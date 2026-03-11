Матч окончен
«Ньюкасл» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1. Барнс забил на 86-й, Ямаль сравнял на 96-й с пенальти
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной».
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1.
Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Харви Барнс открыл счет на 86-й минуте, Ламин Ямаль сравнял с пенальти на 96-й.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
622 комментария
Антифутбол должен быть наказан!
Игра на Камп Ноу будет категорически отличаться от сегодняшней. Так что припаси свою желчь для завтрашнего разгрома от сити ваших творожных))