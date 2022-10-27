На групповом этапе Лиги чемпионов всем осталось сыграть по одному матчу – после пятого тура мы узнали новых участников плей-офф.

Пять команд начинали матчи вторника-среды уже с бронями на 1/8 финала: «Сити», «Реал», «Бавария» и гораздо более неожиданные «Наполи» с «Брюгге».

Теперь места в плей-офф гарантировали себе многие другие.

• «Челси» благодаря суперголу Кая Хавертца обыграл «Зальцбург» и сразу гарантировал себе первое место – «Милану» нужно в последнем туре хотя бы одно очко против австрийцев, чтобы выйти из этой группы следом.

• «Боруссия» Д первая, кто зафиксировался на втором месте – по делу, после ничьей с «Манчестер Сити». Этот результат одновременно помог и «Сити» получить посев при жеребьевке 1/8 финала.

• «Интер» легко обыграл «Викторию Пльзень» (а какие варианты, когда есть такой суперспециалист по чехам), влетел в плей-офф сам и окончательно выкинул «Барселону» в Лигу Европы.

• «Ливерпуль» не сразу, но разобрался с «Аяксом» – для выхода хватало и ничьей, а в итоге разгром и погоня за идеальным «Наполи».

• «Порту» благодаря своему киперу-супергерою разгромил «Брюгге», сам прошел в плей-офф из-за ничьей «Атлетико» с «Байером» и сохранил интригу в борьбе за первое место.

• «ПСЖ» и «Бенфика» во вторник выиграли мегарезультативные матчи: только парижане разгромный у «Маккаби» (7:2), а лиссабонцы – плотный у «Ювентуса» (4:3). У обеих команд по 11 очков, в последнем туре они решат, кто будет при жеребьевке сеяным.

Итого оставшиеся на последний тур интриги за выход – между «Миланом» и «Зальцбургом», между «Шахтером» и «Лейпцигом», а также безумная группа D.

Там вообще ничего не ясно: «Тоттенхэм», «Спортинг», «Айнтрахт» и «Марсель» снова поменялись местами и уплотнились до двух очков от первого до последнего места.

Никто не вышел, никто не вылетел (хотя если бы не отмена гола на 96-й, команда Конте уже была бы в плей-офф). В последнем туре немцы едут в Португалию, англичане – во Францию.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw