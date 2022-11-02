Гол «Тоттенхэма» на 95-й, трагедия «Марселя», «Спортинг» в пролете. Так распуталась лучшая группа ЛЧ

Хроника драмы.

Мы подробно описывали предматчевые расклады в группе D, самой запутанной в этой Лиге чемпионов. И она не разочаровала!

Давайте проследим, как развивались события.

1-я минута. 0:0 в обоих матчах

При счете 0:0 все оставалось на местах: «Тоттенхэм» и «Спортинг» в плей-офф, «Айнтрахт» – в Лиге Европы, «Марсель» – вылетал.

Положение в группе: «Тоттенхэм» (9 очков в режиме лайв), «Спортинг» (8), «Айнтрахт» (8), «Марсель» (7)

43-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0 , «Марсель» – «Тоттенхэм» – 0:0

«Спортинг» первым забил – это сделал Артур Гомес, 24-летний бразилец, который этим летом перебрался в Лиссабон из «Эшторила». Этот мяч ситуацию глобально не изменил – просто португальцы подвинули с первого места «Тоттенхэм», а вот «Айнтрахт» оставался лучше «Марселя» по личным встречам, поэтому не упал на четвертое место.

Положение в группе: «Спортинг» (10), «Тоттенхэм» (9), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (7)

45-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:0

На 29-й минуте «шпоры» остались без одной из главных звезд – Сона, у корейца на лице была кровь после столкновения, он долго не мог прийти в себя. Это усложнило и без того непростую ситуацию с ростером лондонцев: Ришарлисон и Кулусевски тоже травмированы. Кстати, и у «Марселя» была вынужденная замена – на 10-й минуте вместо Эрика Байи вышел Самюэль Жиго.

А прямо перед перерывом «Марсель» добил ужасный первый тайм «Тоттенхэма» (0 касаний в чужой штрафной за тайм – такое случилось всего третий раз в этой ЛЧ): в добавленное время забил Шансель Мбемба, конголезский защитник, который летом переехал в «Марсель» из «Порту». И этот гол как раз изменил многое: он отправил «Марсель» в плей-офф, «Тоттенхэм» – в Лигу Европы, а «Айнтрахт» – на вылет .

Положение в группе: «Спортинг» (10), «Марсель» (9), «Тоттенхэм» (8), «Айнтрахт» (7)

54-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1

Через девять минут после перерыва Клеман Лангле (кстати, первый тайм продлился 53 минуты с учетом добавленного) воткнул мяч головой в сетку после подачи Перишича, сравняв счет. Это снова перевернуло таблицу.

Положение в группе: «Спортинг» (10), «Тоттенхэм» (9), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (7)

62-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:1 , «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1

Из-за восьми добавленных минут в матче «Марселя» и «Тоттенхэма» второй тайм раньше начался именно в Лиссабоне – и буквально спустя пять минут после гола Лангле Себастьян Коатес организовал пенальти в ворота «Спортинга», сыграв рукой. Даити Камада был точен – 1:1. И положение в группе вернулось к начальному.

Положение в группе: «Тоттенхэм» (9), «Спортинг» (8), «Айнтрахт» (8), «Марсель» (7)

72-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:2 , «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1

А вот еще через десять минут ситуация снова изменилась – французский форвард франкфуртцев (как вам аллитерация?) Рандаль Коло-Муани впервые вывел «Айнтрахт» вперед. Таблица снова подвинулась – и на этот раз главным неудачником стал «Спортинг» – по личным встречам лиссабонцы хуже «Марселя».

Положение в группе: «Айнтрахт» (10), «Тоттенхэм» (9), «Марсель» (7), «Спортинг» (7)

94-я минута. Георгий Черданцев гарантирует «Марселю» попадание в еврокубки

Сразу после финиша матча «Спортинга» и «Айнтрахта», который закончился поражением лиссабонцев (1:2), Георгий Черданцев успокоил сочувствующих «Марселю»: «Стадион – все, у кого есть смартфоны – уже знает, что «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках. Минимум третье место есть, но можно побороться».

И французы действительно выходили в плей-офф на этот момент.

Положение в группе: «Айнтрахт» (10), «Тоттенхэм» (9), «Марсель» (7), «Спортинг» (7)

95-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:2, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:2

Однако «Тоттенхэм» был против «Марселя» в еврокубках – на 95-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг открылся под пас Харри Кейна и запустил мяч в девятку в контратаке, оставив «Марсель» на четвертом месте.

«Я говорил игрокам оставаться сзади, но они не услышали из-за трибун. Было слишком шумно», – сказал после матча тренер марсельцев Игор Тудор. Хорват даже выскочил на поле, предчувствуя беду.

Зато в Лиссабоне явно порадовались – «Спортинг» закончил свой матч на четвертом месте, а потом оказался на третьем.

Фух!