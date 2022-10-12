Русский (наполовину) кипер «Лацио» почти месяц не пропускает – вытеснил из основы португальца за 10 млн

Его уже вызвали в итальянскую сборную.

Помните наполовину русского вратаря «Лацио» Ивана Проведеля? Он удачно дебютировал против «Болоньи» (2:1) – заменил на тот момент основного кипера Луиша Машимиану, который взял мяч в руки за штрафной и удалился. Тогда Иван не подвел: да, не взял пенальти от Арнаутовича, зато совершил два хороших сэйва и помог «Лацио» выиграть.

Иван уже набрал 9 матчей в Серии А-2022/23 и 386 сухих минут кряду

Вы удивитесь, но Проведель и дальше стал выходить на поле – вытеснил из основы 23-летнего португальца, за которого «Лацио» выложил 10 млн евро. Иван и правда хорош: не пропускает почти месяц (с 15 сентября), набрал уже 386 сухих минут кряду. В этом сезоне Серии А Иван сыграл в 9 встречах: в среднем за матч пропускает 0,6 голов и делает 2,8 сэйва.

В чемпионате Проведель уже не пропустил от «Торино» (0:0), «Вероны» (2:0), «Кремонезе» (4:0), «Специи» (4:0) и «Фиорентины» (4:0). Иван даже дорос до сборной Италии: провел матч Лиги наций с венграми (2:0) в запасе.

Единственная неудача – ужасная игра с «Мидтьюлландом» (1:5) в Лиге Европы. Но там больше претензий к команде, а не к Ивану. Зато в чемпионате у римлян все неплохо: место в топ-4 и историческое достижение. «Лацио» – первый клуб с 1959 года, выигравший 3 матча подряд с разницей в 4+ гола в Серии А. Ранее подобная серия удалась «Фиорентине».

Проведель обожает Тольдо и всегда мечтал быть вратарем

В январе на Sports.ru выходил отдельный текст про Ивана. Здесь мы выделим главное из карьеры 28-летнего голкипера.

• Иван родился в центре итальянской провинции Порденоне – четвертом по величине городе региона Фриули. Мама Елена – бывшая россиянка, а отец Пьер Паоло Проведель родом из Италии. В Россию голкипер заезжал: в детстве с мамой каждое лето навещали бабушку в Подмосковье.

• Дедушка Ивана был знаком со Львом Яшиным, а сам он влюбился во вратарское искусство в шесть лет – просто увидел игру Франческо Тольдо в полуфинале Евро-2000 против Нидерландов. В тот день итальянский кипер вытащил Италию в финал – и заслужил себе еще одного фаната.

• Стать кипером получилось не сразу – до 15 лет коучи молодежных команд «Тревизо» и «Порденоне» видели Проведеля в атаке, и дела шли хорошо. Он стабильно забивал и раздавал голевые передачи, но все время мечтал проявить себя в воротах и в какой-то момент даже думал закончить с футболом – но тут появился вариант в маленькой футбольной школе Лиапьяве.

Проведель сиял и получил приглашение на просмотр в «Аталанту» – но сказки не произошло. После отказа Иван не сдался и продолжал тащить. Чуть позже привлек внимание скаутов «Удинезе» и пары клубов из Серии Б. Карьера развивалась стремительно: уже в 19 лет кипер дебютировал на взрослом уровне в Серии С, а через год поднялся и заиграл в Серии Б, даже несмотря на пару серьезных травм.

• В 2020-м «Специя» подыскивала молодого, надежного и недорого голкипера – и выбрала Проведеля. Иван вытеснил из состава ветерана Рафаэля и голландца Йеруна Зута – так кипер стал основным уже на уровне Серии А. На данный момент на его счету суммарно 211 матчей в Серии А и в Серии Б.

• Проведель очень любит Россию. Старается приезжать чаще, а сына и вовсе назвали Александром. Иван не заигран за сборную Италии (но его уже вызывают), так что еще может попасть в сборную России – вратарь активно изучает русский язык. Получение российского гражданства с его корнями не составит проблем.

Тем более если играть в основе «Лацио».

В Серии А играет русский вратарь: до 15-ти лет был нападающим, обожает Тольдо, а дед дружил с Яшиным

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Giuseppe Maffia, Maurizio Borsari/AFLO; Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio / Stringer, Henri Szwarc / Stringer