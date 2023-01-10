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Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?

Луис Рубиалес
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Главное о коротком турнире.

В среду, 11 января, начнется Суперкубок Испании. В последние годы он проходит прямо посреди сезона, так что легко можно потеряться в насыщенном расписании. Будет не один матч, а короткий мини-турнир с четырьмя командами. При этом Ла Лига не останавливается, участники Суперкубка пропустят 17-й тур и нагонят остальных позже.  

Здесь отвечаем на главные вопросы о специфическом турнире.

Почему Суперкубок Испании разыгрывают в Саудовской Аравии?

В 2018-м Федерация футбола Испании захотела выжать из Суперкубка больше денег, чиновникам пришла идея с плей-офф вместо стандартного финала в две игры. Уже в феврале 2019-го боссы представили новый формат и запихали матчи на январь, самый разгар сезона.

Протесты возможных участников по этому поводу ни к чему не привели.

Сначала «Барсу» и «Реал» разводили по сетке, чтобы гранды могли встретиться только в финале, но позже федерация признала идею нерациональной. Играют финалисты Кубка Испании и две лучшие команды Ла Лиги, которые при этом не играли в финале Кубка.

После утверждения нового формата глава федерации Луис Рубиалес искал место, в котором могли много заплатить за топовый футбол. Изначально на столе испанцев были предложения от Катара и США. Но тут появился Жерар Пике – он помог связаться с властями Саудовской Аравии через свою инвестиционную компанию Kosmos. Вариант с американцами продвигал глава Ла Лиги Хавьер Тебас, но от его идеи отказались в пользу восточного рынка – там Испания намного популярнее.

Саудовская Аравия заинтересовалась и предложила чиновникам просто космические условия – 120 млн евро всего за три года. Летом 2021-го Marca написала, что Суперкубок будет проводиться в Эль-Рияде до 2029 года.

Кто сыграет?

В этом розыгрыше Суперкубка Испании не будет «Атлетико»: в прошлом сезоне команда Симеоне заняла только третье место в чемпионате, а в Кубке вылетела от «Сосьедада» в 1/8 финала. Остальные топы участвуют.

«Реал» прошел как чемпион Испании. Именно команда Анчелотти выиграла Суперкубок в прошлый раз. Есть проклятие чемпиона: в трех последних Суперкубках действующий чемпион Испании вылетал в полуфинале.

«Барселона» попала в Суперкубок за счет второго места в Ла Лиге. Победа в Саудовской Аравии станет приятным бонусом, но гонка в Ла Лиге, где «Барса» пока обгоняет «Реал» на три очка, конечно, важнее. Ценный нюанс: на Суперкубок не распространяется дисквалификация Роберта Левандовского.

«Бетис» – обладатель Кубка Испании. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини снова мечтает о Лиге чемпионов и идет на 4-м месте в Ла Лиге. Особенно радует 29-летний форвард Борха Иглесиас, на его счету уже 8 голов в этом сезоне.

«Валенсия» в прошлом году играла в финале Кубка. Команду Гаттузо штормит – в последних пяти матчах всего одна победа. Плюс косят травмы – перед турниром сломались Нико Гонсалес и Саму Кастильехо. Покупать игроков не планируют, но есть слухи о возвращении 31-летнего Франсиса Коклена.

Когда играют?

Первый полуфинал: «Реал» против «Валенсии» – 11 января в 22:00 по Москве.

Второй полуфинал: «Барселона» против «Бетиса» – 12 января в 22:00.

Финал состоится 15 января.

Где можно посмотреть?

«Матч ТВ» покажет Суперкубок Испании – еще в ноябре генеральный продюсер Александр Тащин подтвердил, что холдинг стал обладателем телевизионных прав на трансляцию турнира на территории России.

Пике помог перевезти Суперкубок в Саудовскую Аравию – а его компания заработала на этом по 4 млн евро за розыгрыш

А где играют такие матчи в других топ-лигах?

Фото: East News/Stringer / Anadolu Agency, AFP; globallookpress.com/IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

11 комментариев

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AminO2
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Эль-Риядом вы назвали город, потому что ждете приезда Короля Лео?
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TAGAY
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Ответ corazón blanco
Многие игроки и самое главное болельщики в Испании были абсолютно против проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, но надо делать деньги. Мне, как любителю футбола конечно интересен такой формат, но он проводится в самое неподходящее время, большой риск получения травм + дополнительная нагрузка на график, ведь в январе всегда еще клубы играют свои матчи в Кубке Короля.
тем не менее матчи кубка как раз для них и сократили. то есть в кубке раньше играли два матча с одним соперником и вторая игра была лишь формальности особенно когда соперник слабее.. а так формат интересный, проблема лишь то что играю по среди сезона. + бабки, которые не получили бы в старом формате
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TAGAY
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Ответ Alexlagodny
Лично мое мнение. Мало того, что не очень важный трофей, так еще и две команды не имеющие к нему никакого отношения. Ладно в начале сезона, за предсезонку пойдёт, а посреди сезона, как здрасте вам. Понятное дело, бабло лишним не бывает.
почему это не имеющие отношение? чемпионы и вице-чемпионы лиги и кубка разыгрывают СКИ) раньше тоже было два матча только две команды, дома и в гостях а сейчас на нейтральной поле + участники получают больше бабла чем могли бы получить в старом формате. + один матч с вылетом всегда интереснее чем двух матчевые противостоянии, больше вероятности сенсации и т.д. у этого СКИ один минус - играют по среди сезона. а так в целом новый формат интереснее!
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mekafff
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Ответ Inside 88 LW
Чиновники из федерации - рубят бабки. Клубам же - ненужные перелеты в разгар сезона, акклиматизация. Болельщикам - смотрите по ТВ) Такими темпами и ЛЧ будут проводить исключительно - в арабских странах, в угоду шейхам...
80% всех зрителей матчей и так смотрят по ТВ.

Так что место матча не имеет значения.
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Kyancey
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Удачи «Реалу»!!!
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Советский Комиссар
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Ответ Inside 88 LW
Чиновники из федерации - рубят бабки. Клубам же - ненужные перелеты в разгар сезона, акклиматизация. Болельщикам - смотрите по ТВ) Такими темпами и ЛЧ будут проводить исключительно - в арабских странах, в угоду шейхам...
Футбол рано или поздно придёт к стадии «финала четырёх» или даже «финала восьми» в одной локации сначала в лч, а потом дет через 50 клубный чемпионат мира заменит ЛЧ
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Arkadios Avgitidis
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Почему, почему..а кто шейхов перед сексом забавлять будет..как ещё, шейхи увидят и оценят красавиц -жён,забавляющих их футболистов?)
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Евгений Цыбулин
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Ответ Inside 88 LW
Чиновники из федерации - рубят бабки. Клубам же - ненужные перелеты в разгар сезона, акклиматизация. Болельщикам - смотрите по ТВ) Такими темпами и ЛЧ будут проводить исключительно - в арабских странах, в угоду шейхам...
Шейхи отваливают кучу бабла,естественно федерация соглашается!)Все старо,как Мир-кто платит,тот и музыку заказывает!)
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corazón blanco
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Многие игроки и самое главное болельщики в Испании были абсолютно против проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, но надо делать деньги. Мне, как любителю футбола конечно интересен такой формат, но он проводится в самое неподходящее время, большой риск получения травм + дополнительная нагрузка на график, ведь в январе всегда еще клубы играют свои матчи в Кубке Короля.
+6
-1
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Inside 88 LW
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Чиновники из федерации - рубят бабки.
Клубам же - ненужные перелеты в разгар сезона, акклиматизация.
Болельщикам - смотрите по ТВ)
Такими темпами и ЛЧ будут проводить исключительно - в арабских странах, в угоду шейхам...
+27
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Alexlagodny
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Лично мое мнение. Мало того, что не очень важный трофей, так еще и две команды не имеющие к нему никакого отношения. Ладно в начале сезона, за предсезонку пойдёт, а посреди сезона, как здрасте вам. Понятное дело, бабло лишним не бывает.
+11
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