Гол «Тоттенхэма» на 95-й, трагедия «Марселя», «Спортинг» в пролете. Так распуталась лучшая группа ЛЧ
Хроника драмы.
Мы подробно описывали предматчевые расклады в группе D, самой запутанной в этой Лиге чемпионов. И она не разочаровала!
Давайте проследим, как развивались события.
1-я минута. 0:0 в обоих матчах
При счете 0:0 все оставалось на местах: «Тоттенхэм» и «Спортинг» в плей-офф, «Айнтрахт» – в Лиге Европы, «Марсель» – вылетал.
Положение в группе: «Тоттенхэм» (9 очков в режиме лайв), «Спортинг» (8), «Айнтрахт» (8), «Марсель» (7)
43-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 0:0
«Спортинг» первым забил – это сделал Артур Гомес, 24-летний бразилец, который этим летом перебрался в Лиссабон из «Эшторила». Этот мяч ситуацию глобально не изменил – просто португальцы подвинули с первого места «Тоттенхэм», а вот «Айнтрахт» оставался лучше «Марселя» по личным встречам, поэтому не упал на четвертое место.
Положение в группе: «Спортинг» (10), «Тоттенхэм» (9), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (7)
45-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:0
На 29-й минуте «шпоры» остались без одной из главных звезд – Сона, у корейца на лице была кровь после столкновения, он долго не мог прийти в себя. Это усложнило и без того непростую ситуацию с ростером лондонцев: Ришарлисон и Кулусевски тоже травмированы. Кстати, и у «Марселя» была вынужденная замена – на 10-й минуте вместо Эрика Байи вышел Самюэль Жиго.
А прямо перед перерывом «Марсель» добил ужасный первый тайм «Тоттенхэма» (0 касаний в чужой штрафной за тайм – такое случилось всего третий раз в этой ЛЧ): в добавленное время забил Шансель Мбемба, конголезский защитник, который летом переехал в «Марсель» из «Порту». И этот гол как раз изменил многое: он отправил «Марсель» в плей-офф, «Тоттенхэм» – в Лигу Европы, а «Айнтрахт» – на вылет.
Положение в группе: «Спортинг» (10), «Марсель» (9), «Тоттенхэм» (8), «Айнтрахт» (7)
54-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:0, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1
Через девять минут после перерыва Клеман Лангле (кстати, первый тайм продлился 53 минуты с учетом добавленного) воткнул мяч головой в сетку после подачи Перишича, сравняв счет. Это снова перевернуло таблицу.
Положение в группе: «Спортинг» (10), «Тоттенхэм» (9), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (7)
62-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:1, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1
Из-за восьми добавленных минут в матче «Марселя» и «Тоттенхэма» второй тайм раньше начался именно в Лиссабоне – и буквально спустя пять минут после гола Лангле Себастьян Коатес организовал пенальти в ворота «Спортинга», сыграв рукой. Даити Камада был точен – 1:1. И положение в группе вернулось к начальному.
Положение в группе: «Тоттенхэм» (9), «Спортинг» (8), «Айнтрахт» (8), «Марсель» (7)
72-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:2, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:1
А вот еще через десять минут ситуация снова изменилась – французский форвард франкфуртцев (как вам аллитерация?) Рандаль Коло-Муани впервые вывел «Айнтрахт» вперед. Таблица снова подвинулась – и на этот раз главным неудачником стал «Спортинг» – по личным встречам лиссабонцы хуже «Марселя».
Положение в группе: «Айнтрахт» (10), «Тоттенхэм» (9), «Марсель» (7), «Спортинг» (7)
94-я минута. Георгий Черданцев гарантирует «Марселю» попадание в еврокубки
Сразу после финиша матча «Спортинга» и «Айнтрахта», который закончился поражением лиссабонцев (1:2), Георгий Черданцев успокоил сочувствующих «Марселю»: «Стадион – все, у кого есть смартфоны – уже знает, что «Марсель» в любом случае продолжит весной борьбу в еврокубках. Минимум третье место есть, но можно побороться».
И французы действительно выходили в плей-офф на этот момент.
Положение в группе: «Айнтрахт» (10), «Тоттенхэм» (9), «Марсель» (7), «Спортинг» (7)
«Минимум третье место». Новое предсказание Черданцева за 55 секунд до гола, выбившего «Марсель» из еврокубков
95-я минута. «Спортинг» – «Айнтрахт» – 1:2, «Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:2
Однако «Тоттенхэм» был против «Марселя» в еврокубках – на 95-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг открылся под пас Харри Кейна и запустил мяч в девятку в контратаке, оставив «Марсель» на четвертом месте.
«Я говорил игрокам оставаться сзади, но они не услышали из-за трибун. Было слишком шумно», – сказал после матча тренер марсельцев Игор Тудор. Хорват даже выскочил на поле, предчувствуя беду.
Зато в Лиссабоне явно порадовались – «Спортинг» закончил свой матч на четвертом месте, а потом оказался на третьем.
Фух!
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
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Марсель –
Лопес, Клосс (Каборе, 74), Мбемба, Байи (Жиго, 9; Колашинац, 73), Балерди, Нуну Тавареш, Верету (Ундер, 74), Ронжье (Суарес, 83), Харит, Гендузи, Санчес.
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Тоттенхэм –
Льорис, Дайер, Дэвис, Лангле, Сессеньон (Эмерсон, 46), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 84), Сон Хын Мин (Биссума, 29), Лукас Моура (Хиль, 90), Кейн.
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Жозе Алваладе»
- Голы:
- 1:0 – 39 Артур, 1:1 – 62, пенальти Камада, 1:2 – 72 Коло-Муани.
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Спортинг –
Адан, Порро, Коатес, Сен-Жюст (Жоване Кабрал, 78), Инасиу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 32), Артур, Угарте (Эссугу, 63), Педру Гонсалвеш, Паулинью, Эдвардс (Тринкау, 63).
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Якич (Смолчич, 81), Ндика, Тута, Пеллегрини, Эбимбе (Кнауфф, 69), Соу, Камада, Гетце (Алиду, 90), Линдстрем (Роде, 46), Коло-Муани (Борре, 80).
- Предупреждения:
- Якич (7), Камада (14), Матеус Рейс (35), Паулинью (45), Соу (58), Инасиу (90), Пеллегрини (90).
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