсь в политике. Есть вещи, которые мне не нравятся в правлении Путина, но скорее я его поддерживаю. Когда он только пришел к власти, Россия явно нуждалась в таком сильном и смелом лидере. Он отлично отстаивает интересы России во всем мире. Россиянам он нравится, но, конечно, не всем».

Карпин – эстонец уже в третьем поколении. Там он родился, начал играть в футбол и получил первые медали

Главный тренер сборной России рассказывал, что его дедушка Николай родился и жил в Эстонии до 1939 года. «Можно сказать, я унаследовал гражданство», – добавлял Карпин.

Осенью 2014-го Валерий дал больше подробностей: «Мои дедушка и бабушка по отцовской линии до Второй мировой войны жили в Нарве, хотя они были русскими. Мой отец родился в Эстонии, но он не знал ни слова по-эстонски. Моя мама из Сибири. Они познакомились, когда им было по 18».

Первое публичное интервью Карпин дал в 80-х, точная дата неизвестна. В нем он рассказал о том, как начинал играть в футбол. Вот все самое интересное:

«В нашем пятом микрорайоне все мальчишки играют в футбол, даже совсем маленькие любят повозиться с мячом. Когда я учился еще в первом классе, к нам пришел тренер Юрий Герасимович Шаламов и предложил организовать свою футбольную команду. Почти все ребята стали ходить на тренировки, и мы уже не просто играли где попало, а настоящем футбольном поле.

Над нашим микрорайоном шефствовали Эстонская ГРЭС и автобаза № 13. Сначала команда называлась «Энергетик», и уже тогда сложился ее костяк, сохранившийся и по сей день. Пять лет назад мы впервые участвовали в соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч», а затем заняли второе место в республике в младшей возрастной группе и получили первые в своей жизни медали, которые хранятся у всех и сейчас.

Спорт для нас не ограничивается футболом. Все игроки команды — значкисты ГТО, участвуют во всех школьных соревнованиях. В этом году в качестве боковых судей судили матчи городского турнира «Кожаного мяча» в младшей и средней возрастных группах, участвовали в субботнике по благоустройству стадиона «Калев». Ходим на все матчи взрослой команды «Автомобилист», за которую играет наш тренер. А ее игроки часто приходят к нам на тренировки, показывают различные технические приемы».

Карпин увлекался не только футболом. Он рассказывал, что в свое время мог стать хоккеистом: в 13 лет его даже приглашали в сборную Эстонии, но Карпин выбрал футбол из-за слишком сильной любви к нему.

20 лет назад Карпин получил эстонский паспорт, но от российского не отказался. Он выступал за вхождение Эстонии в ЕС

В августе 2003 года Карпин принял эстонское гражданство. В интервью «Коммерсанту» Валерий объяснял: «В большом футболе мне осталось провести от силы год-два. Надеюсь завершить карьеру в Испании, с которой и связано мое будущее. Мои дети, практически уже испанцы, а эстонский паспорт облегчит мне существование в стране Евросоюза».

При этом сборную он сменить уже не мог: был заигран за национальную команду России и не видел смысла в игре за Эстонию.

После принятия нового гражданства поползли слухи о том, что для этого Карпину нужно было отказаться от российского паспорта. Валерий это опроверг во время интервью одной из испанских радиостанций: заодно заявил, что он русский, но родина для него – Эстония и Нарва.

Валерий Карпин публично выступал за вхождение Эстонии в Евросоюз. В интервью эстонскому Delfi говорил: «Чувствую, что Европейский Союз – это очень нужная и полезная организация. И то, что Эстония может вступить в ЕС – это великолепно. Примером тому служит все та же Испания, тем более что на мировом уровне отношение к Эстонии изменится также к лучшему. Качество жизни в Эстонии будет расти с каждым днем.

Если Эстония вступит в ЕС, граждане Эстонии уравняются в правах с гражданами других стран Европейского Союза – с теми же англичанами, французами, например.

Ну и самое главное, что уровень жизни населения самой Эстонии вырастет намного. Другое дело, что произойдет это не сразу – с 1 мая 2004 года ничего к лучшему мгновенно не изменится. Потребуется терпение и понимание того, что нам, взрослым, надо будет думать даже не о завтрашнем, а о послезавтрашнем дне, уже для наших детей».

Знакомство с женой: Дарья – дочь лучшей подруги Карпина, у них разница 19 лет

Подробности этой красивой истории давал сам Карпин в интервью «Hello!»: «Мы с Владой – мамой Даши – в молодости гуляли: ходили в кино, делали уроки и проводили все свободное время вместе. Потом я уехал, а она вышла замуж. Как-то приехал, и она познакомила меня с мужем, а еще через полтора года – с маленькой дочкой Дашей. Ей было чуть больше года, она сидела у меня на коленях, и я кормил ее кашей. Через годы отношение к Даше изменилось. Мы часто общались, но она долго оставалась для меня дочкой Влады, и было сложно и страшно перейти эту черту».

Про такую черту говорила и сама Дарья Карпина в интервью «Спорт-Экспресс»: «У нас много совместных фото, на которых он всегда красив, а я взрослею… Мы общались всю жизнь, и в какой-то момент поймали пресловутую искру. Нам не надо было притираться характерами: мы хорошо знали друг друга, поэтому никаких сюрпризов не случилось, а случилась настоящая – зрелая, выдержанная, как хорошее вино».

Кроме этого Дарья вспоминала, что окончательно оба все поняли, когда танцевали на одном из мероприятий под песню Наргиз «Ты моя нежность»: «В этот момент мы поняли: от чувств уже не уйти».

А еще Дарья Карпина в 2017-м баллотировалась в горсобрание Нарвы от социал-демократического избирательного союза «Наша Нарва»! Валерий, на тот момент уже муж, во всем помогал супруге и поддерживал.

По данным эстонского Postimees, Дарья Карпина баллотировалась в качестве руководителя продаж и педагога. Правда, победить не получилось: те выборы выиграли центристы, но попытка зафиксирована.

Как Карпин относится к Эстонии сейчас?

Он до сих пор очень любит ее и называет родиной. Это подмечала его жена Дарья в одном из интервью:

«Я все время смеюсь – это у нас в семьей самый патриот, эстонец, – добавила Дарья Карпина. – Он действительно очень любит Эстонию, все время рвется сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию – только в Эстонию.

Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: «Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 – классно же! Летом дождь». Он действительно любит.

Он здесь отдыхает душой. Наверное, еще потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего – очень большая ответственность, медийность».

Однако чистым эстонцем он себя не считает. Жена Дарья говорила и об этом:

– У него три гражданства – испанское, российское, эстонское. Валерий по духу россиянин? Или это современный мир – можно иметь три гражданства.

– Это современный мир. Но он все-таки не россиянин, а русский. Я чувствую разницу между русскими в Эстонии и русскими в России, россиянами – она есть. Не то что кто-то там хуже или лучше, нет, но все равно разный менталитет.

И он, прожив столько лет в Испании, будучи таким до мозга костей фанатом Эстонии, он все-таки не россиянин, он именно русский из Эстонии.

При этом сам Карпин Эстонию не забывает. В разговоре с Евгением Савиным в YouTube-шоу «Красава» главный тренер сборной России сказал: «Шанс на то, что я вернусь в Нарву, он стопроцентный. Я в любом случае сюда вернусь. Через сколько? Этого никто не знает, даже я. Но в тот момент, когда я захочу на пенсию и ничего не делать, я сюда вернусь».

При этом даже запрет властей Эстонии на въезд российских спортсменов на это не сможет повлиять. Причину объясняла Дарья Карпина в интервью Sport24: «Я, мой муж и дети – граждане Эстонии. Для нас никаких проблем. Как отношусь к такому решению властей? Никак, потому что не имею отношения к этим решениям. Я вне политики, поэтому ничего не комментирую».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Kay Nietfeld; unsplash.com/chris robert; Instagram/vgkarpin, andreistep79, dasha.karpina