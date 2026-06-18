«Тоттенхэм» за 52 млн фунтов купил защитника «Брайтона» ван Хекке
Защитник «Брайтона» Жан-Поль ван Хекке перешел в «Тоттенхэм».
26-летний футболист сборной Нидерландов подписал долгосрочный контракт со «шпорами».
«Тоттенхэм» заплатит за ван Хекке 52 млн фунтов. Также «Брайтон» получит 20% от суммы перепродажи игрока, сообщает Фабрицио Романо.
Жан-Поль перешел в «Брайтон» в сентябре 2020 года, его подписание обошлось примерно в 1,8 млн фунтов. Со статистикой нидерландца можно ознакомиться здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Тоттенхэма»
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