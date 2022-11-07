«ПСЖ» vs «Бавария» – главная пара, стиль «Ливерпуля» против «Реала» зависит от формы. Разбираем жеребьевку ЛЧ

И пытаемся угадать возможную сенсацию.

Футбольные авторы Sports.ru сверяют ожидания от пар 1/8 Лиги чемпионов. Присоединяйтесь!

Вадим Лукомский: Если бы играли на этой неделе, считал бы «Боруссию» фаворитом c «Челси»

Главная пара: «Ливерпуль» – «Реал Мадрид»

Две пары претендуют на этот статус, но я выбираю ремейк майского финала. Здесь есть и сюжет с потенциальным реваншем, и тактическое столкновение (структура и прессинг Юргена Клоппа против импровизации и быстрых атак Карло Анчелотти), и даже локальные пересечения (Орельен Тчуамени мог перейти в «Ливерпуль» – не перешел, а теперь команда страдает именно на фоне проблем в центре поля).

Единственное опасение – текущая форма «Ливерпуля». Возможно, именно фирменной команды Клоппа мы не увидим, но угрозу в больших матчах они все еще представляют (пускай и играют в более осторожном стиле). Победы над «Ман Сити» и «Наполи» – хороший пример того, как такой непривычный «Ливерпуль» может достигать результата.

Либо мы увидим возвращение настоящего «Ливерпуля» с полноценным ремейком прошлогоднего финала, либо более осторожную, но крайне опасную версию команды. Проверять их будет действующий чемпион. По «Реалу» сомнений нет – прошлогодние козыри в силе; возможно, даже стали сильнее (например, лучше играют без Карима Бензема). На выходе нас точно ждет шоу – вопрос, какое именно.

Потенциальная сенсация: «Боруссия» – «Челси»

«Челси» может оказаться удобным соперником для «Боруссии». Команда Эдина Терзича испытывает проблемы с построением собственных атак, но очень впечатляюще готовит оборонительные планы. Эта особенность была у команды еще в первый его приход (тогда выиграли Кубок Германии, а в ЛЧ вылетели от «Сити», создав им проблемы). В группе снова показали эту суперсилу в матчах против Пепа Гвардиолы.

Кризисная, но старающаяся играть первым номером команда вполне может стать жертвой «Дортмунда». Сейчас «Челси» именно в таком статусе. Как сильно команде удастся продвинуться в развитии за ближайшие месяцы? Ключевой вопрос. Если бы играли на этой неделе, вообще считал бы «Боруссию» фаворитом из-за описанных факторов.

Скрытая интрига: «Айнтрахт» – «Наполи»

«Наполи» – прекрасен. Если забираться в зону субъективного, включил бы их в топ-3 лучших команд мира прямо сейчас. Это чтобы вы понимали, насколько высоко я котирую команду Спаллетти. Теперь – к опасениям.

В Серии А нет стилистически похожих на «Айнтрахт» команд. «Франкфурт» – смелая контратакующая команда. То есть предпочитают играть вторым номером и больше времени проводить без мяча, но располагаются при обороне так, чтобы игра раскрывалась в обе стороны.

Контролирующие – даже весьма сильные – команды не всегда справляются с такими ураганным характером матчей. Ключевым навыком становится умение сдерживать контратаки. Как это может приводить не только к сенсациям по результату, но и к настоящему игровому преимуществу. «Франкфурт» мы видели в прошлом сезоне против «Барсы».

Если «Франкфурту» удастся навязать свой ритм (более динамичный), то пара станет далеко не такой очевидной, как кажется изначально. Но именно интрига, а не грядущая сенсация. «Наполи» недостаточно проверен в этом отношении – это необязательно означает, что они не справятся. Для меня команда Спаллетти остается фаворитом – просто вижу проблемы у них как один из возможных сценариев.

Артем Денисов: Как «ПСЖ» переживет прессинг «Баварии?

Главная пара: «ПСЖ» – «Бавария»

Лучший повод напомнить, что в Лиге чемпионов будет всего один победитель, а хороших команд в плей-офф гораздо больше (максимум 16). Не стоит это забывать, когда захотите уничтожить «Баварию»/«ПСЖ» после вылета всего лишь в 1/8-й.

Вопросов по игре очень много. Как «ПСЖ» переживет прессинг «Баварии»? Иногда «Парижу» не дают выйти в атаку даже невзрачные команды Лиги 1. Как «Бавария» нейтрализует быстрые выпады Мбаппе, Неймара и Месси? Гальтье вполне устроит уверенная игра в защите и уколы в ответ. Неймар выбьет 30 прессинг-действий? Киммих сделает 20 продвигающих передач? Месси сделает больше? Шупо-Мотинг казнит «ПСЖ»?

Самое главное, что вне зависимости от ответов почти наверняка увидим футбол высочайшего качества.

Потенциальная сенсация: «Айнтрахт» – «Наполи»

До этой осени было сложно понять, что из себя представляет «Айнтрахт» Оливера Гласнера. В первой половине сезона-2021/22 он тяжело настраивал команду, ориентируясь то на идеи прошлого тренера Ади Хюттера, то на собственные наработки из «Вольфсбурга». Во второй половине «Айнтрахт» мастерски перекинул силы на Лигу Европы – матчи в Бундеслиге игрались будто бы другим клубом. Начало нового сезона было сложно оценить из-за новичков.

Кажется, «Айнтрахт» наконец набирает форму. Рандаль Коло-Муани забил победные голы в двух важнейших матчах ЛЧ, благодаря которым клуб с четвертого места залетел в плей-офф (а еще он лучший ассистент Бундеслиги). Вместе с Марио Гетце и Йеспером Линдстремом он составляет очень яркое атакующее трио, а Гласнер прокачивает команду уместными экспериментами: Даити Камада превратился в восьмерку из игрока атаки, Эрик Эбимбе – из восьмерки в правого латераля, Кристиан Якич – из опорника в центрального защитника.

Можно удивлять не только против «Барсы».

Скрытая интрига: «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»

Интересен план на игру Марко Розе. Есть два глобальных варианта: либо осторожный низкий блок с попытками убегать в контратаки, либо смелый футбол с давлением и провоцированием переходных фаз, благодаря которым Розе в свое время называли одним из самых перспективных тренеров мира.

Очень хочется, чтобы Розе выбрал второй вариант. Для этого есть базис: Нкунку, Вернер и Собослаи готовы к такому вызову в атаке, в полузащите кусаются Лаймер и Шлагер, линия защиты способна прикрывать высоко. Вилли Орбану лучше обороняться подальше от штрафной.

Почти все попытки Розе играть аккуратно заканчивались провалами на последних минутах – так было и в «Гладбахе», и в «Дортмунде». Редбулловский футбол против «Сити» – возможно, чересчур смелое решение, но и в других сценариях шансов мало. Если уж и вылетать, то с огнем.

Руслан Копылов: За Пиоли – гибкость в решениях и прессинг, за Конте – состав

Главная пара: «ПСЖ» – «Бавария»

Хотя команды играли относительно недавно (в финале-2020), сходств будет минимум: в «Баварии» новый тренер и нет ключевых игроков, у «Парижа» как будто вообще все с нуля! С новым спортивным директором и тренером клуб слил больше половины основы из того финала, подписывает французов и верит в проект.

Предполагаю, что команда Гальтье поставит на оборону (для этого постарается купить Шкриньяра зимой) и пройдет (хотя прогноз FiveThirtyEight против).

Просто по фану: жду дубль Эрика Шупо-Мотинга в ворота бывшего клуба – в 2020-м он играл за «ПСЖ».

Потенциальная сенсация: «Интер» – «Порту»

Сенсация – понятие очень условное, учитывая любовь «Интера» вылететь пораньше. «Порту» выиграл веселую группу с «Атлетико», «Байером» и «Брюгге», по делу переиграв соперников в 4 матчах – но главное: уже играл против команды с похожими на «Интер» принципами. И показал прогресс относительно себя: в прошлом сезоне «Порту» проиграл «Атлетико» в группе (0:0, 1:3) – в этом один раз выиграл (1:2, 2:1).

Для самого Сержиу Консейсау этот розыгрыш ЛЧ может стать бустом (или доказательством силы): пройдет «Интер» и пободается со следующим соперником – и можно рассчитывать на предложение от клуба рангом повыше. Того же «Интера», например.

Скрытая интрига: «Милан» – «Тоттенхэм»

У Стефано Пиоли катастрофическая статистика против Антонио Конте: 11 матчей и только 1 победа – в «Милане» (2:1 с дублем Ибрагимовича в чемпионском сезоне «Интера»).

В сезоне-2020/21 Пиоли жаловался, что «Милан» не может позволить себе Ромелу Лукаку (как выяснилось, «Интер» тоже не совсем может) – сейчас то же самое можно сказать и про «Тоттенхэм». Но «Милан» все равно стал на голову сильнее: усилился и трансферами (Меньян, Томори, Диас и другие), и благодаря внутреннему прогрессу – Тео Эрнандес входит в мировой топ фулбэков, Тонали наконец перестал быть «новым Пирло» и стал первым Тонали, Леау играет на 100 млн.

За Пиоли – гибкость в решениях и прессинг, за Конте – состав, который к февралю еще больше притрется, и неудобность именно для Стефано.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Gualter Fatia, Matthias Hangst