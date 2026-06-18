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  4. «Ливерпуль» предложил 90+10 млн евро за Диоманде. «Лейпциг» откажет – клуб не продаст вингера за 100 млн (Флориан Плеттенберг)

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«Ливерпуль» предложил 90+10 млн евро за Диоманде. «Лейпциг» отказал – клуб может продать вингера за 120-130 млн
«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Диоманде с учетом бонусов.

«Ливерпуль» активизировал попытки заполучить вингера «Лейпцига» Яна Диоманде, сообщает The Athletic.

Клуб АПЛ выразил готовность предложить за ивуарийца сумму, приближающуюся к 100 млн евро. Это превосходит предложение, сделанное «красными» ранее в ходе переговоров относительно условий продажи Диоманде.

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему также претендует на игрока, но пока не сделал предложения «Лейпцигу», ожидая решения Яна о том, куда он хочет перейти. По словам источников, говоривших на условиях анонимности, французы в настоящее время отстают от «красных» в отношении предложенных игроку условий личного контракта.

Таким образом, «Ливерпуль» находится в выгодном положении, хотя и продолжает изучать другие варианты на случай, если сделка не состоится. Среди рассматриваемых кандидатов – Янкуба Минте из «Брайтона», Саид Эль Мала из «Кельна» и Матиас Фернандес Пардо из «Лилля».

«Лейпциг», в свою очередь, не хочет отпускать Диоманде, намереваясь продлить его контракт. По-прежнему ожидается, что для изменения ситуации потребуется сумма, превышающая 130 млн евро.

По данным Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» уже сделал официальное предложение о трансфере Диоманде – 90 миллионов евро плюс 10 млн в виде бонусов. Однако ожидается, что «Лейпциг» отклонит его – клуб не продаст вингера за 100 млн. Немцы хотят продлить соглашение с игроком, улучшить его зарплату и изменить сумму отступных. 

Фабрицио Романо утверждает, что «РБ Лейпциг» уже отклонил предложение «Ливерпуля» и ждет, что «ПСЖ» и другие клубы включатся в борьбу за игрока. Возможно, 120 млн евро хватит для того, чтобы убедить немцев.

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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logoлига 1 Франция
logoМатиас Фернандес Пардо
Фабрицио Романо

Комментарии

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Один сезон 100 млн?!
ОтветХлынов
Один сезон 100 млн?!
согласен, ещё сезон или два, надо ещё понаблюдать, чтобы убедиться в его уровне, а то получится как с коло-муани
Капец, один нормальный сезон в лиге, где нормально для всех забивать туеву хучу голов, и сразу же стоит больше сотки евро...

Мама мия, что с ценами!
Альтернатива в лице Пардо - это конечно сильно, в никакой сборной Бельгии на лавке сидит...
Рынок сошёл с ума...
Один хороший сезон - у уже прайс 100+.
Да надо идти в «Борнмут» и брать Райана. Ираола что, своих подтягивать не собирается?
Ну, фамилия как-бы намекает, что игрок дорогой :)
Конечно мда, и ведь лотерея
Можно получить Олисе, а можно Леао
А ещё от травм нет страховки
Имхо с такими ценами, с такими рисками при покупках игроков, как по минному полю
Все помним Барсу после их больших трансферов Гризмана, Коута и сколько потом пришлось расхлебывать
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