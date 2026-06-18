«Тоттенхэм» за 52 млн фунтов купил защитника «Брайтона» ван Хекке

Защитник «Брайтона » Жан-Поль ван Хекке перешел в «Тоттенхэм».

26-летний футболист сборной Нидерландов подписал долгосрочный контракт со «шпорами».

«Тоттенхэм » заплатит за ван Хекке 52 млн фунтов . Также «Брайтон» получит 20% от суммы перепродажи игрока, сообщает Фабрицио Романо .

Жан-Поль перешел в «Брайтон» в сентябре 2020 года, его подписание обошлось примерно в 1,8 млн фунтов. Со статистикой нидерландца можно ознакомиться здесь .

Фото: tottenhamhotspur.com