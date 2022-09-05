Иньяки Уильямс мог пропустить матч «Атлетика» в Ла Лиге впервые за 6,5 лет. Выдыхаем: серия спасена, в ней уже 237 игр

Травма? Какая травма?

В последние 6 с половиной лет в Ла Лиге есть одна постоянная: Иньяки Уильямс выходит на поле в составе «Атлетика» из Бильбао. Нападающий не пропустил за это время ни одного матча в чемпионате – 236 игра подряд!

Но травма, полученная Иньяки на прошлой неделе в матче с «Кадисом», поставила серию под угрозу.

«Нападающий Иньяки Уильямс получил растяжение связок правого колена. Он пройдет обследование, его состояние будет отслеживаться в ближайшие дни», – говорилось в заявлении «Атлетика».

Болельщики расстроились – не хотелось вот так расставаться с уникальным достижением. Отчаялся даже автор «Испанской кухни» и спец по испанскому футбол Станислав Рынкевич.

Уильямс снова всех удивил: восстановился за неделю и против «Эспаньола» вышел в старте. Иньяки отыграл 71 минуту, но не забил – «Атлетик» проиграл 0:1. Зато серия продолжается – уже 237 матчей подряд!

И это рекорд испанской Ла Лиги, который обновляется каждую неделю. Предыдущее достижение принадлежало либеро «Реал Сосьедада» Хуану Антонио Ларраньяге, закончившему карьеру еще в 1994-м. Легенда сан-себастьянского футбола провел 202 матча подряд. Даже он восхищается Иньяки:

«Самое невероятное в истории с Уильямсом – то, что он нападающий. У него сложная позиция для такой длинной серии матчей. Форварды обычно подвергаются множеству потрясений. Вы должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы играть один матч за другим.

Я говорю это, потому что сам страдал каждый день и каждую неделю. Не всегда выдавал 100% своих возможностей, ведь много раз играл с болью. И в результате заработал травматический артрит большого пальца ноги».

На третьем месте идет вратарь «Реал Сосьедада» Луис Арконада (188 игр). Лидер Серии А – вратарь Франко Танкреди («Рома») с 258 играми. Во Франции первое место держит кипер Фабьен Кул (307 матчей), который всю карьеру провел в «Осере». 310 – рекордсмен АПЛ Брэд Фридель.

Все они с громадным отставанием проигрывают легендарному голкиперу «Баварии» Зеппу Майеру – 442 матча подряд. Просто вдумайтесь: 13 сезонов без единого пропуска.

Самое забавное, что в 2016-м Уильямс считался травматичным нападающим – в одном только сезоне-2015/16 Иньяки пропустил из-за повреждений 24 матча, но потом собрался и вообще перестал травмироваться. Чтобы отделаться от травм, нападающий много работал, укрепляя мышцы.

Так что погоня за Зеппом Майером продолжается.

Каким был мир, когда Иньяки Уильямс пропустил матч «Атлетика»

Последний раз Уильямс пропустил игру «Атлетика» 17 апреля 2016-го – без него в гостях обыграли «Малагу». Для понимания: в воротах соперников играл Очоа, в нападение на замену вышел Роке Санта-Крус, в запасе сидел Егор Филипенко, а тренировал их Хави Грасия, еще не съездивший в «Рубин».

Маркус Рэшфорд только-только ворвался в основу «Манчестер Юнайтед». В феврале 2016-го забил первые голы в Премьер-лиге – сделал дубль «Арсеналу». А потом 6 лет не забивал «канонирам» (до 4 сентября 2022-го).

У «Реала» еще было 10 лигочемпионских кубков. До 11-го оставалось чуть больше месяца, а пока Зидан готовил команду к полуфиналу против «Манчестер Сити».

К слову, Гвардиолы в «Сити» еще не было, он тренировал «Баварию». Правда, готовился к переезду в Англию.

Юрген Клопп проводил первый сезон в «Ливерпуле». И только-только выдал первый суперкамбэк – 4:3 против «Боруссии» на «Энфилде» с голом Ловрена на последней минуте.

В самой АПЛ к чемпионству летел «Лестер». 17 апреля вытащили ничью с «Вест Хэмом», а через 2 недели «Тоттенхэм» проиграл «Челси» – и Раньери забрал трофей.

В «Барселоне» играл Дани Алвес – бразильский защитник уйдет в «Ювентус» только в июле.

Микель Артета и Стивен Джеррард еще играли в футбол. Испанец закончит карьеру летом, англичанин – зимой, в конце сезона МЛС.

«Зенит» еще тренировал Андре Виллаш-Боаш. В атаке играли Дзюба, Данни, Шатов и Халк. 16 апреля обыграли «Спартак» Дмитрия Аленичева со счетом 5:2, а за неделю до этого – еще живой пермский «Амкар» с Селиховым в воротах и Джикией в запасе.

Боксер Мохаммед Али и актер Антон Елчин еще были живы. А Йохан Кройфф скончался незадолго до пропущенного Уильямсом матча.

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Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Gonzalo Arroyo Moreno, Laurence Griffiths, Stephen Cohen, Christopher Furlong, Cameron Spencer; globallookpress.com/Javier Rojas, imago sportfotodienst, Panoramic; РИА Новости/Алексей Даничев