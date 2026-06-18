«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Диоманде с учетом бонусов.

«Ливерпуль» активизировал попытки заполучить вингера «Лейпцига » Яна Диоманде , сообщает The Athletic.

Клуб АПЛ выразил готовность предложить за ивуарийца сумму, приближающуюся к 100 млн евро. Это превосходит предложение, сделанное «красными» ранее в ходе переговоров относительно условий продажи Диоманде.

«Пари Сен-Жермен » по-прежнему также претендует на игрока, но пока не сделал предложения «Лейпцигу», ожидая решения Яна о том, куда он хочет перейти. По словам источников, говоривших на условиях анонимности, французы в настоящее время отстают от «красных » в отношении предложенных игроку условий личного контракта.

Таким образом, «Ливерпуль» находится в выгодном положении, хотя и продолжает изучать другие варианты на случай, если сделка не состоится. Среди рассматриваемых кандидатов – Янкуба Минте из «Брайтона », Саид Эль Мала из «Кельна» и Матиас Фернандес Пардо из «Лилля».

«Лейпциг», в свою очередь, не хочет отпускать Диоманде, намереваясь продлить его контракт. По-прежнему ожидается, что для изменения ситуации потребуется сумма, превышающая 130 млн евро.

По данным Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» уже сделал официальное предложение о трансфере Диоманде – 90 миллионов евро плюс 10 млн в виде бонусов. Однако ожидается, что «Лейпциг» отклонит его – клуб не продаст вингера за 100 млн. Немцы хотят продлить соглашение с игроком, улучшить его зарплату и изменить сумму отступных.

Фабрицио Романо утверждает , что «РБ Лейпциг» уже отклонил предложение «Ливерпуля» и ждет, что «ПСЖ» и другие клубы включатся в борьбу за игрока. Возможно, 120 млн евро хватит для того, чтобы убедить немцев.