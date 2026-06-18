После замены Месси Альмада предложил ему свое место на скамейке – Лео отказался и сел на газон
После замены Месси Альмада предложил ему свое место на скамейке – Лео отказался.
Жест Лионеля Месси после замены в матче ЧМ-2026 Аргентина – Алжир (3:0) восхитил болельщиков по всему миру.
Капитан «альбиселесте» сделал хет-трик и покинул поле на 80-й минуте – вместо него в игру вступил Нико Пас.
На скамейке запасных не было свободных мест, и нападающий Тьяго Альмада предложил 38-летнему Лео свое.
Однако 8-кратный обладатель «Золотого мяча» отказался и вместо этого сел на газон рядом с партнерами по команде.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура12719 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: Barca Worldwide
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