О духе времени
Блог

Гол «Тоттенхэма» на 95-й, трагедия «Марселя», «Спортинг» в пролете. Так распуталась лучшая группа ЛЧ

Антонио Конте Антонио Конте
Шансель Мбемба Шансель Мбемба
Пьер-Эмиль Хейбьерг Пьер-Эмиль Хейбьерг
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Тоттенхэм Тоттенхэм
Марсель Марсель
Спортинг Спортинг
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Хроника драмы.

Мы подробно описывали предматчевые расклады в группе D, самой запутанной в этой Лиге чемпионов. И она не разочаровала!

Давайте проследим, как развивались события.

1-я минута. 0:0 в обоих матчах

При счете 0:0 все оставалось на местах: «Тоттенхэм» и «Спортинг» в плей-офф, «Айнтрахт» – в Лиге Европы, «Марсель» – вылетал.

Положение в группе: «Тоттенхэм» (9 очков в режиме лайв), «Спортинг» (8), «Айнтрахт» (8), «Марсель» (7)

43-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 0:0

«Спортинг» первым забил – это сделал Артур Гомес, 24-летний бразилец, который этим летом перебрался в Лиссабон из «Эшторила». Этот мяч ситуацию глобально не изменил – просто португальцы подвинули с первого места «Тоттенхэм», а вот «Айнтрахт» оставался лучше «Марселя» по личным встречам, поэтому не упал на четвертое место.

Положение в группе: «Спортинг» (10), «Тоттенхэм» (9), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (7)

45-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:0

На 29-й минуте «шпоры» остались без одной из главных звезд – Сона, у корейца на лице была кровь после столкновения, он долго не мог прийти в себя. Это усложнило и без того непростую ситуацию с ростером лондонцев: Ришарлисон и Кулусевски тоже травмированы. Кстати, и у «Марселя» была вынужденная замена – на 10-й минуте вместо Эрика Байи вышел Самюэль Жиго.

А прямо перед перерывом «Марсель» добил ужасный первый тайм «Тоттенхэма» (0 касаний в чужой штрафной за тайм – такое случилось всего третий раз в этой ЛЧ): в добавленное время забил Шансель Мбемба, конголезский защитник, который летом переехал в «Марсель» из «Порту». И этот гол как раз изменил многое: он отправил «Марсель» в плей-офф, «Тоттенхэм» – в Лигу Европы, а «Айнтрахт» – на вылет

Положение в группе: «Спортинг» (10), «Марсель» (9), «Тоттенхэм» (8), «Айнтрахт» (7)

54-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1

Через девять минут после перерыва Клеман Лангле (кстати, первый тайм продлился 53 минуты с учетом добавленного) воткнул мяч головой в сетку после подачи Перишича, сравняв счет. Это снова перевернуло таблицу.

Положение в группе: «Спортинг» (10), «Тоттенхэм» (9), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (7)

62-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:1, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1

Из-за восьми добавленных минут в матче «Марселя» и «Тоттенхэма» второй тайм раньше начался именно в Лиссабоне – и буквально спустя пять минут после гола Лангле Себастьян Коатес организовал пенальти в ворота «Спортинга», сыграв рукой. Даити Камада был точен – 1:1. И положение в группе вернулось к начальному.

Положение в группе: «Тоттенхэм» (9), «Спортинг» (8), «Айнтрахт» (8), «Марсель» (7)

72-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:2, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1

А вот еще через десять минут ситуация снова изменилась – французский форвард франкфуртцев (как вам аллитерация?) Рандаль Коло-Муани впервые вывел «Айнтрахт» вперед. Таблица снова подвинулась – и на этот раз главным неудачником стал «Спортинг» – по личным встречам лиссабонцы хуже «Марселя».

Положение в группе: «Айнтрахт» (10), «Тоттенхэм» (9), «Марсель» (7), «Спортинг» (7)

94-я минута. Георгий Черданцев гарантирует «Марселю» попадание в еврокубки

Сразу после финиша матча «Спортинга» и «Айнтрахта», который закончился поражением лиссабонцев (1:2), Георгий Черданцев успокоил сочувствующих «Марселю»: «Стадион – все, у кого есть смартфоны – уже знает, что «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках. Минимум третье место есть, но можно побороться».

И французы действительно выходили в плей-офф на этот момент.

Положение в группе: «Айнтрахт» (10), «Тоттенхэм» (9), «Марсель» (7), «Спортинг» (7)

«Минимум третье место». Новое предсказание Черданцева за 55 секунд до гола, выбившего «Марсель» из еврокубков

95-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:2, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:2

Однако «Тоттенхэм» был против «Марселя» в еврокубках – на 95-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг открылся под пас Харри Кейна и запустил мяч в девятку в контратаке, оставив «Марсель» на четвертом месте.

«Я говорил игрокам оставаться сзади, но они не услышали из-за трибун. Было слишком шумно», – сказал после матча тренер марсельцев Игор Тудор. Хорват даже выскочил на поле, предчувствуя беду. 

Зато в Лиссабоне явно порадовались – «Спортинг» закончил свой матч на четвертом месте, а потом оказался на третьем.

Фух!

Марсель Франция – Тоттенхэм Англия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мбемба, 1:1 – 54 Лангле, 1:2 – 90 Хейбьерг.
МарсельЛопес, Клосс (Каборе, 74), Мбемба, Байи (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерди, Нуну Тавареш, Верету (Ундер, 74), Ронжье (Суарес, 83), Харит, Гендузи, Санчес.
ТоттенхэмЛьорис, Дайер, Дэвис, Лангле, Сессеньон (Эмерсон, 46), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 84), Сон Хын Мин (Биссума, 29), Лукас Моура (Хиль, 90), Кейн.
Предупреждения:
Лангле (57), Stellini (68), Балерди (76), Хейбьерг (90).

 

Спортинг Португалия – Айнтрахт Ф Германия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 39 Артур, 1:1 – 62, пенальти Камада, 1:2 – 72 Коло-Муани.
СпортингАдан, Порро, Коатес, Сен-Жюст (Жоване Кабрал, 78), Инасиу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 32), Артур, Угарте (Эссугу, 63), Педру Гонсалвеш, Паулинью, Эдвардс (Тринкау, 63).
Айнтрахт ФТрапп, Якич (Смолчич, 81), Ндика, Тута, Пеллегрини, Эбимбе (Кнауфф, 69), Соу, Камада, Гетце (Алиду, 90), Линдстрем (Роде, 46), Коло-Муани (Борре, 80).
Предупреждения:
Якич (7), Камада (14), Матеус Рейс (35), Паулинью (45), Соу (58), Инасиу (90), Пеллегрини (90).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные