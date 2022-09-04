И это в скандальном туре.

Матч «Ноттингем Форрест» – «Борнмут» запомнился не только голевой феерией и неожиданной волевой победой гостей после увольнения главного тренера, хотя сюжет достойный: отыгрались с 0:2 и вырвали три очка в концовке.

Мы здесь, потому что кое-что необычное произошло с ВАР.

В первом тайме главный судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «Борнмута» за игру рукой: решил, что попадание мяча после удара по воротам в защитника, который бросился телом, заслуживает. Но ВАР-судьи не согласились. Они позвали Оливера смотреть видео, он оценил повтор – но не отменил решение!

С этого 11-метрового Бреннан Джонсон забил второй гол «Ноттингема».

Мы и в РПЛ уже привыкли к простой логике: раз ВАР зовет главного смотреть видео, значит уверен в его очевидной ошибке – и если судья на поле оставляет свое решение, это выглядит бунтом, ходом против системы, хоть такой вариант по протоколу и допустим наравне с изменением решения. В АПЛ такой поступок – вообще разрыв шаблонов.

Действие арбитра отметил, например, экс-суперфорвард, а теперь телеаналитик Алан Ширер: «Хорошая работа, Майкл Оливер. Наконец у кого-то хватило смелости сказать «Я остаюсь при своем решении». Теперь такого будет больше – он сделал это первым».

К слову, Майкл Оливер уже в истории использования ВАР в Англии. Два года назад именно он стал первым английским судьей, принявшим решение после консультации с видеоповторами В матче «Кристал Пэлас» – «Дерби Каунти» Оливер после стычки Тома Хаддлстоуна и Луки Миливоевича сначала показал обоим по желтой карточке, но, сбегав к монитору, удалил последнего. Вскоре на собрании судей АПЛ из-за критики видеоассистентов главным арбитрам рекомендовали самостоятельно просматривать спорные эпизоды и принимать решения.

А часто в Англии решение меняют после проверки ВАР?

В АПЛ опасения видеоарбитров практически всегда подтверждаются.

The Sun, например, в январе приводило статистику: к середине сезона все 49 (!) решений ВАР одобряли главные судьи. В английских медиа даже выдвигали конспирологическую теорию, что арбитры боятся вынести решение против видеоповторов, а на ВАР-судей якобы могут влиять люди свыше. В общей сложности в сезоне-2021/22 судьи изменили решение после ВАР в 82 из 87 случаев.

Английский журналист Дэйл Джонсон подсчитал: за три полноценных сезона АПЛ с системой видеоповторов в чемпионате-2021/22 рекордно часто вмешивался ВАР (0,32 появления за матч, столько же было в АПЛ-2020/21), засчитывали голы после просмотра (47, два сезона назад было 27), назначали пенальти (37), а также отменяли голы из-за фолов (8) и давали красные карточки (3). Всего за прошлый сезон ВАР вмешивался в матчи 120 раз.

К ВАР в АПЛ есть вопросы. Вот главные скандалы только за один день

Английский тур вышел сложным для судей.

• «Вест Хэм» в гостях проигрывал «Челси» и на 90-й минуте Максвелл Корне сравнял счет. Правда, по мнению ВАР, ивуариец перед этим нарушил правила на вратаре «Челси» Эдуаре Менди. Дэвид Мойес после матча в ярости назвал это решение скандальным: «Вратарь выходит, чтобы забрать мяч, и он выпадает из его рук на 5-6 ярдов, он не смог бы его вернуть. Потом он изобразил, будто у него травма плеча. Я поражен тем, что ВАР отправил арбитра пересмотреть эпизод».

С главным тренером «Вест Хэма» согласился даже бывший футболист «Челси» Крис Саттон: «Я на стороне Дэвида Мойеса. Гол нужно было засчитывать, нарушения на Менди не было. Когда принимаются такие решения, это бесит фанатов по всей стране. Абсолютный шок».

• «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» сыграли 0:0, но гола в игра был – отмененный. Тайрик Митчелл вывел «Ньюкасл» вперед, но главный судья Майкл Салисбери по подсказке Ли Мэйсона, сидевшего на ВАР, оставил счет ничейным.

«Я не думаю, что этот гол следовало отменять. Лично я думаю, что нарушение было как раз на Джо Уиллоке во время нашей атаки», – остался недовольным Эдди Хау после финального свистка.

Алан Ширер добавил градуса: «Решение Салисбери – шокирующее, отвратительное и позорное. Уиллок бежит к мячу, его заталкивает Митчелл – Салисбери правильно засчитывает гол, но Ли Мэйсон каким-то странным образом убедил судью, что он ошибся».

• Главного тренера «Лидса» Джесси Марша удалили с поля за требование назначить пенальти в ворота соперника. До этого арбитр Роберт Джонс поставил 11-метровый в пользу «Брентфорда», который реализовал Иван Тоуни, а через полчаса Джонс не свистнул после фола Аарона Хики на Крисенсио Саммервилле в штрафной «Брентфорда».

«Я должен понять, как разговаривать с лигой или с судьями, чтобы узнать, как принимаются некоторые решения, – сказал удаленный Марш. – Я разговаривал с четвертым арбитром, пытаясь быть настолько вежливым, насколько я мог, даже когда назначили пенальти, который не выглядел как настоящий пенальти. А потом ты не видишь взаимного уважения. Я бы назвал это именно так. Подобное невмешательство ВАР для меня – проявление неуважения».

Что там говорят про ВАР в целом?

Отрицательных отзывов немало. И это не только главные тренеры «Вест Хэма», «Лидса» и «Ньюкасла», которые недовольны конкретными решениями.

«Я понимаю его разочарование, – сказал участник программы Match of the Day и бывший английский футболист Дэнни Мерфи про тренера «Лидса» Джесси Марша. – Это было ужасное решение, учитывая то, что до этого одно из решений в матче судья принял в пользу «Брентфорда». Мы ждем, что ВАР подскажет арбитру пойти и посмотреть самому, но этого не происходит».

Тони Пьюлис в разговоре с BBC Radio 5 Live сменил фокус осуждения: «Позвольте поправить вас, в этом не виноват ВАР. Система просто предоставляет видеоматериал – решения принимают люди, сидящие за ним».

Об этом же говорил Алан Ширер, обсуждая отмененный гол «Ньюкасла»: «Винить нужно Ли Мэйсона, потому что он неопытный судья. На таком уровне нужно принимать правильное решение, Салисбери видеоповторы не помогли. Уже столько ошибок: проблема – не ВАР, а видеоарбитры. Минимум вмешательства, максимум преимуществ – именно так нам представляли систему, когда ее только вводили».

Были и те, кто поддержал ВАР. Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк, например, доверяет видеоассистентам: «Я тоже видел тот эпизод, и это чистый пенальти».

Патрик Виейра из «Кристал Пэлас» добавлял: «Это был чистый фол. Если бы его не было, вратарь забрал бы мяч в руки. Рефери принял правильное решение».

И все же сама по себе обстановка вокруг ВАР и особенностей системы накаляется.

Фото: Gettyimages.ru/Tony Marshall; REUTERS/Matthew Childs, Andrew Couldridge, Lee Smith