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После замены Месси Альмада предложил ему свое место на скамейке – Лео отказался и сел на газон
После замены Месси Альмада предложил ему свое место на скамейке – Лео отказался.

Жест Лионеля Месси после замены в матче ЧМ-2026 Аргентина – Алжир (3:0) восхитил болельщиков по всему миру.

Капитан «альбиселесте» сделал хет-трик и покинул поле на 80-й минуте – вместо него в игру вступил Нико Пас.

На скамейке запасных не было свободных мест, и нападающий Тьяго Альмада предложил 38-летнему Лео свое.

Однако 8-кратный обладатель «Золотого мяча» отказался и вместо этого сел на газон рядом с партнерами по команде.

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Опубликовано: Sports
Источник: Barca Worldwide
logoНико Пас
logoТьяго Альмада
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logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
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