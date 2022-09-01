Бунт в разобранном «Аяксе»: два игрока бойкотировали тренировку, требуя трансферы в АПЛ

По примеру Антони и Лисандро Мартинеса.

«Аякс» – и главный продавец летнего трансферного окна, и главный страдалец.

Клуб переживает даже в дедлайн. Мучения – из-за двух игроков: 24-летнего мексиканского опорника Эдсона Альвареса и 22-летнего ганского полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Альварес и Кудус просто не пришли на тренировку. Следуют тактике Антони (просил трансфер через Фабрицио Романо) и Мартинеса (назвал спортдира пустым местом)

По данным авторитетного голландского издания De Telegraaf, Альварес не явился на тренировку «Аякса» в четверг, узнав, что в клуб пришло официальное предложение в 50 миллионов евро от «Челси». Эдсон уже обсуждал с «Челси» детали персонального контракта – зарплата может вырасти в четыре раза. Разумеется, Альварес объявил руководству «Аякса», что «Челси» – одна из тех команд, о переходе в которую он долго мечтал.

Кудус тоже пропустил тренировку. На него претендует «Эвертон» – там все сложнее, даже не было заявлений об официальном предложении «Аяксу».

Это не единичные случаи. Альварес и Кудус все же идут по проверенной тактике, которая уже срабатывала этим летом.

De Telegraaf недавно пальнул инсайдом, что Лисандро Мартинес сам сильно подтолкнул «Аякс» к трансферу в «МЮ». Сообщается, что когда голландцы ответили отказом, защитник провел взрывную встречу со спортивным директором «Аякса» Джерри Хамстра. На ней он якобы сказал спортдиру, что он «гребаное пустое место» и работает в должности только из-за вынужденного ухода его предшественника Марка Овермарса (покинул команды из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам). После этого игрока отпустили за 57 миллионов евро.

Антони недавно ушел в тот же «МЮ» только после интервью Фабрицио Романо, в котором он напрямую попросил амстердамский клуб его отпустить.

Тренеру «Аякса» Алфреду Схройдеру такой метод явно не понравился: «Я считаю его поведение странным. Жаль, что так получилось. Лично я думаю, что это очень плохо. Также я злюсь на это. Когда ты тренер, такое поведение разочаровывает. Ты думаешь: «Ты же просто гребаный игрок».

Возможно, главная проблема для «Аякса» – в Нидерландах уже закрыто трансферное окно. Это означает, что амстердамцы не смогут взять никого на замену.

«Аякс» этим летом расстался уже с 15 футболистами. А траты на новичков отбили одним Антони

Мы уже привыкли, что «Аякс» раз в несколько лет устраивает распродажу. Но этим летом бьют рекорды – ушли сразу 15 футболистов.

К этому списку можно добавить и тренера Эрика тен Хага. Среди ушедших много основных игроков: Аллер, Гравенберх, Мартинес, Мазрауи, Антони, Тальяфико и Схюрс были игроками старта. Онана и Данило тоже появлялись регулярно.

Все покупки этого лета «Аякс» практически отбил одним переходом Антони – на трансферы в Амстердаме потратили 105 млн евро. Взяли Бергвейна из «Тоттенхэма», защитников Басси из «Рейнджерс», Каплана из «Трабзонспора», Вийндала из «АЗ» и Санчеса из «Америки», опорника Гриллича из «Хоффенхайма», нападение усилили молодыми Брайаном Бробби (выкуп после аренды) и Лоренцо Луккой. Заодно взяли Франсишку Консейшау – талантливого сына главного тренера «Порту». Прямой заменой Антони станет Лукас Окампос – аргентинца из «Севильи» арендовали до конца сезона с правом выкупа.

«Аякс» начинает строительство новой команды. Не привыкать.

Фото: Gettyimages.ru/Angelo Blankespoor/Soccrates