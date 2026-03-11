  • Спортс
  • «Ньюкасл» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1. Барнс забил на 86-й, Ямаль сравнял на 96-й с пенальти
622

«Ньюкасл» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1. Барнс забил на 86-й, Ямаль сравнял на 96-й с пенальти

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной».

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1.

Матч проходил на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Харви Барнс открыл счет на 86-й минуте, Ламин Ямаль сравнял с пенальти на 96-й.

Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
90’
+6’
  Ямаль
Уиллок
90’
+3’
Барнс   Уиллок
90’
+1’
88’
Араухо   Эспарт
88’
Фермин Лопес   Ферран Торрес
  Барнс
86’
73’
Берналь   Касадо
70’
Левандовски   Рэшфорд
70’
Педри   Ольмо
68’
Жоау Канселу
Осула   Гордон
67’
Триппьер   Ливраменто
67’
Эланга   Дж. Мерфи
67’
2тайм
Перерыв
Тонали
34’
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи, Барнс, Осула, Эланга
Запасные: Харрис, Ливраменто, Висса, Дж. Мерфи, Радди, Ботман, Нив, Гордон, Поуп, А. Мерфи, Уиллок, Вольтемаде
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Берналь, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Эспарт, Касадо, Ольмо, Рэшфорд, Кочен, Эрик Гарсия, Шченсны, Маркес, Кортес, Гави, Бардагжи, Ферран Торрес
Подробнее

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНьюкасл
онлайны
logoХарви Барнс
622 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ямаль так ручки сложил после пенальти, как будто он играл в этом матче ))
Ответ Аврал
Ямаль так ручки сложил после пенальти, как будто он играл в этом матче ))
Сегодня винька ему покажет как надо играть. Кого-нибудь в расизме обвинит и готово
Араухо это классика и приговор в ЛЧ
Ответ Djeday
Араухо это классика и приговор в ЛЧ
Араухо, что на пятой точке заползает во вратарскую Сорок, чтобы затянуть время - как квинтэссенция сегодняшней игры Барселоны.
Антифутбол должен быть наказан!
Ответ Маржин Коля
Араухо, что на пятой точке заползает во вратарскую Сорок, чтобы затянуть время - как квинтэссенция сегодняшней игры Барселоны. Антифутбол должен быть наказан!
Наказан говоришь? Ну ну ..)
Столько понтов у Ямаля, весь матч уничтожали его
Ответ Highlinden
Столько понтов у Ямаля, весь матч уничтожали его
Особенно смешно смотреть таких празднований после провальных матчей.
Ответ Highlinden
Столько понтов у Ямаля, весь матч уничтожали его
Араухо пора опять на моральное лечение или куда он там ходил.
Спасибо Барсе за самоотдачу. Видимо, на сегодняшний день это максимум. Команда уже просто выдохлась, но из последних сил смогли наковырять какой-то нелогичный пенальти, и теперь перед ответкой как будто не самый плохой счёт. Но играть просто некем, я не знаю, что Барсе делать дальше в ЛЧ в случае прохода. Ждём матч на Камп Ноу, посмотрим, удастся ли навязать свою игру
Ответ D3SP7C1TO
Спасибо Барсе за самоотдачу. Видимо, на сегодняшний день это максимум. Команда уже просто выдохлась, но из последних сил смогли наковырять какой-то нелогичный пенальти, и теперь перед ответкой как будто не самый плохой счёт. Но играть просто некем, я не знаю, что Барсе делать дальше в ЛЧ в случае прохода. Ждём матч на Камп Ноу, посмотрим, удастся ли навязать свою игру
Ну да, со скамейкой проблемы который год. В этом году ещё и проблемы с физикой
Ответ D3SP7C1TO
Спасибо Барсе за самоотдачу. Видимо, на сегодняшний день это максимум. Команда уже просто выдохлась, но из последних сил смогли наковырять какой-то нелогичный пенальти, и теперь перед ответкой как будто не самый плохой счёт. Но играть просто некем, я не знаю, что Барсе делать дальше в ЛЧ в случае прохода. Ждём матч на Камп Ноу, посмотрим, удастся ли навязать свою игру
Ждать возвращение де Йонга и Кунде. Берналя не видно совсем(и с Атлетико тоже, хоть и забил), зелёный совсем, и лично мое мнение мало шансов что из него мастер вырастит.
блин за ньюкасл обидно, достойны были сегодня забрать победу
Ответ Domrcheva the best
Отскочили)
В гостевом матче, с таким физически сильным соперником, это более чем достойный счет.
Игра на Камп Ноу будет категорически отличаться от сегодняшней. Так что припаси свою желчь для завтрашнего разгрома от сити ваших творожных))
Ответ Domrcheva the best
Отскочили)
А пеналь то был? А то я думал что все уж, отошел.
В чем он (судья) помог? Тем, что продлил игру на 20 секунд? Ахахах. Если Ньюкасл такой ущербный, что не может выиграть такую уставшую и неиграющую Барсу. Видно было, что Барса приехала не выигрывать, а сохранить максимально удобный счет для ответной игры. Видно было, что играли в эконом режиме и видно, что игроки уставшие. Для Барсы это успешная игра. А вы сидите и нойте, что судья помог. Вижу, что в тренде любую игру Барсы подвязывать к судейству. (СТАДО)
Ответ ckarlosson
В чем он (судья) помог? Тем, что продлил игру на 20 секунд? Ахахах. Если Ньюкасл такой ущербный, что не может выиграть такую уставшую и неиграющую Барсу. Видно было, что Барса приехала не выигрывать, а сохранить максимально удобный счет для ответной игры. Видно было, что играли в эконом режиме и видно, что игроки уставшие. Для Барсы это успешная игра. А вы сидите и нойте, что судья помог. Вижу, что в тренде любую игру Барсы подвязывать к судейству. (СТАДО)
Там пенальти то чистый был, Ольмо убрал на противоходе защитника тот его сбил, а эти пусть че хотят пишут! Писатели )
Ответ ckarlosson
В чем он (судья) помог? Тем, что продлил игру на 20 секунд? Ахахах. Если Ньюкасл такой ущербный, что не может выиграть такую уставшую и неиграющую Барсу. Видно было, что Барса приехала не выигрывать, а сохранить максимально удобный счет для ответной игры. Видно было, что играли в эконом режиме и видно, что игроки уставшие. Для Барсы это успешная игра. А вы сидите и нойте, что судья помог. Вижу, что в тренде любую игру Барсы подвязывать к судейству. (СТАДО)
а Ньюкасл то конечно супер свеж по вашей версии? на данный момент команда больше всех официальных матчей в сезоне провела, постоянные травмы. Такие же мертвые по сути.
Вот это отсок конечно
из-за этого Араухо одни проблемы в плей-офф ЛЧ у Барсы. Летом вокзал чемодан Уругвай!
Ответ Streetbor
из-за этого Араухо одни проблемы в плей-офф ЛЧ у Барсы. Летом вокзал чемодан Уругвай!
Секс, ложь и Монтевидео.
Комментатор Алхазов ужасен
Ответ Mars1104
Комментатор Алхазов ужасен
Да, приходится без заука
Ответ Mars1104
Комментатор Алхазов ужасен
Ага, особенно:"оглушительные аплодисменты" - он не слышал как аплодировали Брежневу на XXV съезде КПСС 😊
